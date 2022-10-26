Гороскоп на 26 октября

Овен

Постарайтесь не вести важных разговоров в первой половине дня. Не подойдет это время и для общения с руководством и другими людьми, от которых может зависеть развитие вашей карьеры. Есть риск сказать что-то лишнее, навредить себе. Лучше сосредоточиться на решении хорошо знакомых задач. Тут вы наверняка добьетесь успеха.

Совсем другой будет вторая половина дня. Во-первых, вам станет гораздо проще ладить с окружающими. Во-вторых, не придется особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Случайная встреча может положить начало большим переменам к лучшему в вашей жизни.

Телец

Все, чем вы будете заниматься в начале дня, привлечет внимание окружающих. Даже скромный по вашим меркам успех произведет на них сильное впечатление. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались. Не исключены интересные деловые предложения. Бывшие партнеры захотят возобновить сотрудничество на выгодных для вас условиях.

Вторая половина дня пройдет не столь впечатляюще, но тоже неплохо. Она подойдет для того, чтобы разобраться с накопившимися мелкими делами. В этом наверняка помогут близкие или другие люди, которых вы хорошо знаете.

Близнецы

День будет довольно напряженным. Эмоциональный фон нестабилен, поэтому настроение может часто меняться. Некоторые Близнецы будут переживать из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Старайтесь не переутомляться, избегать стрессовых ситуаций, беречь себя.

Порадует общение с близкими. Вы легко найдете общий язык, о многом сможете договориться без всяких споров. Полезно будет обсудить планы. Вместе вы наверняка найдете решение проблем, из-за которых прежде было немало беспокойства. Вероятны хорошие новости от кого-то из старых знакомых.

Рак

День принесет немало неожиданностей. К сожалению, не все они будут приятными. Но даже если что-то пойдет совсем не по плану, вы не откажетесь от задуманного, не сдадитесь. Проявите настойчивость, и вы преодолеете любые преграды. В самые напряженные моменты на помощь придут давние знакомые.

В первой половине дня едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном, придется решать несколько задач сразу. Позже наступит более спокойное время. Можно посвятить его любимому делу, вернуться к давнему хобби или поискать новое.

Лев

День едва ли обойдется без мелких недоразумений. Иногда трудности будут возникать из-за вашей невнимательности, поспешных необдуманных действий, легкомысленному отношению к делам. Настроившись на более серьезный лад, вы сразу поймете, что многое дается легче.

Чужой опыт сегодня может оказаться особенно полезным. Не стесняйтесь обращаться за советами к давним знакомым, задавать вопросы тем, кто знает больше, чем вы. Многим Львам пригодится умение замечать чужие ошибки и учиться на них. Первая половина дня подойдет для завершения дел, начатых раньше. Вторая откроет новые возможности, позволит проявить инициативу и в делах, и в личных отношениях.

Дева

День обещает успехи во многих делах. Чем раньше вы приступите к осуществлению своих планов, тем проще будет добиться цели. Окружающие захотят вам помочь, а интуиция подскажет, на кого стоит положиться. Возможны полезные знакомства. Не исключена и случайная встреча с человеком, по которому вы очень скучали в последнее время.

Удастся сосредоточиться на том, что для вас особенно важно. В таких делах вы можете рассчитывать на помощь самых близких людей. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вам легко будет поладить и с давними друзьями, и с теми, с кем вы общаетесь лишь изредка.

Весы

Сложно будет сосредоточиться на делах. Вы будете чаще, чем обычно, отвлекаться на всякие пустяки и тратить время на размышления о том, на что не в силах повлиять. В первой половине дня будет непросто ладить с окружающими: они могут сердиться на вас, обижаться даже на совершенно невинные замечания. Но со временем ситуация улучшится.

Во второй половине дня появятся новые интересны. Некоторым Весам захочется бросить начатые дела и заняться чем-то совершенно другим. Но делать так не стоит: это может привести к многочисленным недоразумениям, суете и неразберихе.

Скорпион

Начало дня едва ли обойдется без каких-то мелких трудностей. Возможны недоразумения, споры, задержки в делах. Однако они не будут иметь серьезных последствий. Влияние позитивных тенденций вскоре усилится, вы увидите, что ситуация меняется к лучшему.

Вторая половина дня порадует интересными встречами, необычными знакомствами. Некоторые Скорпионы побывают на мероприятиях, о которых много слышали, и окажутся довольны. Не разочарует и романтическое свидание. Даже короткий разговор с любимым человеком подарит вам массу позитивных эмоций.

Стрелец

Проблемы, которые прежде ставили в тупик, сегодня решатся едва ли не сами собой. Если вам и придется приложить для этого какие-то усилия, то лишь самые незначительные. День обещает большие успехи Скорпионам, которые захотят сосредоточиться на работе. Перед такими представителями знака откроется масса новых возможностей, и они не упустят ни одной.

Подойдет день и для решения финансовых вопросов. Тут вы не допустите даже мелких ошибок, проявите завидную предусмотрительность. Вероятны небольшие разногласия с близкими, однако наверняка найдется решение, которое понравится всем.

Козерог

Непростой день для общения. Порой даже поладить со старыми знакомыми будет трудно. Они могут неправильно понимать вас, создавать вам трудности, даже сами того не желая. Некстати будут вспоминаться давние обиды, порой это будет мешать вам сосредоточиться на работе. Но серьезных проблем все же не возникнет, вы найдете способ справиться с ситуацией.

Вы быстро научитесь чему-то новому, без труда запомните полезную информацию, даже если ее будет много. Вторая половина дня подойдет для решения финансовых вопросов. В это время возможны удачные сделки, денежные поступления.

Водолей

Начало дня едва ли обойдется без споров. Они могут возникать из-за любого пустяка, сложно будет поладить даже с теми, кого вы хорошо знаете. Но вы найдете способ избежать конфликта, и для этого не придется идти на серьезные уступки или мириться с тем, что вам не нравится.

А со временем влияние позитивных тенденций будет только усиливаться. Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и хорошими новостями. Можно проявить инициативу в личных отношениях, сделать первый шаг навстречу тому, кто давно вам симпатичен.

Рыбы

День едва ли принесет какие-то важные события, зато отлично подойдет для того, чтобы разобраться с мелкими делами, давно требующими внимания. Благоприятным он будет и для общения с давними знакомыми. Вы узнаете нечто важное, получите ответы на вопросы, над которыми много размышляли.

Дела и встречи лучше планировать на первую половину дня. В это время вам будет проще сосредоточиться. Позже наверняка захочется отдохнуть, сменить обстановку. Такая возможность обязательно появятся, а друзья или другие близкие люди с удовольствием составят вам компанию.

По материалам horo.mail.ru.