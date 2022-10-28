Гороскоп на 28 октября

Овен

День будет довольно беспокойным. Скорее всего, придется заниматься несколькими делами сразу, и не всегда это будет действительно интересно. Стоит быть осторожнее с деньгами, потому что вероятны досадные потери, неудачные сделки и покупки. В остальном же будет преобладать влияние позитивных тенденций.

Вы легко поладите и с близкими, и с новыми знакомыми, найдете подход даже к людям, которые прежде не понимали вас и часто критиковали. Отношения, прежде складывавшиеся напряженно, заметно изменятся к лучшему. Не исключено начало головокружительной романтической истории.

Телец

День не обойдется без трудностей и забот, но вы со всем справитесь и добьетесь даже большего, чем ожидали. Нежелательно заниматься несколькими делами сразу: это может привести к путанице и ошибкам. Лучше сосредоточиться на чем-то одном. Хорошо пройдут деловые переговоры, вам быстро удастся найти верный тон.

Личные отношения в первой половине дня могут складываться напряженно, даже ладить с самыми близкими будет сложнее, чем обычно. Но со временем ситуация изменится, взаимопонимание восстановится. Вечер обещает приятные сюрпризы.

Близнецы

День будет ярким и интересным, полным необычных вдохновляющих событий. Будет возможность обсудить важные вопросы с людьми, опыт и знания которых вас не раз выручали. Вы снова получите отличные советы, а также реальную помощь, если она потребуется. Вероятны предложения о работе. Не спешите с ответом, особенно если имеете дело с малознакомыми людьми. Важно собрать побольше информации.

Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию. Ее подсказки помогут неплохо заработать. Не исключены удачные покупки.

Рак

День будет интересным и плодотворным, подойдет и для уже знакомых дел, и для совершенно новых. Даже очень сложные задачи не поставят вас в тупик, вы обязательно найдете способ достичь цели. Возможны удачные сделки и денежные поступления, в том числе из новых источников. Помните, что все важные решения, касающиеся работы, лучше принимать в первой половине дня.

Хорошо сложатся поездки, и неважно, были ли они запланированы заранее. Вечер подойдет для романтического свидания: оно будет необычным, подарит массу ярких впечатлений и запомнится надолго.

Лев

Забот может оказаться больше, чем вы ожидали. Не исключено, что вам придется отложить запланированные дела, чтобы сосредоточиться на решении неожиданно возникших проблем. Но в целом день сложится неплохо, и вы наверняка справитесь с трудностями. Помогут в этом и давние союзники, и новые знакомые, с которыми вы вскоре подружитесь.

Как бы ни складывался день, старайтесь серьезно относиться ко всему, за что беретесь. Не стоит идти на поводу у мимолетных желаний и капризов. Позже вы не раз похвалите себя за то, что смогли противостоять соблазнам.

Дева

Сохранять спокойствие сегодня будет сложнее, чем обычно. Вы можете нервничать из-за пустяков, поддаваться на провокации, беспокоиться о том, на что не в силах повлиять. Только настроившись на позитивный лад, вы увидите возможности, которые открывает этот день, и найти повод ими воспользоваться.

Первая половина дня подойдет для того, чтобы принимать решения и действовать самостоятельно. Во второй же полезно будет прислушаться к советам, принять помощь, которую наверняка предложат друзья. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Весы

Начало дня будет благоприятным для общения. Легко будет найти общий язык с очень разными людьми, быстро договоритесь даже с теми, с кем прежде не ладили. Вероятны интересные предложения, не исключено начало сотрудничества, которое откроет перед вами новые профессиональные перспективы.

Во второй половине дня полезно будет сосредоточиться на домашних делах. Не упустите возможность помочь близким, поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Вероятны удачные совпадения, приятные сюрпризы и замечательные новости.

Скорпион

Действуйте так, как подсказывает интуиция. Сегодня у вас будет шанс достичь давно поставленных целей, реализовать то, что вы задумали раньше. Не исключено, что помогут в этом новые знакомые, чьи взгляды сильно отличаются от ваших. Общение с ними позволит по-новому взглянуть на то, что казалось привычным.

День подойдет для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Сделать это будет нетрудно, ведь вы будете особенно обаятельны. Благосклонны будут звезды и к влюбленным Скорпионам: таких представителей знака ждут приятные сюрпризы.

Стрелец

Никуда не спешите и будьте настойчивы. Сегодня вы сможете добиться успеха во многих делах, если будете действовать последовательно. Пригодится умение ладить с людьми, быстро находить подход к новым знакомым. Ваши дипломатические таланты помогут положить конец затянувшимся конфликтам, оставить в прошлом обиды.

Вероятны неожиданные визиты и встречи. Вечер подойдет для семейных дел, общения с близкими. Можно устроить домашний праздник или навестить родственников. Небольшие покупки окажутся удачными.

Козерог

День едва ли обойдется без мелких недоразумений, вероятны и неудачные совпадения, ошибки в расчетах. Даже привычные дела могут даваться труднее, чем обычно, а решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Но вы со всем справитесь, преодолеете трудности. Поможет в этом опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не сдадитесь раньше времени, не наделаете ошибок.

Лучше воздержаться от необдуманных поступков и сомнительных экспериментов, не идти на риск, если этого можно избежать. А вот проявить предусмотрительность будет очень полезно.

Водолей

Можно добиться больших успехов, но действовать нужно быстро. Не тратьте время напрасно, старайтесь не отвлекаться на мелочи и пустяки. Умение концентрироваться на самом важном вам сегодня очень пригодится.

Вероятны удачные совпадения, неожиданные события, благодаря которым вы добьетесь давно поставленной цели или одержите верх над сильными соперниками. День будет благоприятным для общения: легко будет ладить с близкими, находить общий язык с новыми знакомыми. Вечер подойдет для романтического свидания.

Рыбы

Будьте осторожны в начале дня. Это довольно сложное время, особенно для тех, кто привык быстро добиваться любой поставленной цели. Лучше не торопиться, особенно если вы заняты серьезным делом. Влияние позитивных тенденций будет постепенно усиливаться.

Вторая половина дня пройдет гораздо проще и приятнее первой. Она обещает успехи в делах, важные открытия и интересные предложения. У многих Рыб возникнут идеи, за осуществление которых представители знака возьмутся вместе со своими друзьями. Вероятны подарки и приятные сюрпризы.

По материалам horo.mail.ru.