Гороскоп на 28 декабря

Овен

Постарайтесь не сердиться и не расстраиваться, если что-то пойдет не по плану. У вас обязательно будет шанс осуществить задуманное раньше, пусть и не так быстро и просто, как хотелось бы. Дождитесь благоприятного момента, это позволит сэкономить немало сил.

Встреч и разговоров сегодня будет особенно много. Не исключены необычные знакомства, а также встречи с людьми, о которых вам раньше часто рассказывали. Удастся произвести хорошее впечатление, вероятно начало и дружеских, и романтических отношений.

Телец

Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то необычное и сложное. Сегодня вы будете особенно находчивы, постараетесь творчески подойти даже к решению рутинных задач, и это позволит быстро добиться цели. Потребуется осторожность в финансовых делах: тут чрезмерный оптимизм может привести к потерям, напрасным расходам.

Будет возможность побывать на каких-то необычных мероприятиях, посетить места, о которых вы много слышали. Встречи с давними друзьями подарят массу ярких впечатлений. Вечером удастся обсудить серьезные финансовые или рабочие вопросы в неформальной обстановке.

Близнецы

Начало дня принесет неожиданные и удивительные события. Едва ли вы сможете придерживаться старых планов. Скорее всего, нужно будет сосредоточиться на решении совершенно новых задач. Добиться нужного результата будет непросто, но вы не бросите начатое. Ваша целеустремленность произведет впечатление на окружающих, кое-кто наверняка захочет познакомиться с вами поближе.

Вторая половина порадует влюбленных Близнецов: вероятны приятные сюрпризы, свидания оставят самое лучшее впечатление. Не исключены и хорошие новости, касающиеся особенно дорогого вам человека.

Рак

Стоит сосредоточиться на полезных и сложных делах: сегодня у вас будет шанс быстро справиться с ними, добиться нужного результата. Не исключено, что предложат помощь новые знакомые, и вскоре вы с ними подружитесь. Отношения, которые сегодня начнутся как чисто деловые, со временем примут неформальный характер.

Не всем Ракам удастся придерживаться привычного графика. Придется поторопиться, чтобы успеть все, что было запланировано. Но у вас наверняка останется время для общения с близкими и семейных дел.

Лев

Едва ли сегодня удастся избежать суеты и неразберихи. День принесет массу неожиданных событий, которые могут повлиять на ваши планы. Не исключено, что вам нужно будет отложить собственные дела, чтобы помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Порой будет нелегко, но вы со всем справитесь, добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали.

Подходящий день для общения с людьми, на которых вы бы хотели произвести хорошее впечатление. Нетрудно будет понравиться даже тем, кто обычно замечает только чужие недостатки.

Дева

День принесет немало неожиданных событий, но ни одно из них не собьет вас с толку, не заставит переживать и сомневаться в успехе. Вы не откажитесь от своих планов, даже если обстоятельства будут складываться довольно неудачно, и обязательно добьетесь успеха. Некоторые Девы смогут реализовать то, что задумали давным-давно.

Будет много интересных и полезных разговоров. Вам дадут полезные советы, подскажут, как стоит действовать. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для встреч с друзьями, небольших поездок в хорошей компании, посещения необычных мероприятий.

Весы

Вас ждет беспокойный день. Скорее всего, вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, исправлять ошибки, допущенные другими. Интуиция подскажет, как стоит действовать, чтобы добиться успеха. Появятся необычные идеи, вскоре вы сможете их реализовать с помощью давних знакомых.

Вероятны небольшие финансовые поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: вскоре эти деньги могут пригодиться вам для какого-то важного дела. Не исключены подарки и приятные сюрпризы.

Скорпион

Постарайтесь не нарушать договоренности, достигнутые раньше. Не всем представителям знака легко будет сдержать обещания, ведь обстоятельства могут сложиться совсем не так, как вы ожидали. Но выход обязательно найдется. Вы не разочаруете тех, кто на вас надеется.

День будет благоприятным для небольших полезных покупок. Многие Скорпионы смогут приобрести вещи, которые давно хотели иметь. Заметным будет влияние позитивных тенденций и в сфере личных отношений: вы отлично поладите с новыми знакомыми, а близких будете понимать с полуслова.

Стрелец

Начало дня будет беспокойным. В это время окружающие гораздо чаще, чем обычно, будут вмешиваться в ваши дела, причем не всегда из лучших побуждений. А еще кому-то из давних знакомых может потребоваться поддержка, и нужно будет отложить свои дела, чтобы прийти на помощь.

Со временем ситуация стабилизируется, вы почувствуете себя гораздо увереннее. Вероятны хорошие новости, известия от давних знакомых, о судьбе которых вы беспокоились. Порадует неожиданная встреча со старыми друзьями, они наверняка предложат что-то интересное.

Козерог

Как бы ни складывался этот день, старайтесь сохранять спокойствие и не нервничать. Кое-какие трудности могут возникнуть, но вы обязательно найдете способ преодолеть их. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы или важного для вас проекта. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников.

Стоит быть внимательнее с новыми знакомыми. Они могут слишком настойчиво пытаться завоевать вашу симпатию, или вмешиваться в ваши дела, руководствуясь собственными интересами. А вот на близких людей можно во всем положиться, они не подведут.

Водолей

День сложится удачно. Ваши успехи не останутся незамеченными: окружающие обратят на них внимание и наверняка вскоре предложат что-то интересное. Будет возможность пообщаться с людьми, чьи советы уже не раз были вам полезны. Вы получите подсказки, которые стоит принять во внимание, – это поможет избежать ошибок.

Неожиданно успешно пройдут встречи, от которых вы не ожидали ничего хорошего. Решатся вопросы, в последнее время вызывавшие немало споров, и вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее.

Рыбы

Начало дня едва ли принесет какие-то важные события, но все же порадует. Вероятны приятные встречи, интересные разговоры, подарки и сюрпризы. Давние союзники будут на вашей стороне, благодаря их поддержке вы осуществите то, что задумали раньше.

Во второй половине дня влияние позитивных тенденций станет еще заметнее. Это время обещает хорошие новости тем, кто столкнулся с трудностями, из-за которых не мог определиться с планами. Наконец станет ясно, как нужно действовать, и вы не будете терять время напрасно. Возможны предложения, обещающие скорую прибыль.

По материалам horo.mail.ru.