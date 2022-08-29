Гороскоп на 29 августа

Овен

Проявив настойчивость, вы отлично справитесь с тем, что не получилось у других. День будет интересным и плодотворным. Можно браться за совершенно новые дела: вы быстро поймете, как добиться в них успеха. Хорошо пройдут важные переговоры. К вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде вовсе им не интересовался.

Забот будет больше, чем обычно, но вас это не напугает. Действовать вы будете быстро, а помощников, если они потребуются, найдете без труда. Вечер порадует приятными известиями и удачными совпадениями.

Телец

День будет удачным. Даже если что-то пойдет не по плану, вы не станете нервничать и переживать, сохраните самообладание и примете верные решения. Будет шанс справиться с делом, которое раньше давалось трудно. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы. Некоторые Тельцы смогут подняться по карьерной лестнице.

Могут возникнуть какие-то домашние проблемы, но с ними вы справитесь быстро. Близкие охотно помогут, если потребуется помощь. Вторая половина дня подойдет для покупок. Вы безошибочно выберете хорошие вещи.

Близнецы

День будет насыщенным и интересным. Действуйте решительно – и у вас все получится. Вы отлично справитесь даже с делом, которое прежде казалось совершенно безнадежным. Вряд ли удастся избежать суеты и неразберихи, но они не помешают вам добиться цели. С окружающими вы легко найдете общий язык, и даже недавние соперники могут встать на вашу сторону.

Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам особенно дороги. Если раньше и возникали какие-то разногласия, то сейчас вы быстро обо всем договоритесь. Вероятны сюрпризы, в том числе романтические.

Рак

Начало дня едва ли пройдет особенно плодотворно. Сосредоточиться будет сложно. Если вы возьметесь за важное дело, то рискуете упустить что-то из виду, допустить досадную ошибку. К счастью, рядом будут люди, которые помогут со всем быстро справиться. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться быстро, уже в середине дня вы увидите, что ситуация изменилась к лучшему.

Вторая половина дня хорошо подойдет для семейных дел, общения с близкими. Вы будете понимать их с полуслова. Поводов для разногласий не возникнет. Удачными будут поездки – и запланированные заранее, и спонтанные.

Лев

Сосредоточьтесь на решении сложных задач: именно с ними вы сегодня сможете справиться особенно хорошо. Многим Львам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допустят даже мелких промахов, быстро достигнут цели. День будет удачным с точки зрения финансов. У вас будет шанс заключить выгодные сделки, да и денежные поступления из неожиданных источников весьма вероятны.

Но эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, поэтому вы можете переживать из-за пустяков и порой терять равновесие.

Дева

Старайтесь не откладывать дела надолго. Именно первая половина дня подойдет для того, чтобы заняться чем-то важным. Звезды будут на вашей стороне, и вы добьетесь отличных результатов во всем, за что возьметесь. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, и выгодные сделки.

Вторая половина дня тоже сложится неплохо. Она подойдет для отдыха, даст массу возможностей пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время очень скучали. Это подходящее время для того, чтобы восстановить старые связи, постараться наладить отношения, складывавшиеся напряженно.

Весы

День едва ли подойдет для решения сложных вопросов. Сосредоточиться будет непросто, вы не сразу разберетесь, как лучше действовать. Возможны мелкие недоразумения, задержки в делах. Важно правильно расставить приоритеты, не тратить слишком много времени на пустяки.

По возможности уклоняйтесь от контактов с людьми, которые при любом удобном случае провоцируют вас, выводят из равновесие. Сегодня лучше общаться с теми, кто вас поддерживает. Старайтесь не переутомляться. Вам будет полезно отвлечься от забот хотя бы ненадолго.

Скорпион

Осторожнее с деньгами. Лучше не спешить с покупками, не заключать сделок, не изучив все условия, не сравнив разные варианты. Предложения, которые на первый взгляд кажутся выгодными, могут не оправдать ожиданий.

В остальном же день благоприятен. Будет шанс добиться заметного успеха в важном деле, справиться с тем, что прежде не получалось. Заметно изменятся к лучшему отношения с коллегами и руководством, да и вообще ладить с окружающими вы будете просто отлично. Вечер принесет хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.

Стрелец

Заниматься важными делами и решать серьезные вопросы сегодня лучше самостоятельно. Окружающие наверняка захотят помочь, но могут принести больше вреда, чем пользы. Не спешите делиться информацией, обсуждать с кем-то свои идеи или делиться секретами.

В целом же день будет очень и очень неплохим. Он подойдет для того, чтобы взяться за новое дело – непростое, интересное, требующее творческого подхода. Вы придумаете то, что едва ли еще кому-то пришло бы в голову. Окружающие будут в восхищении, многие захотят познакомиться с вами поближе.

Козерог

Начало дня будет очень удачным. Всего за несколько часов вы справитесь с тем, что прежде не получалось, решите вопросы, которые другим оказались не по силам. Вероятны заметные успехи в работе. Не исключено, что нужно будет взяться за что-то совершенно новое. Вы быстро научитесь всему, что нужно.

Вторая половина дня тоже окажется неплохой. Она едва ли принесет какие-то значительные события и важные новости, однако время вы проведете отлично. Приятные сюрпризы ждут влюбленных Козерогов.

Водолей

День подойдет для обсуждения рабочих вопросов. Вы легко найдете общий язык с руководством, да и общаться с коллегами, которые прежде были настроены не слишком дружелюбно, станет куда приятнее. Можно решать финансовые вопросы, вероятны удачные покупки и сделки.

Вероятны необычные события дома, приятные известия, новости, которые всем поднимут настроение. Вечер подойдет для покупок. Вы безошибочно выберете полезные вещи и для себя, и для своих близких. Некоторые Водолеи получат в подарок именно то, что им давно хотелось бы иметь.

Рыбы

День отлично подойдет для любых сложных дел. Вы увидите возможности, которых не замечали другие, найдете путь к давно поставленной цели. Удачно для вас решатся сложные финансовые вопросы, вероятны значительные денежные поступления. Во всем, что касается работы и бизнеса, вы можете положиться на интуицию.

Едва ли получится избежать разногласий с близкими, не исключены споры из-за пустяков. Некоторые Рыбы сегодня будут особенно упрямы, и это неприятно удивит окружающих. Но к вечеру все уладится, взаимопонимание восстановится.

По материалам horo.mail.ru.