Гороскоп на 27 августа

Овен

Проявите настойчивость: сегодня без нее едва ли удастся добиться успеха в делах. Вероятны неожиданные недоразумения, задержки, трудности, что-то может пойти не по плану. Но у вас достаточно знаний и опыта, чтобы со всем справиться. Так что действуйте и не отступайте перед преградами.

День будет благоприятным для общения. С новыми знакомыми вам легко будет ладить, с давними вы быстро договоритесь о чем угодно. Вероятны денежные поступления и деловые предложения, приняв которые, вы сможете заметно увеличить доходы.

Телец

Вы почувствуете, что готовы приступить к сложному делу, за которое долго не решались взяться. Звезды поддержат смелые начинания. Если возникнут трудности, наверняка найдутся люди, готовые помочь в их преодолении. Интуиция подскажет, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.

Будет много удачных совпадений, вдохновляющих событий и хороших новостей. Вероятны перемены в личных отношениях: они станут более теплыми и доверительными. Вечер подойдет для романтического свидания, встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Близнецы

Начало дня порадует. Это подходящий период для решения мелких проблем, изрядно осложнявших вам жизнь в последнее время. Интуиция подскажет, как стоит действовать. Если вы прислушаетесь к ее подсказкам, то сможете избежать серьезных трудностей и быстро достигнете цели.

Вторая половина дня тоже будет удачной, особенно для Близнецов, которые посвятят ее работе или учебе. Вы хорошо разберетесь в том, что прежде казалось сложным, узнаете много полезного. Общение с близкими будет радовать. Удастся быстро договориться о совместных действиях.

Рак

Важно правильно оценивать свои силы. День будет довольно удачным, однако неоправданный оптимизм может привести к ошибкам и неприятностям. Старайтесь не строить иллюзий и не спешить. Обдуманные решения, скорее всего, окажутся верными, а вот о том, что было сделано под влиянием эмоций, вы вскоре можете пожалеть.

Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. Если сегодня вы поведете себя правильно, то сможете лучше понять людей, играющих важную роль в вашей жизни. Многие Раки станут лучше понимать тех, с кем прежде не ладили.

Лев

Вы быстро добьетесь успехов в работе, если будете действовать по-своему, а не следовать чужому примеру. День хорошо подойдет для того, чтобы попробовать что-то новое, воплотить в жизнь смелые идеи. Вас охотно поддержат и давние знакомые, и те, с кем вы впервые встретились совсем недавно.

Вы не станете тратить время напрасно, поэтому успеете сделать много полезного и для себя, и для других. Во второй половине дня полезно будет сосредоточиться на семейных делах, решении каких-то вопросов, важных для близких.

Дева

Стройте планы. Сегодня вы можете задумать что-то важное и грандиозное: нет сомнений, что такие замыслы вскоре удастся воплотить в жизнь. Вероятны приятные знакомства. Вы легко поладите с самыми разными людьми, на многих произведете хорошее впечатление.

Вероятны хорошие новости, касающиеся работы, бизнеса или учебы. Не исключены предложения, на которые захочется немедленно ответить согласием. Вторая половина дня подходит для покупок. Вы безошибочно выберете отличные вещи не только для себя, но и для близких.

Весы

В начале дня едва ли удастся избежать трудностей. Это не лучшее время для того, чтобы взяться за важное дело: трудно будет сосредоточиться, вы можете допустить досадные ошибки. Но влияние позитивных тенденций будет усиливаться быстро. Середина дня позволить решить какие-то давние рабочие проблемы, добиться успеха в сложном деле.

Вечер будет особенно удачным для многих Весов. В это время представителей знака ждут приятные сюрпризы, в том числе романтические. Хорошо пройдет встреча с человеком, который давно вам симпатичен.

Скорпион

Не нужно спешить. Вам потребуется некоторое время, чтобы собраться с мыслями и решить, чем вы сегодня хотели бы заняться. Окружающие вряд ли смогут тут что-то посоветовать; их подсказки скорее собьют вас с толку, чем помогут. В середине дня появятся новые задачи, требующие решения. Тут-то вы и начнете действовать.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Вечер вас ждет очень приятный. Одни Скорпионы получат хорошие новости, другие смогут повидаться с людьми, по которым в последнее время очень скучали. Возможны неожиданные подарки.

Стрелец

День будет довольно беспокойным, но вам наверняка понравится. Интуиция поможет быстро принять правильные решения, разобраться в сложных ситуациях, решить вопросы, с которыми не смогли справиться с другими. Окружающие будут чаще, чем обычно, обращаться к вам за помощью; вы постараетесь никому не отказывать.

Во второй половине дня лучше не переутомляться. Используйте это время для отдыха: достаточно будет ненадолго отвлечься от дел, чтобы почувствовать себя гораздо бодрее и энергичнее. Близкие порадуют хорошими новостями.

Козерог

Запаситесь терпением. Даже несложные привычные дела сегодня могут потребовать больше времени, чем обычно. Не все сразу сложится так, как хотелось бы. Но вы не откажетесь от задуманного, обязательно добьетесь своего. Ваша настойчивость понравится многим. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались.

Вероятны денежные поступления. Не спешите тратить полученное: спонтанные покупки могут оказаться неудачными. Вечер подойдет для небольших поездок. Члены семьи охотно составят вам компанию.

Водолей

Не требуйте от себя невозможного. Не все задачи можно решить сегодня, что-то можно спокойно отложить. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, что требует внимания именно сейчас. День будет благоприятным для общения. Вы удивитесь тому, как легко будет ладить с людьми, которые прежде вас вовсе не понимали. Не исключено начало дружеских или романтических отношений.

День подойдет для небольших покупок. Вам не потребуется много времени, чтобы выбрать вещи, которые долго будут радовать. Возможны подарки.

Рыбы

Занимайтесь тем, что вам действительно интересно: именно в таких делах вы сегодня сможете добиться успеха. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы правильно распорядитесь полученной суммой, не потратите ее на ерунду.

Не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша поддержка, вы в ней не откажете. Благодаря вам решатся семейные проблемы, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Вечер обещает приятную встречу с человеком, который вам особенно дорог.

По материалам horo.mail.ru.