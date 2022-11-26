Гороскоп на 26 ноября

Овен

День наверняка подарит много ярких эмоций. Сегодня вам не захочется сидеть без дела, вы с энтузиазмом возьметесь за то, что долго откладывали, быстро решите вопросы, требовавшие внимания. Могут появиться какие-то необычные планы. Они сразу понравятся вашим друзьям и знакомым.

Вторая половина дня будет благоприятной для покупок. Вы не станете тратить деньги на пустяки, выберете то, что долго будет радовать вас или пригодится вашим близким. Вероятны приятные знакомства. Вы на многих произведете хорошее впечатление, понравитесь даже тем, кто обычно замечает только чужие недостатки.

Телец

Начало дня будет особенно удачным. Оно подойдет и для важных дел, и для изучения каких-то сложных вопросов, и для встреч с людьми, которым вы очень хотели бы понравиться. Будет шанс раньше других получить полезную информацию. Вскоре она вам обязательно пригодится.

Позже наступит благоприятное время для творчества. Появятся отличные идеи, вы сразу поймете, как можно воплотить их в жизнь. Удачным этот период будет и для общения. Если вы давно с кем-то в ссоре, но очень хотели бы помириться, проявите инициативу сейчас: скорее всего, наладить отношения будет нетрудно.

Близнецы

Дома будет больше забот, чем обычно. Не исключено, что потребуется небольшой ремонт; возможны и неожиданные расходы. Но серьезных проблем тут не возникнет, а с мелкими трудностями вы быстро разберетесь. Близкие охотно помогут, если будет нужно.

Вы сможете добиться заметных успехов в учебе, а также в делах, требующих творческого подхода. События этого дня, которые покажутся трудим незначительными, вам помогут по-новому взглянуть на привычные вещи, увидеть то, на что вы прежде не обращали внимания. Хорошо сложатся поездки, даже если они не были запланированы заранее.

Рак

Начало дня едва ли обойдется без недоразумений. В это время вам может быть сложно ладить даже с близкими: они будут понимать вас неправильно, не исключены разногласия. Однако довольно быстро выяснится, что спорить-то не о чем, и общение вновь станет приносить исключительно позитивные эмоции.

Дел у вас сегодня будет немало, но вы все успеете. Правда, во второй половине дня придется решать несколько вопросов сразу, но серьезной проблемой для вас это не станет. Вечер обещает хорошие новости, удивительные открытия, которым вы будете очень рады.

Лев

Вас ждет насыщенный день. Захочется успеть очень многое, поэтому вы не будете тратить время напрасно. Начинать стоит с самого важного, потому что именно в первой половине дня влияние позитивных тенденций будет особенно сильным. Некоторых Львов в это время ждут приятные сюрпризы, подарки. Не исключены и денежные поступления.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Она подойдет для того, чтобы обсуждать с близкими какие-то сложные вопросы, строить общие планы. Будет возможность повидаться с друзьями, пообщаться с давними знакомыми, от которых вы в последнее время не получали известий.

Дева

Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Это подходящее время для домашних дел, встреч с друзьями, участия в каких-то семейных мероприятиях. Хорошо сложатся поездки, даже если решение о них будет принято в последнюю минуту и собираться придется в спешке. Вероятны удачные сделки, выгодные покупки.

На вторую половину дня лучше не планировать особенно утомительных дел. Скорее всего, в это время вам потребуется отдых. Найдите занятие, которое поднимет вам настроение. Близкие охотно составят вам компанию, так что время вы проведете очень приятно.

Весы

Этот день подойдет для того, чтобы разобраться с делами, которые давно требовали внимания. Если вы долго откладывали что-то, считая слишком скучным и утомительным, займитесь этим сейчас. Особенно стараться не придется, вы быстро даже лучшего результата, чем ожидали. Близкие охотно помогут, если будет нужно.

Благоприятным день будет и для общения с людьми, к которым долго не удавалось найти подход. Сегодня вы будете особенно деликатны и дипломатичны; окружающие наверняка это оценят. Люди, с которыми вы прежде были едва знакомы, наверняка захотят узнать вас получше.

Скорпион

Не спешите. В начале дня может показаться, что нужно немедленно что-то предпринять, начать решать какие-то важные вопросы или кардинально изменить свою жизнь. Но лучше подождать немного, собраться с мыслями, постараться собрать побольше информации. Скорее всего, вы поймете, что пока лучше не делать ничего особенного.

Вторая половина дня будет плодотворной. Она хорошо подойдет для решения каких-то мелких задач. Многие Скорпионы разберутся с бытовыми проблемами и семейными делами. Вероятны удачные покупки. Не исключены и подарки.

Стрелец

Первая половина дня едва ли подойдет для серьезных дел и решения сложных вопросов. Вы можете недооценить то, что позже окажется важным, или просто упустить что-то из виду. Найти общий язык с окружающими в это время тоже будет несколько сложнее, чем обычно. Впрочем, это не помешает вам сохранить дружелюбие и доброжелательность.

Вторая половина дня принесет какие-то неожиданные приятные события, хорошие новости, интересные предложения. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы давно не виделись. Общение с ними порадует.

Козерог

Идей и планов у вас сегодня будет гораздо больше, чем обычно. Захочется осуществить все сразу, но здравый смысл подскажет, что лучше действовать последовательно. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Будет шанс сделать удачные покупки. Можно приобретать и что-то для себя, и подарки для близких.

День будет благоприятным для общения с новыми знакомыми. Вы быстро поладите, обнаружив, что ваши интересы и взгляды во многом схожи. Не исключены встречи с людьми, с которыми вы дружили давным-давно.

Водолей

Сегодня вы чаще, чем обычно, будете оказываться в центре внимания. Это позволит завязать интересные знакомства, пообщаться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Интуиция подскажет вам, как стоит себя вести, чтобы произвести хорошее впечатление. Не исключено начало дружеских или романтических отношений.

День подойдет для того, чтобы строить планы и обсуждать их с близкими, да и просто размышлять о будущем. Вам удастся достаточно точно предсказать, как будут развиваться события, правильно оценить свои силы и возможности.

Рыбы

Старайтесь не переутомляться в начале дня. Это время едва ли подойдет для каких-то особенно важных и сложных дел; лучше посвятить его приятным занятиям. Многих Рыб вдохновит общение с близкими. Представители знака получат поддержку, которой им не хватало.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться быстро. Во второй половине дня вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее, поймете, что готовы взяться за какие-то сложные дела и добиться в них успеха. Порадует общение с друзьями. Можно навестить их или пригласить к себе в гости.

По материалам horo.mail.ru.