Гороскоп на 27 декабря

Овен

Чем бы вы ни планировали заниматься сегодня, старайтесь не торопиться. День может принести трудности, задержки в делах, но нет сомнений в том, что вы со всем справитесь. Удастся получить поддержку влиятельных людей, найти союзников, на которых вы сможете положиться в любых обстоятельствах.

День подойдет для общения с теми, кому вы хотели бы понравиться. Вам не придется стараться, чтобы произвести нужное впечатление: достаточно будет вести себя естественно. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным Овнам.

Телец

Беспокойным окажется начало дня. Будьте готовы заниматься несколькими делами сразу: только так вы сможете успеть все, что запланировали. Ваша помощь может понадобиться кому-то из близких. Потребуется некоторое время, чтобы разобраться в ситуации, понять, как лучше поступить. Вы обязательно справитесь со всеми трудностями.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Многие Тельцы в это время смогут заняться тем, к чему у них лежит душа. Вероятны приятные встречи. Не исключено и знакомство, которое получит романтическое продолжение.

Близнецы

В начале дня вы можете особенно остро переживать из-за пустяков, беспокоиться о том, что в другое время не стали бы принимать близко к сердцу. Сложно будет сосредоточиться на полезных делах, окружающие могут гораздо чаще, чем обычно, отвлекать вас.

Но влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом, ситуация вскоре стабилизируется. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения с близкими людьми. Хорошо пройдут семейные мероприятия, встречи с друзьями, романтические свидания.

Рак

Подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах. Вы отлично справитесь с решением рабочих задач, возможны успехи и в учебе. Заметно проще станет ладить с людьми, с которыми вы до последнего времени не находили общего языка. Некоторые Раки даже подружатся с недавними соперниками.

Вторая половина дня обещает денежные поступления. Не исключено, что вам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную давным-давно. Будет возможность сделать удачные покупки. Будет шанс приобрести именно те вещи, которые вы давно хотели иметь.

Лев

Непросто будет собраться с мыслями в начале дня. Дел окажется больше, чем вы ожидали, и нужно будет заниматься всем сразу. Вы найдете способ взять ситуацию под контроль, хоть это и потребует усилий. Середина дня обещает интересные предложения, касающиеся работы или бизнеса.

Вторая половина дня подойдет для завершения дел, начатых раньше, решения вопросов, над которыми вы много размышляли в последнее время. Вероятны какие-то приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся самых дорогих вам людей.

Дева

Старайтесь не переутомляться и избегать стрессовых ситуаций. День сложится удачно, если вы не станете нервничать из-за мелочей, не будете пытаться успеть абсолютно все. Не будет необходимости справляться со всем самостоятельно: вам охотно помогут и давние, и новые знакомые.

Могут появиться хорошие идеи, касающиеся работы или бизнеса. Пока рано приступать к их реализации: стоит обдумать все как следует и дождаться подходящего момента. Вторая половина дня будет особенно благоприятной с точки зрения личных отношений. Не будет поводов для разногласий и споров с близкими.

Весы

День будет благоприятным для общения. Вы удивитесь тому, как легко будет находить общий язык и с давними, и с новыми знакомыми. Не исключены романтические увлечения, почти сразу станет ясно, что ваша симпатия взаимна.

Заметным будет влияние позитивных тенденций и в деловой сфере. Вы быстро добьетесь успеха в чем-то совершенно новом, поскольку благодаря подсказкам интуиции будете действовать правильно, не допустите даже мелких ошибок. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.

Скорпион

День будет сложится удачно. Вы успеете сделать даже больше, чем запланировали, поскольку не станете тратить время на пустяки. Многим Скорпионам придется вмешаться в чужие дела; при этом представителям знака удастся никого не обидеть, на задеть чувства самых ранимых людей.

Масса приятных сюрпризов ждет вас во второй половине дня. Это время особенно хорошо подойдет для семейных мероприятий и встреч с друзьями. Хорошие новости ждут влюбленных представителей знака. Вероятны романтические сюрпризы, неожиданные признания.

Стрелец

Отличный день для разговоров и встреч, обсуждения серьезных вопросов. Вы сможете наладить отношения с теми, с кем прежде не находили общего языка и ссорились по любому поводу. Интуиция подскажет, чего ждут от вас окружающие, поможет догадаться об их тайных желаниях. Вы порадуете тех, кто вам особенно дорог.

Приятные сюрпризы ждут многих Стрельцов вечером. Вероятны удачные совпадения, какие-то хорошие новости, касающиеся особенно важного для вас дела. Кроме того, это время обещает интересные предложения, от которых вы не захотите отказываться.

Козерог

Начало дня окажется благоприятным с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, удачные покупки и сделки. Не исключены хорошие новости, касающиеся важных для вас рабочих проектов. Некоторые Козероги получат очень заманчивые предложения о сотрудничестве.

Вторая половина дня подойдет для решения организационных вопросов, а также для оформления документов – тут не возникнет задержек. Заметным будет влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Общение с близкими подарит массу ярких эмоций.

Водолей

Благоприятный день для полезных дел, решения непростых задач. Вы хорошо справитесь с тем, что прежде не получалось, сможете завершить дела, которым отдали много сил. Вероятны необычные встречи, знакомства. Не исключено необычное предложение о работе, которое положит начало новому этапу вашей карьеры.

Будет возможность повидаться с давними знакомыми, а также восстановить связи, когда-то бывшие очень важными для вас. Некоторые Водолеи смогут помириться с людьми, о ссоре с которыми сожалели.

Рыбы

Трудно будет сосредоточиться на делах в начале дня. Окружающим может потребоваться ваша помощь, нужно будет прийти на выручку тем, кто оказался в сложной ситуации. Не исключены мелкие недоразумения, которые вы будете принимать особенно близко к сердцу. Но влияние позитивных тенденций будет быстро набирать силу, и перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы. Возможны хорошие новости, касающиеся особенно важных для вас вопросов. Удачно пройдут встречи в неформальной обстановке, вы легко поладите с людьми, с которыми раньше не находили общего языка.

По материалам horo.mail.ru.