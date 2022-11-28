Гороскоп на 28 ноября

Овен

День будет ярким и вдохновляющим. Он подойдет для того, чтобы вернуться к делам, с которыми раньше не удавалось справиться. Сейчас звезды будут на вашей стороне, и есть шанс, что все получится хорошо. Подойдет день и для того, чтобы заниматься планированием, решать организационные вопросы. Вы будете особенно внимательны и серьезны, ничего не упустите из виду.

Сфера, где осторожность сегодня особенно важна, – это финансы. Старайтесь не заключать рискованных сделок, не спешите с покупками. Это позволит избежать напрасных расходов.

Телец

Какие бы планы вы ни строили на этот день, старайтесь не спешить с их воплощением в жизнь. Обдумайте все, как следует, убедитесь, что собрали всю необходимую информацию, решите, на чем сосредоточитесь в первую очередь, а что отложите на потом. Все это позволит вам избежать лишних переживаний и волнений, если что-то пойдет не так, как вы ожидали.

Все важные встречи стоит планировать на вторую половину дня – именно это время будет особенно благоприятным для общения. Оно подойдет для бесед с близкими и деловых переговоров, для встречи с друзьями и романтического свидания.

Близнецы

Начало дня едва ли принесет какие-то значительные события или серьезные перемены. Это время подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Тут лучше не торопиться, чтобы ничего не упустить из виду. Влияние позитивных тенденций заметно усилится в середине дня. Вас ждут какие-то удачные совпадения, приятные сюрпризы, подарки.

Во второй половине дня стоит избегать перегрузок и стрессовых ситуаций. Не планируйте на это время особенно утомительных дел – отдохните, займитесь тем, что вас радует. Общение с близкими для многих Близнецов станет источником позитивных эмоций.

Рак

Сегодня не так-то легко будет избежать споров, да, возможно, вы этого и не захотите. Упорство и настойчивость, которые вы проявите сегодня, удивят окружающих, как и ваше нежелание идти на уступки даже в мелочах. Однако серьезных конфликтов все же не возникнет, а отстаивать свою точку зрения вы будете хоть и достаточно жестко, но без лишних эмоций.

В первой половине дня вам предстоит заниматься чем-то совершенно новым, разбираться в том, что прежде казалось сложным, и учиться на ходу. Позже наступит подходящее время для завершения дел, начатых раньше.

Лев

Лучше не планировать ничего особенно серьезного на начало дня. Подождите немного; подходящее время для решительных действий и важных встреч наступит чуть позже. Утро же можно посвятить завершению дел, начатых раньше. Справиться с привычными задачами удастся быстро.

Вторая половина дня откроет массу интересных возможностей. Вы почувствуете поддержку звезд и не упустите возможности проявить себя, показать, на что вы способны. Это подходящее время для общения с новыми знакомыми, встреч с людьми, на которых вы хотите произвести хорошее впечатление.

Дева

Любые важные встречи и серьезные разговоры стоит планировать на первую половину дня. Именно это время будет особенно благоприятным для общения. Ладить с окружающими будет нетрудно: вы найдете подход даже к тем, кто прежде совсем не понимал вас. Не исключены интересные предложения и делового, и личного характера.

Вторую половину дня стоит посвятить делам, требующим сосредоточенности и внимания к деталям. Вы ничего не упустите из виду, не допустите даже незначительных ошибок. Многих Дев в это время ждут денежные поступления.

Весы

Осторожнее с деньгами. Сегодня определенно не стоит спешить с решениями, касающимися сделок и покупок. В остальном же день будет благоприятным. Вы добьетесь заметных успехов в работе, справитесь с делами, которые оказались не по силам другим. Ваши победы не останутся незамеченными. Если вы сегодня поведете себя правильно, то вскоре у вас появятся очень влиятельные союзники.

Влияние позитивных тенденций будет преобладать и в сфере личных отношений. Общение с близкими подарит массу позитивных эмоций. И встречи с друзьями, и романтические свидания пойдут хорошо.

Скорпион

В первой половине дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Возможны задержки в делах, не исключено и нарушение договоренностей, на которые вы возлагали большие надежды. Но непреодолимых преград на пути не возникнет, вы справитесь со всеми трудностями. Многим Скорпионам пригодится опыт, полученный раньше.

Вторая половина дня сложится гораздо удачнее. Это время будет благоприятным для работы, даст шанс успешно завершить сложное дело, которому вы отдали немало сил. Давние знакомые порадуют хорошими новостями.

Стрелец

Успеть нужно будет многое, поэтому, скорее всего, вы не захотите тратить время напрасно. Однако слишком спешить тоже не нужно: необдуманные поступки могут принести лишь трудности. Полезно будет посоветоваться с людьми, которые прежде уже не раз помогали вам, поддерживали многие ваши начинания.

Близким не всегда будет понятно, почему вы будете действовать так, а не иначе. Не жалейте времени на объяснения – это позволит избежать многих неприятных моментов и даже обид. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным делам.

Козерог

Начало дня едва ли обойдется без мелких недоразумений. Однако серьезных проблем в это время не возникнет. Поэтому не падайте духом и не отказывайтесь от своих планов. Многое сложится гораздо лучше, чем вы рассчитывали. Благодаря поддержке звезд вы сможете добиться успеха в сложных делах.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем. Вторая половина дня вас наверняка порадует. Это время обещает хорошие новости и приятные встречи. Хорошо пройдут семейные мероприятия, наверняка найдется повод для домашнего праздника.

Водолей

Проявите настойчивость. Этот день едва ли будет очень простым, однако вы во многих делах сможете добиться успеха. Откроются новые возможности, и вы не захотите упустить ни одной из них. Многие Водолеи сегодня решат сложные вопросы, которые оказались не по силам другим.

Можно обращаться в государственные организации, заниматься оформлением документов, составлением жалоб и официальных запросов. Вероятны денежные поступления. Не исключено, что вам вернут какие-то старые долги или заплатят за работу, проделанную давным-давно.

Рыбы

Подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах, поделиться своими идеями, постараться заинтересовать ими окружающих. Будет шанс получить и толковые советы, и реальную помощь от людей, чьи цели схожи с вашими. Отношения, которые прежде носили исключительно профессиональный характер, могут стать менее формальными, почти дружескими.

Вероятны неожиданные поездки, которые могут быть связаны как с работой, так и с личными делами. В любом случае все сложится удачно, вы останетесь довольны. Возможны удачные покупки.

По материалам horo.mail.ru.