Гороскоп на 29 декабря

Овен

Сохранять спокойствие сегодня будет немного труднее, чем обычно. День принесет много необычных событий, удивительных встреч и странных совпадений. Не исключено, что из-за них придется резко изменить планы, и это заставит нервничать даже Овнов, которые обычно настроены исключительно оптимистично.

Но преобладать будет влияние позитивных тенденций, поэтому нет сомнений, что все сложится наилучшим для вас образом. Особенно благосклонны звезды сегодня будут к Овнам, которые решат проявить инициативу в романтических отношениях.

Телец

День принесет массу хороших идей. Скорее всего, они будут касаться работы, бизнеса или возможностей заработать на вашем хобби. Словом, их реализация так или иначе приведет к увеличению доходов. Помните: прежде чем приступать к воплощению задуманного в жизнь, нужно все обдумать как следует. Лучше не предпринимать ничего сгоряча. Полезно будет и посоветоваться с людьми, опыту которых вы доверяете.

Массу ярких и приятных моментов подарит общение с новыми знакомыми. Случайная встреча может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории.

Близнецы

Готовьтесь вести долгие разговоры, участвовать в горячих спорах. Найти общий язык с окружающими сегодня будет сложнее, чем обычно, – это касается даже людей, с которыми вы раньше отлично ладили. Но избежать конфликтов все же удастся: выручат деликатность и чувство юмора. К вечеру все разногласия останутся в прошлом.

Вы быстро справитесь со многими непростыми делами, если предпочтете заниматься ими самостоятельно. День будет благоприятным для решения финансовых вопросов. Вероятны удачные покупки и сделки, а также денежные поступления.

Рак

День будет беспокойным и очень интересным. Он наверняка принесет много неожиданных событий и удивительных встреч. Информация, полученная от новых знакомых, поможет по-новому взглянуть на привычные вещи. Некоторые Раки поймут, что пора ставить новые цели.

Вероятны интересные встречи, знакомства, с которых начнутся необычные и важные для вас отношения. Общение с близкими будет особенно приятным во второй половине дня. Будет возможность уделить максимум внимания тем, кто вам дорог, решить какие-то семейные проблемы.

Лев

День принесет неожиданные события. Не исключено, что они повлияют на ваши планы: нужно будет отложить одни дела и сосредоточиться на других. Поначалу это заставит нервничать, но вскоре вы поймете, что все сложилось наилучшим образом.

Лучшее время для встреч и важных разговоров – середина дня. В это время вам будет особенно легко ладить с окружающими, вы достигнете взаимопонимания с теми, с кем прежде даже о каких-то мелочах не могли договориться. А вечер порадует приятными сюрпризами влюбленных Львов.

Дева

День не обойдется без сюрпризов и неожиданностей, но они скорее обрадуют вас, чем заставят переживать и волноваться. Друзья принесут отличные новости, давние знакомые подскажут, как справиться с делами, которые в последнее время не удавалось сдвинуть с мертвой точки. Вероятны денежные поступления, причем они могут оказаться даже более значительными, чем вы рассчитывали.

Можно покупать полезные вещи для работы и учебы, а также мебель или бытовую технику для дома. А вот от приобретения не очень нужных, но милых мелочей, стоит отказаться: вы рискуете потратить на них больше, чем хотелось бы.

Весы

День будет очень плодотворным. Вы отлично справитесь с тем, что прежде не получалось, успешно завершите сложные дела, которым отдали много сил. Не останутся незамеченными ваши профессиональные успехи. Те, кто прежде вас недооценивал, поймут, как сильно ошибались. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре получите очень многообещающие предложения.

Осторожнее с деньгами: возможны неудачные покупки, досадные финансовые потери. Но это единственная сфера, в которой сегодня возможны неприятные сюрпризы.

Скорпион

Стоит сосредоточиться на занятиях, требующих творческого подхода и фантазии: именно тут вы сможете добиться самых заметных успехов. Многим Скорпионам пригодится опыт, полученный давным-давно. Благодаря ему представители знака отлично добьются отличных результатов там, где не справились другие.

Будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше. В первую очередь это касается общения: если вы обидели кого-то, сегодня можно наладить отношения. Подойдет день и для того, чтобы напомнить о себе людям, с которыми вы прежде работали вместе. Не исключено, что они предложат что-то интересное.

Стрелец

Настройтесь на серьезный лад и действуйте решительно, так вы добьетесь очень многого. Удастся разобраться с мелкими делами, накопившимися за последнее время, завершить проекты, начатые давным-давно. Вы предпочтете самостоятельно справиться даже с самыми сложными задачами, а не искать помощников. Это поможет сэкономить немало времени.

Вероятны перемены в деловых отношениях. Люди, которые прежде не замечали вас, заинтересуются вашими успехами. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны. Вечер подойдет для общения с самыми близкими.

Козерог

В начале дня будет непросто сосредоточиться на делах. В это время вы можете переживать из-за мелочей и думать совсем не о том, что действительно требует внимания. Однако к серьезным ошибкам это не приведет, и в целом вы будете неплохо справляться со всем, за что возьметесь. А в второй половине дня удастся настроиться на нужный лад.

Близкие люди будут поддерживать вас, охотно помогут, если это потребуется. Хорошо пройдут семейные мероприятия, встречи с родственниками. Не возникнет даже мелких разногласий с теми, кто вам дорог.

Водолей

Начало дня обещает прогресс в делах, решение проблем, о которых вы много размышляли в последнее время. Заметным будет влияние позитивных тенденций в профессиональной сфере: вы найдете новых союзников, получите поддержку. Разговоры о работе можно вести в неформальной обстановке, так быстрее найдутся решения, которые всем будут по вкусу.

Вторая половина дня позволит сосредоточиться на семейных делах. Не исключено, что в это время ваша помощь потребуется кому-то из родственников. Возможны неожиданные визиты, встречи с людьми, с которыми вы давно не виделись.

Рыбы

День будет благоприятным, хоть и довольно беспокойным. Старайтесь не переживать из-за неожиданных событий, неудачных совпадений. Возможно, они заставят вас изменить планы, но это пойдет только на пользу. Успешно пройдут деловые встречи, даже те, от которых вы не ожидали ничего хорошего. Некоторые Рыбы найдут не только новых партнеров и союзников, но и настоящих друзей.

Во всем, что касается денег, покупок и инвестиций, можно положиться на интуицию. Она не подведет даже Рыб, которые прежде были далеки от участия в любых финансовых делах. А в любви может повезти самым юным представителям знака.

По материалам horo.mail.ru.