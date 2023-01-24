Гороскоп на 24 января

Овен

Будьте готовы заниматься несколькими делами сразу, иначе вы вряд ли успеете сделать все, что запланировали. Не исключено, что возникнут какие-то домашние проблемы, требующие немедленного решения. Поэтому сосредоточиться на работе будет труднее, чем обычно. Но вы с этим справитесь.

Старайтесь не поддаваться дурному настроению. Это будет особенно сложно в середине дня, когда эмоциональный фон станет напряженным. Подумайте, что могло бы вас порадовать, и обязательно найдите время для этого. Вечером наверняка захочется отдохнуть, побыть наедине с собой.

Телец

Начало дня порадует. В это время у вас многое будет получаться хорошо. Удастся справиться со сложными задачами, решить вопросы, прежде всех ставившие в тупик. Вам предложат помощь люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вероятно начало долгосрочного сотрудничества, очень выгодного для вас.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной с точки зрения личных отношений. Это время подойдет для общения с близкими. Вы отлично проведете время вместе, о многом поговорите. Появятся новые идеи, которые захочется осуществить вместе.

Близнецы

День едва ли обойдется без мелких недоразумений. Особенно много их будет утром. Найти общий язык с окружающими в это время станет заметно сложнее, трудно будет избежать споров. Однако вы поведете себя правильно, не поддадитесь на провокации, постараетесь ничего не усложнять. Поэтому удастся сохранить хорошие отношения со всеми. А вскоре влияние позитивных тенденций усилится.

Вторая половина дня подойдет для работы и других полезных занятий. Лучше сосредоточиться на делах, с которыми вы можете справиться самостоятельно: тут вы быстро добьетесь нужного результата.

Рак

Идеи, которые появятся у вас в начале дня, определенно будут заслуживать внимания. Сразу реализовать их едва ли удастся, но позже вы наверняка вернетесь к задуманному. А еще это время откроет новые возможности в профессиональной сфере. У вас будет шанс научиться тому, что вскоре поможет неплохо заработать.

Вторая половина дня будет насыщенной: в это время вам предстоит не только заниматься своими делами, но и решать чужие проблемы, помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Что наверняка порадует, так это приятные события в семье, новости, касающиеся кого-то из самых близких.

Лев

Договориться с кем-то о совместных действиях сегодня будет сложнее, чем обычно. Поэтому в важных делах лучше рассчитывать на собственные силы. Не исключены разногласия с руководством. Вам удастся доказать свою правоту, но это потребует терпения и усилий.

Дома могут произойти какие-то приятные события, некоторые Львы получат вдохновляющие новости, касающиеся близких. Не исключено, что появится повод для семейного праздника, импровизированной вечеринки с друзьями. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Дева

В начале дня сложно будет избежать споров. Даже люди, которые прежде вас во всем поддерживали, могут критиковать ваши идеи, отказывать в помощи, стараться вас переубедить. Интуиция подскажет, к каким замечаниям стоит прислушаться, а какие лучше игнорировать. Не со всеми удастся сохранить хорошие отношения, но серьезных конфликтов все же не возникнет.

Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее. У многих Дев будет возможность повидаться с людьми, по которым они в последнее время очень скучали. Появится шанс восстановить старые связи, и вы его не упустите.

Весы

Сегодня вы будете гораздо острее, чем обычно, реагировать на мелочи и близко к сердцу принимать то, на что в другое время не обратили бы внимания. Настроение может испортиться из-за любого пустяка. К счастью, рядом будут люди, которые постараются поддержать вас, не дадут совершенно пасть духом.

Стоит взяться за что-то новое: вы увлечетесь по-настоящему, и многие переживания останутся в прошлом. Будет возможность научиться тому, что вскоре пригодится, и познакомиться с людьми, чей опыт может быть вам полезен.

Скорпион

Не откладывайте важные дела: начало дня подходит для них лучше всего. Утро подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро разберетесь, как нужно действовать, чтобы достичь цели. Возможны удачные совпадения, неожиданные события, благодаря которым перед вами откроются новые возможности.

Во второй половине дня наверняка захочется отвлечься от забот. Многие Скорпионы поймут, что им необходим отдых. Отложите дела, если есть такая возможности, и проведите время за какими-то приятными занятиями. Вы сразу почувствуете себя лучше.

Стрелец

Начало дня будет довольно беспокойным. Лучше не спешить с решениями: вероятность ошибки в это время велика. Не исключены также досадные финансовые потери. Но влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться, вскоре вы почувствуете, что все меняется к лучшему.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Вы отлично поладите и с близкими людьми, и с новыми знакомыми. Интуиция поможет найти общий язык с теми, с кем вы прежде часто спорили, никак не могли договориться. Вечер стоит провести с самым близким человеком.

Козерог

Старайтесь сохранять спокойствие. Сегодня это будет довольно сложно: вам придется столкнуться с неожиданно возникшими проблемами, иметь дело с людьми, из-за которых у вас прежде возникало немало трудностей. Не идите у эмоций на поводу. Взвешенные решения будут верными.

Чаще, чем обычно, вам будет требоваться поддержка. Обращайтесь за ней к тем, кто и прежде всегда был на вашей стороне: именно такие люди сразу поймут, как вам помочь. Вечер порадует: вас ждут хорошие новости и приятные встречи.

Водолей

День наверняка принесет какие-то неожиданные события, новости, которые заставят вас изменить планы. Не исключены удивительные встречи. Некоторые Водолеи познакомятся и даже подружатся с теми, о ком прежде много слышали.

Стоит быть внимательнее тем, где дело касается финансов. Тут вы склонны к легкомыслию, и оно может обернуться напрасными тратами. В остальном же день будет удачным. Вы добьетесь успехов в работе, справитесь с решением непростой и важной задачи. Дома многих представителей знака будут ждать приятные сюрпризы.

Рыбы

Забот будет больше, чем вы ожидали, но вас это не напугает. Вы сохраните спокойствие, эмоции не помешают принять верные решения. Интуиция подскажет, как быстро решить сложные рабочие вопросы. Благодаря творческому подходу к делам вы обезоружите недоброжелателей, оставите конкурентов далеко позади.

Старайтесь не переутомляться во второй половине дня. Лучше всего это время подойдет для отдыха и общения с людьми, которые хорошо понимают вас, разделяют ваши увлечения и интересы. Вы сразу почувствуете себя гораздо лучше.

По материалам horo.mail.ru.