Гороскоп на 3 декабря

Овен

Будьте осторожны и старайтесь никуда не спешить. День сложится хорошо, если вы не станете требовать невозможного от себя и других. Будет возможность восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Не исключено, что наладить отношения с вами захотят люди, с которыми вы раньше совсем не находили общего языка.

Вторая половина дня подойдет для домашних дел. Можно делать какие-то полезные покупки, приобретать вещи, которыми вы будете пользоваться вместе с близкими. Неплохо сложатся семейные поездки.

Телец

Забот окажется больше, чем вы ожидали. Неожиданно появятся новые задачи. На них нужно будет сосредоточиться немедленно, и ради этого придется отложить дела, которыми вы планировали заняться. Но в целом день сложится неплохо. Он порадует Тельцов, занятых решением финансовых вопросов. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Старайтесь не переутомляться. Во второй половине дня будет особенно важно делать паузы для отдыха, отвлекаться от забот хотя бы ненадолго. Многим Тельцам захочется побыть наедине с собой, чтобы пополнить запасы энергии.

Близнецы

Дома будет больше дел, чем вы ожидали. Не исключены неожиданные расходы: возможно, вам придется делать какие-то срочные покупки или ремонтировать вышедшую из строя бытовую технику. Однако речь едва ли пойдет о больших суммах, так что особенно беспокоиться не стоит.

С точки зрения личных отношений день сложится очень удачно. Вам будет легко ладить с самыми разными людьми: и с теми, кто разделяет ваши интересы, взгляды и увлечения, и со всеми остальными. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака.

Рак

Сегодня окружающие будут слушать вас особенно внимательно. Старайтесь не говорить лишнего, не делиться непроверенной информацией: вы можете себе навредить. День подойдет для решения вопросов, связанных с деньгами и имуществом, для покупок и сделок. Во всем, что касается финансов, можно полагаться на интуицию. Она не подведет.

Вероятны успехи в учебе. Вам удастся разобраться в том, что прежде казалось сложным, быстро запомнить все, что нужно. Вечер подойдет для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы.

Лев

Вы отлично справитесь со сложными делами, добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. День подойдет для того, чтобы принимать важные решения, приступать к реализации того, что вы задумали раньше. Ваши необычные идеи получат поддержку, а вы найдете не только помощников, но и настоящих друзей.

Первая половина дня не принесет поводов для волнений. А вот во второй возможны недоразумения, из-за которых вы будете переживать больше, чем они того заслуживают. Постарайтесь не зацикливаться на мелочах и обращать внимание на поводы для радости – они обязательно найдутся.

Дева

В первой половине дня едва ли удастся избежать споров, а договориться о чем бы то ни было с окружающими будет гораздо сложнее, чем обычно. Однако найти общий язык все же удастся, если вы не будете слишком упрямы, согласитесь пойти на небольшие уступки.

Вторая половина дня пройдет гораздо удачнее и приятнее. Она обещает приятные встречи, возможность пообщаться с людьми, которых вам в последнее время очень не хватало. Вероятны интересные предложения, приглашения. Вы согласитесь на них сразу и наверняка не пожалеете об этом.

Весы

Начало дня будет необычным и ярким. Оно может принести какие-то удивительные события, странные совпадения, новости, которым вы будете очень рады. Смело проявляйте инициативу во всех сферах жизни. Ваши идеи и предложения понравятся окружающим, многие захотят помочь вам в осуществлении задуманного.

Вторая половина дня – время серьезных размышлений и важных разговоров, обсуждения вопросов, из-за которых в последнее время было немало споров. Ладить с окружающими в это время будет легко, и к вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде никогда им не интересовался.

Скорпион

День обещает интересные встречи, приятные знакомства. Будет возможность пообщаться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Не исключено, что у вас появятся новые друзья, да и начало романтических отношений весьма вероятно.

Первая половина дня подойдет для поездок: они будут интересными, подарят много ярких эмоций, помогут по-новому взглянуть на то, что прежде казалось привычным. А вечер наверняка захочется провести дома, в кругу самых близких людей. Не исключено, что появится повод для семейного праздника.

Стрелец

Едва ли удастся избежать напряженных моментов в начале дня, но все же будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы на многое взглянете по-новому, увидите возможности, которых прежде не замечали. Это время подойдет для завершения дел, начатых раньше. Вы отлично с этим справитесь, непреодолимых трудностей не возникнет.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения с людьми, разделяющими ваши профессиональные и творческие интересы. Вы многому научитесь у них, узнаете то, что вскоре пригодится.

Козерог

Начало дня не обойдется без волнений. Возможны новости, которые огорчат вас, события, которые ненадолго испортят настроение. Не спешите менять свои планы, если что-то будет складываться не так, как хотелось бы. Вскоре позитивные тенденции наберут силу и все наладится.

Вторая половина дня – время новых открытий и возможностей. Стоит действовать решительно, и это касается всех сфер жизни. Заметные перемены к лучшему в личных отношениях станут возможными, если вы проявите инициативу. Единственная область, где требуется осторожность – финансы. Тут лучше не рисковать.

Водолей

Сосредоточьтесь на делах, которые долго откладывали. Вы сможете не только завершить их, но и добиться гораздо лучшего результата, чем ожидали. Серьезных усилий для этого не потребуется, вы отлично справитесь с тем, что раньше не получалось. Середина дня будет особенно благоприятной для общения с близкими, можно устроить семейный обед, куда-то съездить вместе с родственниками.

Вечером старайтесь не переутомляться. Это время подойдет для спокойного отдыха, каких-то приятных неутомительных дел, заботы о себе.

Рыбы

Этот день подойдет для решения сложных вопросов, а также для размышлений о важном. Вы увидите то, на что прежде не обращали внимания, разберетесь в неоднозначной ситуации и примете верные решения. Будет возможность пообщаться с людьми, которых в последнее время вам очень не хватало. Они поддержат вас, поделятся планами, предложат что-то интересное.

Вторая половина дня будет благоприятной для поездок. А еще она обещает интересное знакомство с человеком, который приехал издалека. Не исключено и романтическое увлечение.

По материалам horo.mail.ru.