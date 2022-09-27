Гороскоп на 27 сентября

Овен

Сегодня вам будет особенно легко понимать других людей, даже тех, с кем вы совсем недавно встретились впервые. Это поможет в делах: вы найдете новых союзников, сможете заручиться поддержкой влиятельных особ. Если вы обратитесь к кому-то с просьбой, вам едва ли откажут. Возможны денежные поступления, удачные сделки.

Будет возможность вернуться к каким-то старым идеям, а также задачам, долго остававшимся нерешенными. Сейчас не возникнет трудностей с реализацией задуманного. Это касается даже самых смелых планов, в реальность которых никто, кроме вас, не верит.

Телец

Лучше не планировать на утро важных встреч и серьезных разговоров. В это время вам будет сложно правильно понять окружающих, произвести хорошее впечатление, найти подходящие слова. Но вы со многим справитесь самостоятельно, добьетесь успеха в трудных делах.

Вторая половина дня будет совсем иной – благоприятной и вдохновляющей. Ладить с другими людьми станет гораздо проще. Близкие постараются вас порадовать, коллеги поддержат, новые знакомые захотят подружиться. Не исключено начало захватывающей романтической истории.

Близнецы

В начале дня придется заниматься несколькими делами сразу, исправлять чужие ошибки. Нельзя сказать, что вам это понравится, но вы справитесь с негативными эмоциями, будете руководствоваться здравым смыслом и со всем отлично справитесь. Вероятны небольшие разногласия на работе. Но решение, устраивающее всех, найдется быстро.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Это время будет благоприятным для размышлений о серьезных вещах, учебы, а также важных разговоров. Вероятны перемены к лучшему в отношениях, которые прежде складывались напряженно.

Рак

Не тратьте время на пустяки в первой половине дня. Лучше сосредоточиться на важных делах: благодаря поддержке звезд вы сможете добиться в них успеха. Пригодятся наблюдательность и проницательность, а также умение принимать важные решения самостоятельно, ни с кем не советуясь и не ожидая подсказок.

Позже наступит время, больше подходящее для отдыха, восстановления сил, каких-то спокойных занятий. Полезным будет общение с близкими, давними друзьями, которые хорошо понимают вас и уже не раз поддерживали в непростых ситуациях.

Лев

День будет благоприятным для решения финансовых вопросов. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Тут можно полагаться на интуицию, она подскажет, как лучше действовать. Не исключено, что вы обнаружите у себя предпринимательские способности, о которых прежде даже не догадывались.

Но и в других сферах будет заметным влияние позитивных тенденций. С рабочими задачами, даже совершенно новыми, вы справитесь быстро. Общение с близкими будет радовать. Вероятны приятные известия, касающиеся самых дорогих вам людей.

Дева

Едва ли удастся избежать разногласий и споров в начале дня. Люди, с которыми вы прежде неплохо ладили, могут неправильно понимать вас, критиковать ваши решения. Все быстро уладится, но несколько неприятных моментов пережить придется. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, настроение заметно улучшится, договориться с окружающими станет проще.

Вторая половина дня подойдет для полезных дел, помощи тем, кто оказался в сложных ситуациях. Вероятны неожиданные подарки, приятные сюрпризы, встречи, которым вы будете очень рады.

Весы

День подойдет для важных дел, решения серьезных вопросов. Нужны союзники? Вы найдете их быстро, причем на вашу сторону могут встать весьма влиятельные люди. Вы найдете способ обезоружить давних недоброжелателей, защитить свои интересы. Не исключено, что нужно будет вести себя довольно жестко.

Вы наверняка добьетесь успеха там, где требуются находчивость и умение принимать нестандартные решения. Идеи, которые сегодня появятся у вас, едва ли кому-то еще могли бы прийти в голову. Поспешите реализовать их!

Скорпион

Домашние дела сегодня будут требовать больше внимания, чем обычно. Не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша помощь. Вы быстро справитесь с решением бытовых проблем, разберетесь с текущими задачами. Вероятны незапланированные расходы. Они не будут напрасными, жалеть о потраченных деньгах не придется.

Вероятны неожиданные встречи, за которыми последуют удивительные предложения. Интуиция подскажет, стоит ли принимать их. Вторая половина дня будет благоприятной для поездок. Кто-то из друзей охотно составит вам компанию, и вы отлично проведете время.

Стрелец

День будет не самым простым с точки зрения общения. Вы можете неправильно понимать окружающих, обижаться на невинные замечания, порой высказываться резче, чем стоило бы. Серьезных конфликтов все же удастся избежать, но отношения, которые прежде складывались гармонично, могут на время стать более напряженными.

Вы быстро справитесь со сложным делом, если не станете ждать советов, возьмете на себя ответственность и будете действовать самостоятельно. Пригодится умение быстро учиться, в том числе на чужих ошибках, делать правильные выводы.

Козерог

Начало дня порадует. Это время, когда многое будет даваться легко. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы решить серьезные вопросы или завершить дела, которым прежде было отдано немало сил. Отношения, раньше носившие исключительно деловой характер, станут более непринужденными.

Вторая половина дня будет благоприятной для отдыха. Захочется отвлечься от забот, побывать в новых местах, и такая возможность наверняка появится. Этот период подойдет для дружеской встречи или романтического свидания.

Водолей

Старайтесь сохранять спокойствие в первой половине дня. Это будет не так-то просто из-за напряженного эмоционального фона. Важно не принимать серьезных решений, не обдумав их как следует, ничего не говорить сгоряча. Лучше отложить непростые разговоры с близкими, обсуждение общих планов.

Позже наступит более благоприятный и вдохновляющий период. Настроение улучшится, вы увидите возможности, которых прежде не замечали. Окружающие станут понимать вас гораздо лучше, вы со многими найдете общий язык. Вероятны подарки, денежные поступления.

Рыбы

День подойдет для решения непростых вопросов. Вам удастся быстро получить всю необходимую информацию, заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Вероятны интересные деловые предложения. У некоторых Рыб будет шанс заметно увеличить доходы, приняв участие в работе над каким-то перспективным проектом.

Вероятны перемены в отношениях с людьми, с которыми вы познакомились недавно. Вы заметите, что ваш авторитет растет, к любым вашим словам прислушиваются гораздо внимательнее. Останутся в прошлом разногласия с близкими.

По материалам horo.mail.ru.