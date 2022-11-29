Гороскоп на 29 ноября

Овен

Не спешите. В начале дня может быть трудно собраться с мыслями, настроиться на серьезный лад. Окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, отвлекая и даже раздражая. Постарайтесь не давать воли негативным эмоциям, сохранять спокойствие и доброжелательность. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, вы почувствуете себя гораздо лучше.

Вторая половина дня будет благоприятной и для работы, и для других полезных дел. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. Если в последние дни вы с кем-то не находили общего языка, то сейчас сможете поладить.

Телец

Начало дня может принести неожиданные трудности в работе, задержки в делах, досадные недоразумения. Переживать из-за них не стоит: вскоре влияние позитивных тенденций усилится, все наладится. Особенно заметными будут перемены к лучшему в деловой сфере. Одни Тельцы получат интересные предложения о сотрудничестве, другие найдут способ заметно увеличить доходы.

Во второй половине дня будет возможность завершить то, что было начато раньше, найти ответы на вопросы, беспокоившие вас и ваших близких. Это время окажется особенно благоприятным для общения. Даже недавние недоброжелатели захотят с вами подружиться.

Близнецы

Прежде чем браться за что-то важное, постарайтесь объективно оценить и собственные силы, и сложившуюся ситуацию. В начале дня разумным будет рассчитывать только на себя; едва ли в это время кто-то сможет прийти вам на помощь. Позже у вас появятся надежные союзники, вы сможете доверить им какие-то важные дела.

Общение с близкими может потребовать больше терпения, чем обычно. Вас не всегда будут понимать правильно, не исключены споры из-за пустяков. Но природная деликатность позволит вам сгладить острые углы, избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения со всеми.

Рак

Не торопитесь. Этот день сложится хорошо, если вы не станете совершать необдуманных поступков, не будете предпринимать ничего важного под влиянием эмоций. Ладить с окружающими может быть сложнее, чем обычно. Не исключено, что они напомнят вам о каких-то неприятных событиях прошлого, ошибках, совершенных раньше. Не так-то легко будет отнестись спокойно к таким замечаниям, но, если вам это удастся, отношения вскоре наладятся.

Вероятны небольшие денежные поступления, удачные сделки и покупки. Во всем, что касается денег, вы можете полагаться на интуицию: ее подсказки окажутся точными.

Лев

Настройтесь на серьезный лад. В этот день определенно не стоит говорить и делать то, что первым приходит в голову, идти на поводу у мимолетных желаний или эмоций, природа которых не до конца понятна вам самим. Не увлекайтесь импровизациями. Если вы будете придерживаться планов, составленных раньше, то сможете избежать многих волнений.

Старайтесь больше времени проводить с теми, кто хорошо знает и понимает вас. Именно общение с такими людьми поможет вам сегодня сохранить позитивный настрой. А еще они наверняка предложат что-то интересное – и тут можно соглашаться, не раздумывая.

Дева

Кое-какие трудности сегодня могут возникнуть, но все же будет преобладать влияние позитивных тенденций. Благодаря своим знаниям и опыту вы быстро справитесь с рабочими задачами. Многим Девам удастся добиться успехов в учебе. Тут представителям знака поможет их природная наблюдательность, способность замечать то, что ускользнуло от других.

Вторая половина дня откроет новые возможности, даст шанс достичь того, к чему вы давно стремились. Это подходящее время для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Влюбленных Дев ждут очень приятные сюрпризы.

Весы

День будет очень плодотворным и удачным, вы добьетесь даже большего, чем ожидали. Можно взяться за что-то совершенно новое: быстро станет ясно, как нужно действовать. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, о которых вы раньше много слышали. Легко будет подружиться с теми, кто вам сразу понравится.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Подумайте дважды, прежде чем заключать крупные сделки, если они не были запланированы заранее. Если вы даете кому-то в долг, будьте готовы к тому, что его не вернут вовремя.

Скорпион

С деловой точки зрения этот день будет очень удачным. Вы решите несколько сложных задач, разберетесь в том, что прежде казалось сложным. Многие Скорпионы найдут новых союзников, познакомятся с людьми, которые помогут в реализации самых смелых идей. Очень полезным окажется ваше умение нравиться окружающим, производить хорошее впечатление даже на тех, кто обычно замечает только чужие недостатки.

Не возникнет проблем и в личных отношениях: легко будет ладить с теми, кто вам дорог. Вечер подойдет для романтического свидания или встречи со старым другом.

Стрелец

День будет ярким и вдохновляющим. Он наверняка понравится Стрельцам, которые давно хотели взяться за что-то новое, ведь сегодня такая возможность у представителей знака обязательно появится. Окажутся полезными давние знакомства. Люди, с которыми вы когда-то вместе работали или просто планировали общие дела, наверняка предложат что-то интересное.

Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы, в том числе романтические. Это подходящее время для общения с теми, кто вам особенно дорог. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах, это наверняка пойдет на пользу отношениям.

Козерог

День обещает удачные совпадения и хорошие новости. Особенно благоприятным он будет с точки зрения работы. Решатся вопросы, из-за которых в последнее время было много споров. Люди, которые раньше не соглашались с вами, признают вашу правоту. Не исключено, что соперники и недоброжелатели захотят наладить отношения. Интуиция подскажет вам, как стоит вести себя с ними.

Стоит обсудить с близкими общие планы, просто поговорить о будущем. Не исключено, что кто-то подарит вам хорошую идею или подскажет, как можно воплотить задуманное в жизнь.

Водолей

Постарайтесь не создавать сложностей ни себе, ни окружающим. Этот день сам по себе не так уж плох, но ваши поспешные решения и необдуманные поступки могут обернуться неприятностями для всех. В первую очередь это касается работы: не ленитесь лишний раз все проверить, убедиться, что решили все задачи, требующие внимания.

Важно не переутомляться. Этот день определенно не подходит для того, чтобы проверять организм на прочность. Вечером полезно будет отвлечься от повседневных забот, заняться чем-то новым и увлекательным.

Рыбы

Благоприятный день для общения. Ладить с окружающими вам сегодня будет гораздо проще, чем обычно. Это будет особенно заметно в деловых отношениях. Вероятны интересные предложения, не исключено начало сотрудничества, благодаря которому перед вами откроются новые возможности для карьерного роста.

Вы быстро разберетесь с мелкими бытовыми проблемами, без труда справитесь с домашними делами. Приятно будет провести время с близкими. У некоторых Рыб появится повод для маленького семейного праздника.

По материалам horo.mail.ru.