Гороскоп на 24 сентября

Овен

День будет благоприятным для полезных дел. Можно сосредоточиться на том, что давно требует внимания, завершить начатое раньше. Впрочем, звезды ничего не имеют против и каких-то совершенно новых для вас занятий. Будет шанс научиться тому, что вскоре обязательно пригодится.

Лучше не спешить со сделками и покупками, решением финансовых вопросов. Во всем, что связано с деньгами, важна осторожность. В личных отношениях вероятны перемены к лучшему. Тут стоит положиться на интуицию: она подскажет вам, как стоит себя вести с людьми, которые вам небезразличны.

Телец

День подойдет для важных и сложных дел. С ними вы справитесь даже быстрее, чем ожидали. Наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Вероятны необычные встречи, приятные знакомства. Ладить с окружающими будет легко, возможно начало дружеских или романтических отношений.

Могут появиться отличные идеи, касающиеся бизнеса. Их не сразу удастся реализовать. А вот желающих помочь в осуществлении задуманного вы встретите в ближайшее время. Во второй половине дня будет возможность побывать на каких-то интересных мероприятиях. Вы отлично проведете время.

Близнецы

Начало дня порадует. В это время у вас будет шанс найти ответы на какие-то важные вопросы. Близнецы, в последнее время пребывавшие в растерянности, смогут определиться с планами на будущее. Возможны денежные поступления, в том числе совершенно неожиданные. Вы сразу поймете, как лучше распорядиться полученной суммой.

Во второй половине дня могут непросто складываться отношения с окружающими, не исключены напряженные моменты в общении. Вы постараетесь разрядить обстановку. Удастся избежать споров, договориться обо всем.

Рак

Прислушивайтесь к интуиции особенно внимательно. Сегодня именно она подскажет вам, как лучше поступить, на чем сосредоточиться в первую очередь. Окружающим не всегда будет понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Однако спорить с вами едва ли кто-то станет. А к концу дня все поймут, что вы поступили правильно.

Будьте внимательны в поездках. Стоит как следует продумать маршрут, заранее убедиться в том, что вы взяли с собой все необходимое. Не исключены мелкие досадные потери, но они едва ли надолго испортят вам настроение.

Лев

Лучше не торопиться. Начало дня едва ли подойдет для того, чтобы заниматься серьезными делами и принимать важные решения. Нежелательно в это время и связывать себя какими-то обязательствами: скорее всего, сдержать слово будет сложнее, чем вам кажется.

Со временем влияние позитивных тенденций усилится. Вторая половина дня будет очень благоприятной для общения. Хорошо пройдут и дружеские встречи, и семейные мероприятия, и романтические свидания. Вечер многих Львов порадует приятными сюрпризами и хорошими новостями.

Дева

Проявите настойчивость, и у вас все получится. День будет благоприятным для важных дел: скорее всего, вы отлично с ними справитесь. В сложные моменты можно обратиться к давним друзьям и другим близким людям. Они сразу придут вам на помощь.

Этот день хорошо подойдет для того, чтобы строить долгосрочные планы. Вы правильно оцените и свои силы, и сложившуюся ситуацию, не станете строить иллюзий. Возможны выгодные сделки, удачные покупки. Принятые во второй половине дня решения, касающиеся денег и имущества, будут верными.

Весы

Вас ждет благоприятный день, яркий и вдохновляющий. Он подойдет для важных разговоров. Вы поладите с теми, с кем прежде не находили общего языка. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, что ошибались. День подойдет для восстановления старых связей, примирения после ссоры.

Вероятны удачные покупки. Вы наверняка выберете именно те вещи, которые долго будут радовать и вас, и ваших близких. Вторая половина дня подойдет для семейных мероприятий. Наверняка найдется повод для маленького домашнего праздника.

Скорпион

Насыщенной и интересной будет первая половина дня. Она подойдет для полезных дел, а также для общения с людьми, которые важны для вас. Хорошо сложатся поездки, и неважно, планировали ли вы отправиться в дорогу раньше или приняли решение в последнюю минуту.

Позже наступит более спокойное время, вы сможете отдохнуть и восстановить силы. Легко будет даваться учеба, любую полезную информацию вы запомните сразу. Этот период подойдет для семейных дел. Не исключено, что близким потребуется ваша помощь, и вы в ней им не откажете.

Стрелец

Будет шанс найти ответы на какие-то сложные вопросы, решить проблемы, прежде многих поставившие в тупик. На многие вещи вы будете смотреть не так, как другие, и это станет вашим преимуществом. Первая половина дня будет благоприятной для покупки техники, а также всего, что нужно для работы и учебы. Позже наступит период, подходящий для разговоров о бизнесе. Не исключено, что кто-то из знакомых подскажет вам, на чем можно заработать.

Общение с близкими будет радовать. Хорошо пройдут и дружеские встречи, и романтические свидания.

Козерог

Будьте внимательны в начале дня. В это время лучше не идти на поводу у эмоций, обдумывать каждый шаг. Старайтесь избегать суеты и спешки. Действуйте последовательно, стремитесь к порядку во всем. Это позволит вам чувствовать себя гораздо спокойнее и увереннее.

Вторая половина дня – отличное время для уже знакомых дел, завершения начатого раньше. А вот браться за что-то новое стоит лишь в том случае, если вы совершенно уверены в своих силах. С деньгами лучше быть осторожнее, не спешите делать покупки. Брать кредиты нежелательно.

Водолей

День будет очень плодотворным. Дел окажется больше, чем можно было ожидать, но нет сомнений в том, что вы отлично со всем справитесь. Удастся решить задачи, над которыми все долго ломали голову. Благодаря своему опыту вы быстро преодолеете все трудности, не поддадитесь на провокации, примете верные решения.

Не исключено, что ваша помощь потребуется кому-то из близких. Возможно, придется изменить планы, связанные с поездками и развлечениями, и остаться дома, но расстраиваться из-за этого вы не станете.

Рыбы

Настройтесь на дружелюбный лад и старайтесь быть особенно терпеливыми с теми, кто вам дорог. Общение с окружающими сегодня едва ли будет даваться легко. Могут обостриться давние разногласия, не исключены споры из-за пустяков. Вам удастся избежать конфликтов, но держать себя в руках порой будет непросто.

День подойдет для учебы, сбора и анализа информации, а также для работы с документами. Вы настроитесь на серьезный лад, постараетесь не упустить ни одной мелочи. Вечером будет возможность отдохнуть, приятно провести время вместе с самыми близкими людьми.

По материалам horo.mail.ru.