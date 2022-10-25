Гороскоп на 25 октября

Овен

Как бы ни хотелось быстрее добиться своего, в начале дня лучше не спешить. Важные деловые встречи тоже стоит отложить, утро для них едва ли подойдет. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, а интуиция подскажет, когда стоит перейти к решительным действиям.

Вторая половина дня порадует удачными совпадениями, принесет хорошие новости. Будет возможность уделить внимание самым близким, пообщаться с людьми, которые вам особенно дороги. Влюбленных представителей знака ждут романтические сюрпризы.

Телец

Постарайтесь провести день плодотворно, не откладывайте дела надолго. Вы многое успеете, отлично справитесь с тем, что прежде не получалось. Особенно удачным день будет для Тельцов, чья работа связана с финансами. Возможны выгодные сделки и покупки.

Ладить с окружающими будет особенно легко. Вы сможете договориться даже с теми, с кем прежде ссорились из-за любого пустяка. На вторую половину дня можно планировать семейные мероприятия, какие-то поездки вместе с родственниками. Подойдет это время и для семейных дел.

Близнецы

Подходящий день для разговоров о делах, встреч с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками. У вас будет шанс многих заинтересовать своими идеями и планами, они понравятся даже тем, кто обычно настроен скептически. Вероятны удачные сделки, а также денежные поступления из неожиданных источников.

Не требуйте от себя невозможного. Конечно, вам захочется успеть как можно больше, но важно правильно оценить свои силы. Прежде чем браться за что-то сложное и трудоемкое, подумайте, к кому вы могли бы обратиться за помощью или советом. Вам могут пригодиться советы давних знакомых и других близких людей.

Рак

Запаситесь терпением. Сегодня оно вам пригодится, особенно во время деловых разговоров, общения с коллегами и руководством. Едва ли вас сразу поймут правильно, так что будьте готовы даже самые простые вещи объяснять снова и снова. Лучше не спешить с решениями, касающимися денег: легкомыслие может привести к напрасным расходам.

Но в целом день окажется неплохим. Он подойдет для того, чтобы взяться за какие-то новые дела, начать учебы. Вероятен успех там, где требуется творческий подход. Идеи, которые появятся у вас, понравятся всем.

Лев

День подойдет для серьезных разговоров, обсуждения важных вопросов. Вам удастся договориться даже с людьми, которые прежде не понимали вас, не поддерживали ваши идеи. Вероятно успешное завершение долгих деловых переговоров, удачное для вас решение юридических вопросов.

Во второй половине дня будет возможность немного отдохнуть, отвлечься от повседневных забот. Это время подойдет для общения с друзьями. Не исключено, что они пригласят вас на какое-то необычное мероприятие. Лучше не спешить со сделками и покупками, не брать на себя серьезных финансовых обязательств, не обдумав все как следует.

Дева

День подойдет для работы. Сосредоточьтесь на самых важных делах, и вы добьетесь даже лучших результатов, чем можно было ожидать. Многим Девам пригодится умение ладить с людьми, находить подход к тем, кто настроен недоброжелательно. Благодаря своим дипломатическим талантам представители знака смогут подняться по карьерной лестнице.

Во всем, что касается денег, полагайтесь на интуицию. Прислушиваясь к ее подсказкам, вы заключите удачные сделки или найдете новый источник доходов. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы и хорошие новости.

Весы

Отличный день для того, чтобы проявить инициативу в делах. Ставьте перед собой самые высокие цели, не довольствуйтесь малым. Благодаря своей настойчивости и целеустремленности вы добьетесь того, что еще недавно казалось почти невозможным. Старайтесь рассчитывать исключительно на собственные силы: едва ли вы вовремя получите помощь.

Но не все будет удачно складываться само собой. Вам нужно будет приложить усилия, чтобы добиться результата. Неудивительно, что во второй половине дня вы почувствуете усталость, захотите отдохнуть.

Скорпион

День принесет немало переживаний. Но связаны они будут не столько с какими-то серьезными проблемами, сколько с нестабильностью эмоционального фона. Старайтесь проводить время с людьми, которые вдохновляют и поддерживают вас, а не заставляют волноваться еще больше.

Это подходящий день для того, чтобы собирать и анализировать информацию. Вы никому не позволите обмануть вас или ввести в заблуждение, а полагаться будете только на факты. Поэтому удастся избежать ошибок и неверных суждений. Вечер порадует хорошими новостями, касающимися ваших близких.

Стрелец

День будет особенно благоприятным для тех, чья работа связана с общением, требует умения находить подход к разным людям. Вероятны знакомства, которые откроют новые профессиональные перспективы. Хорошо пройдут деловые встречи. Не исключено, что у вас появится возможность неплохо заработать.

Удачными будут поездки, и не важно, планировались ли они заранее или решение было принято в последнюю минуту. Скорее всего, кто-то из давних друзей захочет составить вам компанию. Вы отлично проведете время вместе.

Козерог

Сегодня вам будет особенно легко ладить с людьми. Этим стоит воспользоваться, чтобы провести какие-то важные переговоры, пообщаться с теми, чьей поддержкой вы хотели бы заручиться. Возможны необычные встречи, а также полезные знакомства. Не исключены неожиданные, но очень заманчивые деловые предложения.

Можно сосредоточиться на семейных делах. Вам удастся помочь близким, решить проблемы, беспокоившие их в последнее время. На вечер лучше не планировать особенно утомительных дел. Гораздо лучше это время подойдет для отдыха, небольшой прогулки, приятной поездки.

Водолей

Не требуйте слишком многого от окружающих. Возможно, они не сразу смогут оценить по достоинству ваши идеи и предложения. Трудно будет избежать недопонимания, однако в ваших силах не допустить конфликта, сохранить хорошие отношения со всеми. Любые разговоры, касающиеся денег, имущества, будущих покупок, потребуют от вас терпения и самообладания.

Вторая половина недели пройдет особенно плодотворно. В это время можно браться даже за самые сложные дела: вы отлично с ними справитесь. Быстро решатся и домашние проблемы, из-за которых прежде было немало волнений.

Рыбы

Не спешите. Начало дня пройдет приятно и спокойно, хорошо подойдет для завершения старых дел, решения каких-то текущих вопросов. А еще в это время можно поговорить о будущем с людьми, которые прежде не раз давали вам толковые советы, подсказывали, как стоит действовать. Их опыт вновь будет вам полезен.

Вторая половина дня, напротив, будет полной дел и забот. Но это подходящее время для того, чтобы проявить инициативу. Вашим смелым начинаниям будет сопутствовать удача. Вероятны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.

По материалам horo.mail.ru.