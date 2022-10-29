Гороскоп на 29 октября

Овен

День будет благоприятным для покупок, в том числе крупных. Там, где дело касается денег, вы не станете спешить и никому не позволите сбить вас с толку, примете верное решение. Удачно сложатся поездки, в том числе такие, решение о которых было принято в последний момент.

Любые важные разговоры стоит вести в первой половине дня: это время будет благоприятнее для общения. Позже вы заметите, что находить общий язык с окружающими стало сложнее. Многим представителям знака и вовсе захочется побыть наедине с собой, чтобы спокойно о чем-то подумать.

Телец

Неожиданно просто окажется ладить с людьми, с которыми вы прежде не находили общего языка. Неважно, будете ли вы говорить о делах или обсуждать вопросы личного характера. Выяснится, что вы чем-то можете быть друг другу полезны; с этого начнется долгосрочное сотрудничество или романтическая история.

Потребуют внимания домашние дела. Не исключено, что выйдет из строя какая-то бытовая техника, потребуется мелкий ремонт. Нужно правильно расставить приоритеты, понять, что вы можете отложить, а чем должны заняться немедленно.

Близнецы

Начало дня заставит понервничать. В это время возможны неудачные совпадения, происшествия, которые спутают ваши планы. Не исключено, что какие-то важные для вас дела придется отложить, чтобы сосредоточиться на решении чужих проблем. Но серьезных трудностей из-за этого не возникнет. Если вы не станете тратить время напрасно, то все успеете.

Вторая половина дня будет удачной для тех, кто не готов действовать самостоятельно, брать на себя ответственность. Помните: любую информацию, полученную в это время, стоит тщательно проверять, даже если вам очень хочется, чтобы она была правдивой.

Рак

День будет удачным, вы успеете сделать много хорошего не только для себя, но и для других. В ваших силах справиться со сложными задачами, причем вы можете и действовать самостоятельно, и обратиться к кому-то за помощью. Люди, с которыми вы поделитесь своими идеями, охотно помогут в их осуществлении.

Вероятно удачное для вас решение сложных финансовых вопросов, не исключены денежные поступления. Некоторых Раков ждут подарки. Представители знака будут им рады. Вечер подойдет для встречи с давними друзьями, любимым человеком.

Лев

Несмотря на трудности, которые могут возникнуть в начале дня, вы сохраните оптимизм и хорошее настроение. Удастся справиться с непростым делом, успешно завершить то, чему было отдано немало сил. Если вам потребуются помощники, вы найдете их без труда.

Вероятны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Вам легко будет понравиться даже тем, кто обычно настроен недружелюбно, неохотно идет на контакт. Вечер будет благоприятным для общения с родственниками, семейных мероприятий.

Дева

Начало дня будет благоприятным для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Даже особенно стараться не придется: ваше обаяние никого не оставит равнодушным. Не исключены хорошие новости, касающиеся ваших близких, или известия от людей, о которых вы беспокоились.

Вторая половина дня будет сложнее. Эмоциональный фон станет более напряженным, а ваше настроение – переменчивым. Это время едва ли подойдет для серьезных и утомительных дел. Отдохните, это пойдет вам на пользу. Прогулка взбодрит вас, а небольшая поездка подарит много ярких впечатлений.

Весы

Решительность и настойчивость пригодятся в начале дня. Благодаря этим качествам вы добьетесь того, к чему давно стремились, отлично справитесь со сложным и важным делом. Окружающие будут прислушиваться к вашему мнению особенно внимательно, вы многим поможете избежать ошибок, удержаться от поступков, о которых позже пришлось бы пожалеть.

Вторая половина дня пройдет спокойно. Будет возможность заняться любимым делом или приятно провести время в хорошей компании. Друзья порадуют хорошими новостями. Не исключены и романтические сюрпризы.

Скорпион

День будет ярким и вдохновляющим. Он порадует новыми возможностями, даст шанс заняться именно тем, что вас особенно интересует. Вероятны приятные встречи, знакомства, которым вы будете очень рады. Несложно будет подружиться с теми, кто вам понравится. Возможно и начало романтической истории. Тут многое будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу.

Для важных встреч и серьезных разговоров подойдет вторая половина дня. В это время вы будете понимать окружающих с полуслова, легко догадаетесь, чего они хотят на самом деле. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с какими-то особенно важными для вас людьми.

Стрелец

День начинается удачно. Если у вас большие планы, приступайте к их осуществлению как можно раньше. Утром влияние позитивных тенденций будет особенно сильным, вы быстро справитесь даже со сложными делами. Хорошо сложатся поездки. Будет шанс сделать выгодные покупки. Вы безошибочно выберете вещи, которые будут долго радовать и вас, и ваших близких.

Старайтесь избегать перегрузок во второй половине дня. Лучше беречь силы, не браться за какие-то особенно трудные и утомительные дела. Нежелательно принимать решения, связанные с деньгами.

Козерог

Не спешите. День может начаться неудачно, но переживать из-за этого не стоит, потому что со временем позитивные тенденции наберут силу. Тщательно проверяйте любую поступающую информацию, не полагайтесь на чужое мнение: вас могут нарочно сбивать с толку.

Вторая половина дня порадует. Она будет благоприятной для общения и с давними, и с новыми знакомыми. Приятно удивят люди, от которых вы не ожидали ничего хорошего, а отношения, которые до последнего времени складывались напряженно, неожиданно наладятся.

Водолей

Появятся отличные идеи. Не всегда задуманное можно будет реализовать немедленно, но позже вы наверняка вернетесь к своим замыслам. Прежде чем рассказывать о них окружающим, тщательно все обдумывайте, иначе вас могут сбить с толку неудобными вопросами, критическими замечаниями.

В первой половине дня нужна осторожность в общении. Не исключены разногласия с близкими, но сгоряча вы можете сказать то, о чем позже пожалеете. Позже наступит более простое и приятное время, подходящее и для встреч с давними друзьями, и для новых знакомств.

Рыбы

Начало дня сложится удачно. Вероятны хорошие новости, денежные поступления, подарки. Не исключены и приятные знакомства, которые могут положить начало и долгой дружбе, и красивой романтической истории. Вы можете во всем полагаться на интуицию: ее подсказки будут точными.

Вторая половина дня едва ли подойдет для того, чтобы принимать серьезные решения или брать на себя какие-то обязательства. Это время, когда легко принять желаемое за действительное, запутаться в собственных фантазиях. Хорошо, если рядом будет человек, советам которого можно доверять.

По материалам horo.mail.ru.