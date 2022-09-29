Гороскоп на 29 сентября

Овен

Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки сегодня будут вам особенно полезны. Привычная работа будет даваться легко, да и с решением новых задач вы отлично справитесь. Известия, полученные издалека, натолкнут на интересные мысли, подскажут, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время.

Вероятны приятные знакомства, встречи, которым вы будете очень рады. Будет возможность восстановить отношения с теми, кого вам в последнее время очень не хватало. Вечер – отличное время для встречи с любимым человеком, разговора о том, что важно для вас обоих.

Телец

День порадует. Вы найдете ответы на многие вопросы, о которых размышляли в последнее время. Благодаря удачному совпадению решатся проблемы, приносившие немало беспокойства. Вы не станете тратить время напрасно, успеете сделать даже больше, чем запланировали. В решении самых сложных задач охотно помогут давние знакомые.

Не всегда будет легко найти общий язык с окружающими: они могут неправильно понимать мотивы ваших поступков. Вы не станете сердиться из-за того, что приходится снова и снова объяснять очевидное. Благодаря вашей доброжелательности проблем в отношениях не возникнет.

Близнецы

День стоит начать с уже знакомых дел, решения привычных задач. Взяться за что-то новое будет трудно: вы не сразу поймете, как лучше действовать, будет немало сомнений в успехе, да и люди, на поддержку которых вы рассчитывали, могут отказать в ней. Уже через несколько часов ситуация изменится, вы поймете, что пора действовать.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Сумма, скорее всего, окажется небольшой, но она будет очень кстати. Вы сможете сделать какие-то незапланированные покупки, порадовать близких.

Рак

Начало дня будет спокойным. Оно подойдет для дел, требующих сосредоточенности и концентрации внимания. Вы заметите то, что ускользнуло от других, не допустите даже незначительных ошибок. Успешно пройдут деловые переговоры. Вы произведете хорошее впечатление на людей, которые прежде о вас почти ничего не знали.

Вторая половина дня едва ли обойдется без переживаний и волнений. Эмоциональный фон в это время будет особенно напряженным. Подумайте, что могло бы вас порадовать. Можно повидаться с друзьями, прогуляться, вернуться к давнему хобби. Все это поднимет вам настроение.

Лев

День сложится неплохо, но все же не обойдется без волнений. В первой его половине возможны какие-то недоразумения на работе, разногласия с коллегами. Вы быстро поймете, как нужно себя вести, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Наверняка пригодится опыт, который вы получили раньше.

Во второй половине дня важно обратить внимание на то, как складываются отношения с близкими. Постарайтесь найти с ними общий язык, будьте терпеливы и деликатны. Это позволит избежать многих напряженных моментов. Вероятны удачные поездки.

Дева

Сохранять самообладание вам сегодня может быть труднее, чем обычно. Если вы утратите равновесие, что-то может пойти не по плану. Лучше не спешить с решениями, не идти на поводу у мимолетных эмоций. Серьезные разговоры стоит отложить до второй половины дня. В это случае они пройдут гораздо удачнее.

Нужна осторожность в финансовых делах. Подумайте дважды, прежде чем делать крупные покупки, покупать вещи, без которых можно обойтись. Нежелательно также связывать себя какими-то обязательствами. Сдержать слово будет сложнее, чем вам кажется.

Весы

Постарайтесь не горячиться и не нервничать в первой половине дня. Вам пригодится умение держать себя в руках и не поддаваться на провокации. Важные решения стоит принимать самостоятельно. Советы едва ли будут вам полезными, даже если их дадут люди, которые хорошо вас знают.

Вторая половина дня будет удачной и насыщенной. Появятся интересные дела, вы с энтузиазмом возьметесь за решение новых задач. Вероятны какие-то необычные открытия, хорошие новости. Влюбленных Весов порадуют романтические сюрпризы.

Скорпион

Старайтесь не переутомляться. День едва ли подойдет для утомительных и сложных дел. Желательно также избегать общения с людьми, которые часто испытывают ваше терпение, выводят вас из равновесия. Полезно будет отвлечься от забот хотя бы на время. Ищите интересные дела, занимайтесь тем, что вас действительно вдохновляет. Все это поможет вам почувствовать себя гораздо лучше.

Вероятны небольшие финансовые потери. Лучше не спешить с покупками, особенно если речь идет о каких-то вещах, без которых легко обойтись.

Стрелец

Начало дня порадует. У вас будет возможность решить многие сложные вопросы, справиться с проблемами, которые прежде многих поставили в тупик. Пригодится умение ладить с людьми, производить хорошее впечатление на новых знакомых. На вас обратят внимание те, кто прежде не замечал. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.

Вторая половина дня может оказаться более утомительной. Придется заниматься несколькими делами сразу, решать чужие проблемы. Все это окажется довольно утомительным, поэтому вечером вам наверняка захочется отдохнуть.

Козерог

Подходящий день для серьезных дел, решения важных рабочих задач. Вы ответственно отнесетесь ко всему, за что возьметесь, поэтому не допустите даже мелких ошибок. Хорошо пройдут деловые переговоры, вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей. Будет шанс заключить сделки, которые принесут прибыль.

В личных отношениях также будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы легко найдете общий язык и с давними знакомыми, и с теми, с кем совсем недавно встретились впервые. Не исключено начало романтической истории.

Водолей

День подойдет для того, чтобы проявить инициативу в делах, рассказать о своих идеях, предложить что-то новое людям, с которыми вы прежде сотрудничали. Обстоятельства будут складываться удачно, и вы добьетесь даже больших успехов, чем рассчитывали. Вероятны полезные знакомства.

Будьте особенно терпеливы с близкими. Это позволит избежать разногласий и споров из-за пустяков. Лучше не обсуждать какие-то долгосрочные планы: такие разговоры могут привести к взаимным претензиям и обидам.

Рыбы

День будет очень благоприятным для общения, вы легко поладите с самыми разными людьми. Свою помощь могут предложить влиятельные особы. Имейте в виду: скорее всего, они не будут совершенно бескорыстны, так что вам придется оказать какие-то ответные услуги. Хорошо пройдут публичные выступления, вы быстро заинтересуете слушателей своими идеями.

Хорошо сложатся поездки, и неважно, планировались ли они заранее или решение было принято в последнюю минуту. Вдали от дома вероятно интересное знакомство. Оно может положить начало долгой дружбе или романтической истории.

По материалам horo.mail.ru.