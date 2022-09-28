Гороскоп на 28 сентября

Овен

День подойдет для решения финансовых вопросов. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, и удачные сделки. Успешными будут деловые переговоры, даже те, на которые вы не возлагали больших надежд. Новые предложения могут открыть перед вами заманчивые профессиональные перспективы.

Не всегда просто будут складываться личные отношения. Вы все же найдете общий язык с теми, кто вам дорог, но для этого придется постараться. Вечер обещает приятное известие или встречу с человеком, по которому вы скучали.

Телец

День будет вдохновляющим, ярким и насыщенным. Наверняка появятся необычные идеи, и вы постараетесь как можно скорее воплотить их в жизнь. Вероятны встречи с людьми, о которых вы прежде много слышали. Не сразу удастся произвести нужное впечатление, но позже вы поразите новых знакомых в самое сердце.

Можно делать покупки. Вы не ошибетесь с выбором, не захотите тратить вещи на пустяки. Благоприятным будет день и с точки зрения личных отношений. Общение с близкими поднимет настроение, их поддержка окажется очень кстати.

Близнецы

Начинайте день с текущих дел, решения хорошо знакомых задач. Если вы сразу возьметесь за что-то совершенно новое, то можете растеряться и наделать ошибок. Понадобится некоторое время, чтобы настроиться на серьезный лад. Рядом будут давние друзья, проверенные союзники. Они охотно помогут, если возникнут трудности.

Вторая половина дня будет спокойной и плодотворной. Вы сосредоточитесь на важном, не станете отвлекаться на пустяки и быстро добьетесь своего. Порадует встреча с любимым человеком. Не исключено, что вечером вы примете решение, которое порадует обоих.

Рак

Начало дня отлично подойдет для того, чтобы строить планы, обдумывать идеи, на реализации которых вы сосредоточитесь в ближайшее время. Удастся быстро одержать первые победы, они подарят уверенность, которой вам, возможно, не хватало. С середины дня начнется благоприятное время для общения. Вы быстро поладите и с деловыми партнерами, и с новыми знакомыми, и с близкими.

Вечером лучше не переутомляться. Вам будет полезно отвлечься от забот хотя бы на время. Поможет в этом небольшая поездка или прогулка по новому маршруту. Друзья охотно составят вам компанию.

Лев

В начале дня трудно будет избежать суеты и неразберихи. Не все пойдет по плану. Вам, скорее всего, придется импровизировать и принимать решения на ходу. Окружающие не всегда будут понимать, почему вы поступаете так, а не иначе. Придется потратить некоторое время на объяснения; постарайтесь не сердиться из-за этого.

Вторую половину дня вы проведете очень плодотворно. Будет шанс успешно завершить дело, которому вы отдали много силы. Вероятны удачные сделки, выгодные покупки. Можно приобретать вещи не только для себя, но и для близких.

Дева

Постарайтесь не горячиться в начале дня. Это будет не так-то просто, потому что эмоциональный фон может быть напряженным, а окружающие порой станут вести себя совсем не так, как хотелось бы. Но в ваших силах избежать ссор, сохранить хорошие отношения со всеми. Позже вы не раз похвалите себя за то, что вели себя корректно, постарались сгладить острые углы.

Вторая половина дня подойдет для полезных дел. Можно взяться за что-то совершенно новое. Вы наверняка быстро добьетесь первых успехов. Вероятны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Весы

Не спешите браться за решение важных и сложных задач. Сегодня вам потребуется некоторое время для того, чтобы настроиться на деловой лад. Могут возникнуть какие-то домашние проблемы. Понадобится некоторое время, чтобы справиться с ними. Некоторым Весам из-за этого придется скорректировать планы.

День подойдет для встреч с возможными работодателями и деловыми партнерами. Вам легко будет произвести хорошее впечатление. Понравитесь вы и тем, с кем познакомитесь вечером на каком-то развлекательном мероприятии.

Скорпион

Начало дня принесет неоднозначные новости, поводы для волнений. Не спешите с решениями. Сначала нужно во всем разобраться, проверить полученную информацию. Полезно будет посоветоваться с людьми, на знания и опыт которых вы полагались уже не раз. В середине дня заметно усилится влияние позитивных тенденций, будет шанс быстро справиться со сложными делами, добиться успехов в работе.

Вечером звезды будут к вам особенно благосклонны. В это время вероятны и удачные совпадения, и приятные сюрпризы. Давние желания сбудутся, если вы вовремя проявите инициативу.

Стрелец

День подойдет для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, вы можете полагаться на интуиции. Ее подсказки сегодня будут особенно точными. Вероятны хорошие новости издалека. Давние знакомые поделятся идеями, в осуществлении которых вы наверняка захотите поучаствовать.

Не стоит переживать из-за мелких недоразумений на работе, порой возникающих разногласий с близкими. Вы быстро поймете, как стоит себя вести, чтобы отношения наладились. Вечер будет особенно благоприятным для общения с родственниками, семейных праздников.

Козерог

Если вы будете внимательны, то наверняка найдете ответы на многие вопросы, возникавшие в последнее время. Важной информацией поделятся люди, которых вы давно не видели. Они могут дать и отличные советы, касающиеся работы и бизнеса. День подойдет для оформления документов, обращения в государственные организации.

На вечер лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Скорее всего, в это время вам захочется отдохнуть. Подумайте, что могло бы вас порадовать – позитивные эмоции лишними не будут.

Водолей

Не спешите браться за дела. Этот день больше подойдет для того, чтобы строить планы и обсуждать их с единомышленниками, чем для каких-то конкретных действий. Прежде, чем браться за новые дела, постарайтесь объективно оценить свои силы и ситуацию в целом. Возможно, вы поймете, что приступать к реализации смелых идей пока рано.

День будет благоприятным для знакомств, встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Не исключено, что захочется сменить обстановку, побывать в каких-то интересных местах. Такая возможность наверняка появится.

Рыбы

День будет очень благоприятным для общения. Вам легко будет договориться с новыми знакомыми, произвести на них хорошее впечатление. Удачно пройдут деловые встречи, некоторые Рыбы получат заманчивые предложения о работе. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Едва ли удастся избежать бытовых проблем. Может выходить из строя бытовая техника, не исключено, что потребуется какой-то мелкий ремонт. Вы со всем справитесь, но, возможно, из-за неожиданно возникших трудностей придется изменить планы.

По материалам horo.mail.ru.