Гороскоп на 25 января

Овен

Утро подойдет для начала новых дел. Правда, кое-какие трудности не исключены. Но заставят ли они вас отказаться от задуманного? Конечно, нет! Вы будете даже более настойчивы, чем обычно, поэтому преодолеете все преграды и добьетесь отличных результатов. И это не останется незамеченным. Напротив, ваши успехи произведут сильное впечатление на окружающих.

Во второй половине дня стоит особенно внимательно прислушиваться к голосу здравого смысла и не поддаваться на провокации. Старайтесь избегать горячих споров, не рисковать и не вступать в конкурентную борьбу, если без этого можно обойтись.

Телец

Будьте особенно внимательны к окружающим в начале дня. Это не самый простой период с точки зрения общения. Не исключены разногласия и споры, которые заставят вас нервничать, другие напряженные моменты. Но ситуация будет быстро меняться к лучшему. Обсуждение любых важных разговоров стоит отложить на вторую половину дня: в это время вам будет проще найти общий язык со всеми.

У многих Тельцов появятся отличные идеи. Вечером будет возможность обсудить их с близкими людьми, а также новыми знакомыми, которые разделяют ваши интересы и увлечения. Это окажется очень полезным.

Близнецы

Пора взяться за что-то сложное: сегодня звезды будут на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться. Вы отлично справитесь там, где другие потерпели неудачу, успешно завершите то, что было начато давным-давно. Пригодятся давние деловые связи. Не стесняйтесь напомнить о себе людям, с которыми прежде сотрудничали.

Хотя день в целом сложится довольно удачно, порой вы будете переживать не на шутку. Старайтесь не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и проблемы. Сосредоточьтесь на возможностях и поводах для радости, которые подарит этот день. Их будет много.

Рак

Прислушивайтесь к интуиции внимательно: сегодня ее подсказки будут вам особенно полезны. Именно благодаря им вы не допустите серьезных ошибок, не попадете в ловушки, расставленные недоброжелателями, справитесь с решением сложных задач. А еще они помогут правильно выстроить отношения с людьми, с которыми вам предстоит встретиться.

День подойдет для решения финансовых и имущественных вопросов. Вы поймете, как лучше распорядиться имеющимися деньгами и где можно заработать еще. Некоторые Раки заключат очень выгодные сделки.

Лев

Хотя день и может сложиться совсем не так, как вы ожидали, постарайтесь сохранить спокойствие. Едва ли удастся придерживаться плана, составленного раньше; будьте готовы импровизировать, придумывать что-то новое. Многим Львам сегодня пригодится опыт, который они получили несколько недель назад. Благодаря ему представители знака не допустят серьезных ошибок.

Возможна неожиданная встреча с человеком, которому вы хотели бы понравиться; будьте к этому готовы и постарайтесь выглядеть на все сто. Вечер подойдет для романтического свидания.

Дева

День пройдет очень удачно, если вы проявите настойчивость и целеустремленность в первой его половине. Не тратьте время на пустяки, сразу беритесь за самое важное. Вы быстро найдете союзников и помощников. Поддержку могут предложить люди, от которых многое зависит, – в таких случаях лучше не отказываться.

Дома возможны небольшие разногласия, порой трудно будет поладить с самыми близкими людьми. Но поводов для серьезных споров не будет. Вы найдете способ сгладить острые углы, сохранить хорошие отношения со всеми.

Весы

День хорошо подойдет для работы и других полезных дел. Неважно, предпочтете ли вы действовать самостоятельно или присоединиться к команде единомышленников; звезды в любом случае будут на вашей стороне. Успешно завершатся переговоры, от которых вы не ожидали ничего особенного. Не исключено, что вам предложат новую работу или сотрудничество на выгодных условиях.

Даже если сегодня возникнут какие-то трудности, вы не утратите хорошего настроения, будете полны оптимизма и уверены в себе. Именно поэтому многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться.

Скорпион

Во всех важных делах старайтесь рассчитывать только на себя. Даже договориться с давними знакомыми сегодня будет сложнее, чем обычно, что уж говорить о тех, с кем вы совсем недавно встретились впервые. Юные Скорпионы сегодня будут особенно вспыльчивыми и нетерпеливыми. Им будет трудно сохранить самообладание, не поддаться на провокации. Хорошо, если рядом будет опытный человек, который поможет избежать ошибок.

День подойдет для незапланированных покупок: они окажутся очень выгодными и удачными. А еще вероятны подарки и приятные сюрпризы.

Стрелец

День принесет немало неожиданностей, но вы ни на минуту не утратите самообладания. Взвешенные решения окажутся верными, благодаря им вы справитесь со всеми возникающими трудностями. Неожиданно легко решатся проблемы, беспокоившие вас в последнее время. В середине дня интуиция подскажет, что пора взяться за что-то новое, и вы не упустите подходящий момент.

Едва ли день обойдется без мелких разногласий и споров. Но вы сохраните доброжелательный настрой, ни на минуту не поддадитесь раздражению или гневу. Окружающие это оценят и во многом пойдут вам навстречу.

Козерог

Как бы ни складывался день, вы ни на минуту не усомнитесь в том, что добьетесь успеха. И не ошибетесь: победа будет за вами. Ваш подход к делам произведет хорошее впечатление на окружающих, многие захотят помочь вам, поучаствовать в осуществлении ваших идей. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, станут менее формальными, будут приносить больше радости.

Старайтесь не переутомляться: даже таким энергичным людям, как вы, иногда нужно отдыхать. Во второй половине дня будет возможность сделать небольшую паузу. Не упустите этот благоприятный момент.

Водолей

Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое и необычное. Выбирайте дела, требующие творческого подхода и воображения, – никто не справится с ними лучше, чем вы. Обратите внимание на идеи, которые появятся в середине дня. Реализовать их сразу едва ли удастся, но позже вы обязательно вернетесь к задуманному.

Ладить с близкими будет особенно легко: вы сразу поймете, чего хотят те, кто вам дорог. Появится возможность порадовать любимого человека, сделать приятный сюрприз старому другу. Новости, полученные вечером, поднимут настроение.

Рыбы

Наступил подходящий день для решения самых сложных задач и тех вопросов, которые долго ставили всех в тупик. Вы будете особенно внимательны, не упустите ни одной важной детали. Да и опыт, полученный раньше, вам наверняка пригодится.

А еще день будет очень благоприятным для общения: хорошо пройдут и деловые, и личные встречи, вы легко поладите с самыми разными людьми. Некоторые Рыбы получат предложения, которых давно втайне ждали. Будет возможность побывать в интересных местах, познакомиться с теми, о ком вы много слышали.

По материалам horo.mail.ru.