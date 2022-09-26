Гороскоп на 26 сентября

Овен

Трудно будет избежать разногласий на работе. Может казаться, что коллеги и деловые партнеры специально выводят вас из равновесия, стараются испортить настроение. Важно не смешивать профессиональные и личные отношения, не принимать решений под влиянием эмоций. Если вы сохраните самообладание, все вскоре наладится.

Старайтесь не переутомляться. Вам очень полезно будет отдохнуть, ненадолго отвлечься от забот. Для этого подойдет и прогулка по новому маршруту, и небольшая поездка. Вечер порадует влюбленных Овнов романтическими сюрпризами.

Телец

Сегодня вам очень пригодятся дипломатические таланты. Придется искать подход к очень разным людям, мирить ссорящихся, помогать найти общий язык тем, кто никак не может поладить. Со всем этим вы отлично справитесь, но усилий потребуется немало. Подумайте, что помогло бы вам пополнить запасы энергии, запланируйте на вторую половину дня что-нибудь приятное.

Удастся навести порядок в финансовых делах, решить сложные вопросы, связанные с деньгами. Вероятны удачные покупки. Вы не станете слишком много тратить на пустяки, разумная экономия поможет избежать напрасных расходов.

Близнецы

Подходящий день для того, чтобы взяться за новое дело. Даже если не все сразу получится хорошо, вы не бросите начатое, не потеряете уверенности в успехе. Проявите настойчивость – и вы добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Полностью избежать трудностей едва ли удастся, но в самые напряженные моменты рядом будут люди, готовые вам помочь.

Ладить с окружающими сегодня будет нетрудно. Вас будут с полуслова понимать даже те, с кем вы прежде не находили общего языка. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими. Все разногласия останутся в прошлом.

Рак

Серьезных проблем не возникнет. День сложится удачно, многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Правда, порой вы можете тревожиться по пустякам, переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Взять себя в руки удастся к середине дня. Близкие поддержат вас, постараются поднять настроение.

Нужна осторожность в финансовых делах. День не подходит для того, чтобы делать крупные покупки, вкладывать деньги в рискованные проекты. В любви наверняка повезет. День подойдет для того, чтобы проявить инициативу, сделать первый шаг навстречу человеку, который вам симпатичен.

Лев

День будет непростым, но интересным и вдохновляющим. Появятся новые задачи, за их решение вы возьметесь с большим энтузиазмом. Не захочется действовать проверенными методами, вы предпочтете поступать по-своему, и это поможет добиться успеха. Могут появиться необычные, но очень многообещающие идеи, касающиеся бизнеса. У некоторых Львов появится новый источник доходов.

Удастся спокойно поговорить о том, из-за чего прежде было много споров. Вы найдете верный тон и к вам прислушаются даже те, кто обычно игнорирует чужие слова.

Дева

Никуда не спешите: сегодня в этом нет необходимости. Вы успеете все, что запланировали, и даже больше, если будете действовать последовательно, избегая лишней суеты. Важна разборчивость в общении. В первую очередь это касается работы и профессиональных отношений. Не спешите соглашаться на все поступающие предложения, присмотритесь повнимательнее к людям, с которыми собираетесь иметь дело.

Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы. Вероятны какие-то неожиданные перемены к лучшему, новости, которые поднимут вам настроение.

Весы

День пройдет спокойно. Будет возможность вернуться к делам, которые вы начали давным-давно, но почему-то не довели до конца. На этот раз все получится, вы добьетесь даже лучших результатов, чем рассчитывали. Вероятны удачные совпадения, неожиданные встречи, которые натолкнут вас на интересные идеи, подскажут, куда двигаться дальше.

Важна разборчивость в контактах. Старайтесь держаться подальше от тех, кто испытывает ваше терпение, выводит из равновесия – сегодня такие люди могут особенно больно вас ранить.

Скорпион

День будет довольно насыщенным. Он наверняка принесет новые задачи, требующие решения, а также идеи, которые захочется реализовать немедленно. Рядом будут люди, на которых можно положиться, но все же самыми сложными делами предстоит заниматься именно вам. Некоторым Скорпионам к тому же придется исправлять чужие ошибки. Это будет не так-то просто, но справитесь вы отлично.

Полезно обсуждать вопросы, касающиеся работы и бизнеса. Ваши идеи могут заинтересовать тех, от кого многое зависит. Отношения, сегодня начинающиеся как деловые, со временем примут неформальный характер.

Стрелец

Начало дня порадует хорошими новостями, какими-то приятными событиями. Едва ли они серьезно повлияют на ваши планы, но настроение заметно улучшится. Это время будет благоприятным для работы, общения с коллегами и руководством. Самых заметных успехов вы добьетесь там, где требуются изобретательность и творческий подход.

С середины дня начинается благоприятный период учебы, сбора и анализа информации, решения серьезных вопросов, важных не только для вас, но и для ваших близких. Вы ничего не упустите из виду, не допустите ошибок, которые было бы сложно исправить.

Козерог

День может принести какие-то неприятные неожиданности. Но серьезные проблемы едва ли возникнут, а мелкие трудности вы быстро преодолеете. Охотно помогут давние друзья, проверенные союзники. К ним можно обратиться и за советом – он наверняка окажется полезным.

Стоит особенно внимательно относиться к решению финансовых вопросов. Не спешите с покупками, не тратьте деньги на пустяки. Разумная экономия сегодня будет очень кстати. Во второй половине дня вероятны подарки, приятные сюрпризы. Не исключены и хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.

Водолей

Отличный день для разговоров о работе, обсуждения профессиональных планов. Вероятны полезные знакомства, предложения, которые откроют перед вами новые деловые перспективы. Вам легко будет произвести хорошее впечатление, показать себя с лучшей стороны. Успешно пройдут публичные выступления, ваши слова многих заинтересуют.

Возможны денежные поступления. Могут удачно решиться финансовые вопросы, из-за которых в последнее время было много споров и волнений. Некоторым Водолеям вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше.

Рыбы

Не спешите делиться своими планами, рассказывать о делах, которыми собираетесь заняться в ближайшее время. Вообще, чем меньше вы сегодня будете привлекать к себе внимания, тем лучше. Можно добиться многого, оставаясь в тени. Подходящий момент для того, чтобы сообщить о своих успехах, наступит несколько позже.

Порадует общение с давними друзьями, другими близкими людьми. Наверняка найдутся какие-то интересные дела, которыми захочется заняться вместе. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным представителям знака.

По материалам horo.mail.ru.