Гороскоп на 28 января

Овен

День будет легким, удачным и плодотворным. Начать его стоит с дел, которые вы долго откладывали. Справиться с ними удастся быстро, вы добьетесь того, к чему стремились. Не исключено, что помощь предложат новые знакомые. Не отказывайтесь: общее дело поможет вам подружиться.

Вероятны приятные события в семье, а также перемены к лучшему в отношениях, которыми вы дорожите. Некоторые Овны смогут разобраться в своих чувствах, примут важные решения и начнут что-то менять в своей жизни. Полагайтесь на интуицию: ее подсказки вам пригодятся не раз.

Телец

Сегодня вы чаще, чем обычно, будете привлекать к себе всеобщее внимание. И это окажется очень полезным: позволит найти единомышленников, произвести хорошее впечатление на тех, кто вам давно симпатичен. Не исключены и знакомства, которые получат самое романтическое продолжение. Новые отношения будут развиваться стремительно.

Постарайтесь не переутомляться и избегать стрессовых ситуаций. Это особенно важно во второй половине дня, поскольку вы будете более уязвимы, ранимы и чувствительны, чем обычно. Стоит держаться подальше от людей, привыкших критиковать все вокруг и отпускать язвительные замечания по любому поводу.

Близнецы

Успеть нужно будет многое, и за все дела вы сегодня возьметесь с интересом и неподдельным энтузиазмом. Рядом окажутся люди, готовые помочь. Однако самые важные вопросы вам предстоит решать самостоятельно. Интуиция поможет избежать ошибок. Самых заметных успехов вы добьетесь там, где требуются фантазия, изобретательность, готовность экспериментировать и пробовать новое.

Приятным будет общения с людьми, с которыми вы давно не виделись. Найдется масса интересных тем для разговора, а вот поводов для разногласий и споров не возникнет вовсе.

Рак

Действуйте решительно, и у вас все получится. Это подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах и в личных отношениях. Можно взяться за то, к чему вы долго не решались приступить. Звезды будут на вашей стороне, и добиться нужного результата окажется проще, чем вы ожидали.

Проявив завидную целеустремленность, вы добьетесь того, что казалось почти невозможным. Но не забывайте и о том, что иногда нужно отдыхать. Во второй половине дня будет шанс отвлечься от забот, приятно провести время в отличной компании.

Лев

Первая половина дня пройдет довольно беспокойно. Скорее всего, в это время вам нужно будет заниматься несколькими делами сразу, решать неожиданно возникшие задачи, помогать близким. Возможно, реализацию каких-то собственных планов придется на время отложить, но переживать из-за этого вы не станете.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Вы легко поладите с новыми знакомыми, сможете помириться с теми, с кем были в ссоре. Удастся порадовать любимого человека, приятно удивить тех, кто вам дорог.

Дева

Переживать из-за мелочей вы будете больше, чем обычно, но в целом день сложится достаточно удачно. Он подойдет для завершения дел, начатых раньше, а также для решения организационных вопросов. Трудности могут возникнуть там, где нужно придумать что-то новое. Прислушайтесь к советам давних знакомых; вам наверняка подскажут, как стоит поступить.

Постарайтесь объективно оценить свои силы, прежде чем браться за что-то новое; подумайте о том, к кому можно обратиться за помощью. Скорее всего, поддержка лишней не будет.

Весы

Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для окружающих. Ваш опыт пригодится и новым, и давним знакомым; они будут благодарны за советы и помощь. Вероятны перемены к лучшему в отношениях, которые прежде складывались напряженно. Вы и в собственных чувствах разберетесь, и тех, кто рядом, станете понимать гораздо лучше.

Вторая половина дня будет благоприятной для решения финансовых вопросов. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, как распорядиться деньгами, а некоторым Весам еще и поможет найти новый источник доходов.

Скорпион

День принесет совершенно новые дела и задачи. Интуиция подскажет, что лучше сразу изменить планы, чтобы не упустить интересную возможность. Порой непросто будет ладить с окружающими, но вы все же найдете способ избежать серьезных конфликтов, сохранить неплохие отношения со всеми.

Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы, удачные совпадения. Не исключено, что вы найдете неожиданное применение своим талантам. Знакомые обратят внимание на те ваши качества, которых прежде не замечали, и будут совершенно очарованы.

Стрелец

День пройдет очень плодотворно. Можно браться за новые дела: вы быстро поймете, как добиться в них успеха, к тому же рядом окажутся люди, готовые во всем помочь. Пригодится опыт, полученный раньше. Именно благодаря ему вы быстро сориентируетесь в новой ситуации, не допустите ошибок.

Удачным будет день и с точки зрения личных отношений. Хорошо пройдут встречи, от которых вы не ожидали ничего особенного. Люди, прежде державшиеся довольно холодно, обратят внимание на ваши лучшие качества и будут совершенно очарованы.

Козерог

Вас ждет насыщенный день. Утро принесет вдохновляющие новости, предложения, на которые захочется согласиться без долгих раздумий. А еще в это время вероятны неожиданные встречи. Они вас порадуют. Друзья охотно поддержат многие ваши начинания, не откажутся поучаствовать в реализации новых планов.

Энергии будет много, и вы не почувствуете усталости, даже если большую часть дня проведете на ногах. Хорошо сложатся поездки, многим Козерогам они подарят не только массу ярких впечатлений, но и очень приятные знакомства.

Водолей

Не спешите браться за сложные и важные дела. Потребуется некоторое время, чтобы собраться с силами, настроиться на нужный лад. Да и ладить с окружающими будет сложнее, чем обычно. Даже самые близкие люди порой могут понимать вас неправильно.

Но влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться. Вторая половина дня сложится гораздо удачнее. Многих Водолеев она порадует приятными сюрпризами и хорошими новостями. Также вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Рыбы

Утро порадует хорошими новостями, да и интересные предложения в это время весьма вероятны. Интуиция подскажет, как стоит действовать; вы ни одной минуты не захотите тратить напрасно. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы обсудить с близкими важные вопросы. Быстро удастся найти решение, которое понравится всем.

Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее. Она будет благоприятной для отдыха, каких-то приятных занятий. У некоторых Рыб будет возможность вернуться к давнему хобби, и оно вновь подарит яркие эмоции представителям знака.

По материалам horo.mail.ru.