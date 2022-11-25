Гороскоп на 25 ноября

Овен

День хорошо подойдет для работы. Особенно благосклонны звезды будут к Овнам, занятым решением финансовых вопросов и планирующим заключить крупные сделки. Успешно пройдут деловые переговоры, вероятно начало сотрудничества, которое откроет перед вами массу возможностей.

В течение всего дня вам нужно будет много думать о делах, из-за этого какие-то вопросы личного характера могут отойти на второй план. Постарайтесь все же найти время для общения с близкими – это пойдет на пользу вашим отношениям, поможет лучше понять друг друга.

Телец

Не стройте иллюзий. Этот день сложится удачно лишь в том случае, если вы будете реально смотреть на вещи, не станете рассчитывать на легкие успехи и быстрые победы там, где требуются усилия. Не все идеи, которые появятся у вас, будут так уж хороши. Так что прежде, чем приступать к их осуществлению, нужно все как следует обдумать и взвесить.

Многие Тельцы добьются успехов благодаря своей любознательности, стремлению собрать как можно больше информации. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Хорошо пройдут романтические свидания.

Близнецы

Будьте внимательны в работе. Это касается даже хорошо знакомых дел, с которыми вы в другое время справились бы не задумываясь. Есть риск досадных ошибок, на исправление которых вам позже придется потратить много времени. Особенно важной осторожность сегодня будет для Близнецов, которые запланировали крупные покупки или серьезные сделки.

В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций, тут вам едва ли придется о чем-то волноваться. Легко будет найти общий язык с близкими. Новости, касающиеся важного для всех семейного дела, вас очень обрадуют.

Рак

Будьте осторожны в начале дня. В это время лучше не идти на риск, не спешить с решениями, которые могут иметь далеко идущие последствия. Имейте в виду: окружающие будут наблюдать за вами особенно внимательно, наверняка заметят даже мелкие промахи и незначительные ошибки.

Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться, вы почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее. Возможны приятные встречи, необычные знакомства. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас. Вечер обещает подарки и сюрпризы.

Лев

День хорошо подойдет для сложных дел и любых занятий, требующих сосредоточенности, внимания к деталям. Вы ничего не упустите из виду, отлично справитесь с решением даже очень сложных задач. Пригодится то, чему вы научились давным-давно, никто не сможет запутать вас или сбить с толку.

Не всегда просто будет ладить с окружающими. Может показаться, что они замечают исключительно ваши недостатки, только и ждут повода покритиковать вас или сделать неприятное замечание. Но если вы сохраните доброжелательность, отношения вскоре наладятся, а все напряженные моменты останутся в прошлом.

Дева

Старайтесь держать себя в руках. Обычное самообладание сегодня может изменить вам, но, если вы поддадитесь эмоциям, ни к чему хорошему это не приведет. Лучше избегать долгих разговоров с людьми, которые то и дело провоцируют вас, выводят из равновесия. Гораздо лучше общаться с теми, кто вас понимает и поддерживает.

День подойдет для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Во всем, что касается денег, вы сегодня можете положиться на интуицию. Ее подсказки будут верными: следуя им, вы сможете неплохо заработать.

Весы

В начале дня едва ли удастся избежать мелких недоразумений. Возможны какие-то неприятные события, неудачные совпадения, но в целом влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным, поэтому вы справитесь со всеми трудностями. Опыт, полученный давным-давно, поможет вам избежать ошибок и просчетов.

Вторая половина дня – благоприятное время для общения с самыми близкими людьми. Без всяких споров и разногласий вы о многом договоритесь, найдете решения, которые всем придутся по душе. Вечер подойдет для романтического свидания. Оно будет особенным и запомнится надолго.

Скорпион

Сегодня вы многое успеете сделать, потому что начнете с самого важного и не станете тратить время напрасно. День порадует удачными совпадениями, даст вам возможность реализовать какие-то смелые планы, необычные идеи, которые прежде казались очень далекими от реальности.

Вам чаще, чем обычно, придется вмешиваться в чужие дела. При этом вам удастся никого не обидеть, сохранить хорошие отношения даже с теми, кто обычно очень остро реагирует на любые замечания в свой адрес. Вечер будет особенно благоприятным для общения с близкими людьми. Многим Скорпионам он обещает приятные встречи.

Стрелец

Сегодня вы можете придавать большое значение тому, чего в другое время просто не заметили бы. Из-за этого волнений и переживаний сегодня будет особенно много, сохранять спокойствие окажется непросто. Хорошо, если рядом будут люди, которые знают, как поддержать вас и поднять вам настроение.

Удачно сложатся поездки, как запланированные заранее, так и те, решение о которых было принято в последнюю минуту. Вы отлично проведете время в пути, наверняка познакомитесь с необычными людьми. Не исключено и начало романтической истории.

Козерог

Будьте внимательны в начале дня. Старайтесь проверять любую поступающую информацию, не полагаться на чужое мнение, доверять собственным знаниям и опыту. Кто-то может невольно ввести вас в заблуждение или специально постараться запутать. Лучше не спешить с решениями, касающимися работы и бизнеса. Помните, что верные ответы на вопросы не всегда лежат на поверхности.

Вторая половина дня сложится удачнее. В это время у вас многое будет получаться хорошо: вы справитесь со сложными делами, добьетесь успеха там, где никто на него не рассчитывал. Влияние позитивных тенденций будет заметно во всех сферах жизни.

Водолей

День сложится очень удачно. Звезды будут на вашей стороне, и благодаря их поддержке вы многого добьетесь. Вероятны выгодные сделки и покупки, не исключены неожиданные денежные поступления. Во всем, что касается работы и бизнеса, вы можете полагаться на интуицию; ее подсказки будут сегодня особенно точными.

Близкие охотно поддержат ваши необычные идеи, будут рады помочь в осуществлении любых планов. Вторая половина дня подойдет для семейных мероприятий, домашних праздников для родственников и лучших друзей.

Рыбы

Что бы ни происходило сегодня, помните: лучше не спешить с выводами. Едва ли удастся сразу правильно оценить происходящие события, но чуть позже вы поймете, как можно извлечь из них пользу. В начале дня сложно будет избежать разногласий. Даже с людьми, которые прежде во всем поддерживали вас, будет сложно поладить.

Но вскоре усилится влияние позитивных тенденций. Все споры останутся в прошлом, ваша правота станет очевидной всем. Вероятны неожиданные визиты, встречи, которым вы будете очень рады. Старые друзья порадуют хорошими новостями.

По материалам horo.mail.ru.