Гороскоп на 27 января

Овен

Не тратьте время на пустяки. Это особенно важно в первой половине дня, когда вашего внимания потребуют важные дела, ради которых стоит отложить все остальное. Будет возможность поддержать людей, которые вам дороги, помочь знакомым, оказавшимся в сложном положении. Ваши опыт и знания сегодня будут полезны многим.

Вторая половина дня окажется очень благоприятной для общения. Вы легко поладите и с близкими людьми, и с теми, с кем впервые встретились совсем недавно. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.

Телец

Подходящий день для завершения дел, начатых раньше, а также для поиска ответов на вопросы, тревоживших вас в последнее время. С тем и другим вы отлично справитесь, непреодолимых трудностей не возникнет. Вы найдете союзников, наладите отношения с людьми, с которыми прежде не удавалось договориться.

Единственная сфера, где потребуется осторожность, – финансы. Важно не спешить с решениями, не заключать сделок, пока вы не будете уверены в надежности своих партнеров. В остальном же будет преобладать влияние позитивных тенденций, и день вас наверняка порадует.

Близнецы

В начале дня сложно будет сосредоточиться на делах. Вероятны мелкие неприятности, досадные происшествия, из-за которых придется отвлекаться от важных и полезных занятий. Многих Близнецов это будет раздражать. Старайтесь не идти у эмоций на поводу: поддавшись им, вы можете сказать или сделать то, о чем позже пожалеете.

Во второй половине дня будет возможность взяться за какое-то новое и перспективное дело. Не упустите ее! Вы быстро добьетесь успеха, если не станете тратить время напрасно. И он не останется незамеченным: на вас обратят внимание люди, от которых многое зависит.

Рак

День едва ли обойдется без споров. Непросто будет договориться даже с людьми, прежде поддерживавшими вас в любых обстоятельствах. Потребуется немало терпения, чтобы убедить всех в вашей правоте. Если запланированы какие-то важные встречи, готовьтесь к ним всерьез, не рассчитывайте на свое умение импровизировать и быстро находить верный тон и убедительные аргументы.

Лучше не рисковать там, где дело касается финансов. Подумайте дважды, прежде чем заключать сделки, тратить деньги на то, без чего легко обойтись. А вот в личных отношениях все гораздо проще: положитесь на интуицию, следуйте ее подсказкам.

Лев

День будет удачным и плодотворным. Он хорошо подойдет для важных дел. Можно браться за то, что прежде казалось сложным: скорее всего, вы добьетесь отличных результатов. Вас неожиданно поддержат новые знакомые или люди, с которыми вы прежде поддерживали лишь формальные отношения.

Благоприятным будет день и с точки зрения личных отношений. Не будет поводов для разногласий с близкими, вы о многом договоритесь, спокойно обсудите вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Вечер подойдет для творческих занятий.

Дева

В начале дня трудно будет избежать неприятных моментов. Что-то может пойти не по плану, и расстроитесь вы из-за этого куда больше, чем следовало бы. К тому же ладить с окружающими будет непросто, порой даже давние знакомые будут понимать вас неправильно.

Однако вскоре влияние позитивных тенденций усилится. Вторая половина дня пройдет гораздо лучше, наверняка принесет массу поводов для радости. Приятные сюрпризы ждут влюбленных Дев, а также тех, кто отправится на первое свидание.

Весы

Постарайтесь ничего не откладывать надолго. Сегодня нужно действовать решительно и быстро, так у вас будет шанс добиться больших успехов, справиться с задачами, которые прежде многих ставили в тупик. Хорошо пройдут важные встречи, вы легко завоюете расположение людей, от которых многое зависит.

День будет особенно благоприятным для занятий, требующих творческого подхода, позволяющих дать волю фантазии. Появятся отличные идеи, и возможности реализовать их не придется долго ждать. Вероятны встречи, которые запомнятся вам надолго.

Скорпион

Избежать споров сегодня окажется нелегко. Вы будете более вспыльчивы, обидчивы и чувствительны, чем обычно, и не всегда окружающие смогут найти к вам подход. Однако серьезных конфликтов можно не опасаться: вы найдете способ сгладить острые углы, сохранить хорошие отношения со всеми.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для работы. Вы не только отлично справитесь со знакомыми и привычными профессиональными задачами, но и увидите возможности, которых не замечали раньше. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.

Стрелец

Как бы ни складывалось начало дня, постарайтесь сохранить доброжелательность и позитивный настрой. Это будет непросто, поскольку и отношения с окружающими могут складываться довольно напряженно, и справиться с делами окажется сложнее, чем вы ожидали. Но ситуация вскоре изменится к лучшему, так что не падайте духом.

Вторая половина дня в целом будет удачной. Единственная сфера, где потребуется осторожность, – это финансы. Не спешите с покупками и сделками, постарайтесь избежать напрасных расходов.

Козерог

Не спешите. Это неплохой день, однако если вы поторопитесь с решениями, то можете упустить что-то из виду, сделать ошибки, о которых вскоре пожалеете. Полезными окажутся советы старых знакомых, проверенных союзников.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи. На удивление легко будет ладить с новыми знакомыми. Не придется особенно стараться, чтобы произвести на них хорошее впечатление. Благодаря своему обаянию некоторые Козероги найдут новых друзей.

Водолей

Действовать вы будете решительно и быстро, поэтому добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали. Смелым начинаниям будет сопутствовать удача. Не теряйте уверенности в себе, даже если не сразу добьетесь успеха. Все получится, если вы проявите настойчивость.

День подойдет для того, чтобы разобраться в вопросах и ситуациях, прежде казавшихся сложными. А еще можно поговорить с близкими о чем-то важном. Решение, которое понравится всем, вы найдете быстро. Вечер подойдет для коротких поездок.

Рыбы

Не стоит браться за сложные дела в одиночку. Вы гораздо быстрее добьетесь успеха, если найдете союзников. На вашу сторону могут встать люди, от которых вы вовсе не ожидали поддержки. А все потому, что о своих планах и идеях вы расскажете так, что к ним никто не останется равнодушным.

День подойдет для решения организационных вопросов, оформления документов: с этим вы справитесь быстро. Вечером могут возникнуть какие-то мелкие домашние проблемы. Скорее всего, их решение потребует незапланированных расходов.

По материалам horo.mail.ru.