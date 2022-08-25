Гороскоп на 25 августа

Овен

День подойдет для деловых встреч и важных переговоров. Многие представители знака смогут достичь профессиональных целей, к которым давно стремились. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Сделки, заключенные в первой половине дня, принесут значительную прибыль.

Неплохим будет день и с точки зрения общения. Вы быстро поладите с самыми разными людьми. К вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде никогда не интересовался им. Важных дел на вечер лучше не планировать: вам полезно будет немного отдохнуть, восстановить силы.

Телец

Обратите внимание на идеи, которые появятся у вас сегодня. Сначала они покажутся странными и, возможно, далекими от реальности, но пройдет совсем немного времени, и станет ясно, как воплотить задуманное в жизнь. Вероятны хорошие новости издалека. Не исключено, что они повлияют на ваши планы, и вы будете этому рады.

Первая половина дня подойдет для завершения начатого раньше, и решения каких-то рутинных вопросов. Позже можно будет переключиться на что-то новое. Вы подойдете к делу творчески, и это поможет быстро добиться успеха.

Близнецы

Все самое важное стоит планировать на первую половину дня, поскольку именно это время будет особенно благоприятным. Не исключено, что вы раньше других получите какую-то важную информацию, и именно благодаря этому не допустите ошибок, сможете избежать серьезных проблем.

Во второй половине дня полезно будет вернуться к делам, которые долго не удавалось довести до конца. На этот раз все получится и вам не придется особенно стараться, чтобы достичь нужного результата. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.

Рак

Не беспокойтесь, если добиться успеха удастся не сразу. В первой половине дня что-то может сложиться неудачно, и не все планы вы сможете реализовать. Но со временем влияние позитивных тенденций усилится. Станет проще ладить с окружающими, вы найдете союзников, благодаря поддержке которых добьетесь многого.

Обсуждение любых важных вопросов стоит отложить на вторую половину дня. Именно в это время ладить с окружающими станет значительно проще, а близких вы и вовсе будете понимать с полуслова. Вероятны романтические сюрпризы.

Лев

В начале дня может быть сложно собраться с мыслями. Это время отличается напряженным эмоциональным фоном, поэтому вы можете переживать из-за пустяков, любые мелочи принимать близко к сердцу. Едва ли удастся спокойно обсудить важные вопросы; серьезные разговоры стоит отложить хотя бы до вечера.

Со временем ситуация стабилизируется, вы почувствуете себя увереннее и спокойнее. Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и хорошими новостями. Возможны в это время и встречи, которым вы будете очень рады.

Дева

Старайтесь не переживать из-за пустяков в начале дня. Спокойствие и уверенность в своих силах помогут вам достичь успеха, осуществить задуманное раньше. В сложные моменты стоит полагаться на людей, которых вы хорошо знаете. Именно они помогут со всем справиться.

Вторая половина дня принесет много интересных идей. У некоторых Дев появятся новые планы, касающиеся работы или бизнеса. Лучше не спешить с осуществлением задуманного: сначала нужно все как следует обдумать. Поспешные решения едва ли окажутся верными.

Весы

Подходящий день для делового общения, встреч с потенциальными деловыми партнерами и работодателями, обсуждения условий сотрудничества. Легко будет найти новых союзников. Ваши идеи понравятся самым разным людям. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию. Заключенные сделки принесут прибыль.

В личных отношениях также будет преобладать влияние позитивных тенденций. День подойдет для того, чтобы проявить инициативу, сделать первый шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен. Вечер обещает приятные сюрпризы.

Скорпион

Старайтесь не переутомляться, не думать слишком много о проблемах и трудностях. Вам полезно будет отвлечься от забот, заняться чем-то интересным и приятным. Не исключено, что друзья сделают какие-то необычные предложения. Вы не пожалеете, если ответите на них согласием.

Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Лучше не спешить с решениями о сделках и покупках, особенно если требуются значительные расходы. А вот в любви может повезти, и это касается даже Скорпионов, которые в нее совсем не верят.

Стрелец

Не переживайте из-за мелочей. Многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача, а если вы проявите настойчивость, то добьетесь успеха в делах, с которыми прежде не получалось справиться. В первой половине дня будет проще действовать самостоятельно, а вот позже у вас наверняка появятся союзники, на которых можно положиться.

Будет много интересных и важных разговоров. Вы найдете общий язык даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Люди, которые прежде ссорились из-за любого пустяка, наконец поладят.

Козерог

Не откладывайте важные дела надолго. Первая половина дня будет особенно удачной, отлично подойдет и для того, чтобы взяться за что-то новое, и для завершения начатого раньше. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы. Некоторые Козероги поймут, что нужно предпринять, чтобы в ближайшее время подняться по карьерной лестнице.

Вторая половина дня подойдет для творческих занятий. Не исключено, что вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались. Возможны необычные знакомства. Они положат начало дружеским или романтическим отношениям.

Водолей

Начало дня будет благоприятным для общения. В это время вам легко будет поладить с очень разными людьми, удастся договориться о чем-то даже с теми, кто прежде вас не понимал и не поддерживал. Вероятны интересные предложения о сотрудничестве, некоторые Водолеи найдут новых деловых партнеров.

Вторая половина дня подойдет для дел, требующих аккуратности, сосредоточенности и внимания к мелким деталям. Вы не допустите даже мелких ошибок, отлично справитесь с тем, что прежде не получалось. Вечер обещает какие-то приятные события в семье.

Рыбы

Важно настроиться на конструктивный лад. Это не самый простой день. Возможны мелкие недоразумения, неудачные совпадения. Важно не переживать из-за незначительных проблем, а сосредоточиться на их решении. Вы способны на многое и наверняка добьетесь успеха, отлично справитесь со сложными делами.

Хорошо пройдут и рабочие, и личные встречи. Вам легко будет догадаться, чего ждут и к чему стремятся окружающие. Интуиция подсказывает, кому стоит доверять, а от кого держаться подальше. Вторая половина дня будет благоприятной для покупок – и запланированных, и спонтанных.

По материалам horo.mail.ru.