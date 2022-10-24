Гороскоп на 24 октября

Овен

Беритесь за серьезные и важные дела, день для них отлично подходит. Вы быстро справитесь с решением задач, которые в другое время могли бы поставить в тупик. Легко будет ладить с коллегами, деловыми партнерами, единомышленниками. Они оценят вашу прямоту, умение найти убедительные аргументы, отстоять свою точку зрения.

Не возникнет проблем и в личных отношениях. Наоборот, тут многих Овнов ждут приятные сюрпризы. Будет шанс повидать старых знакомых, восстановить связи, которыми вы прежде дорожили, или помириться после ссоры.

Телец

Никуда не торопитесь. День отлично подойдет для того, чтобы навести порядок в делах, решить какие-то мелкие, но все же требующие внимания задачи. Легко будет избавиться от ненужного: не помешают ни сомнения, ни напрасные сожаления. Деловые переговоры вы будете вести с осторожностью, поэтому не допустите даже мелких промахов.

Личные отношения не всегда будут складываться ровно: возможны небольшие разногласия с близкими, горячие споры. Но вы сохраните спокойствие, не поддадитесь мимолетным эмоциям и выберете такую линию поведения, которая понравится всем.

Близнецы

День подойдет для многих полезных дел. Беритесь даже за то, что кажется очень трудным: скорее всего, вы быстро добьетесь успеха. Хорошо пройдут деловые встречи, разговоры о работе. За ними могут последовать предложения, на которые вы согласитесь без долгих раздумий.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: вскоре вы поймете, как лучше распорядиться этой суммой. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Будет возможность повидаться с давними знакомыми, узнать от них что-то важное.

Рак

Пришло время взяться за самые сложные задачи. Возможно, вам не удастся решить их именно сегодня, но вы разберетесь, как лучше действовать, получите много полезной информации, сможете договориться о сотрудничестве с новыми знакомыми. Некоторых Раков ждут интересные предложения о работе.

Легко будет даваться учеба. Вам легко будет и запомнить новую информацию, и найти ей применение. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Можно покупать полезные вещи для дома, а также выбирать подарки для близких.

Лев

Вам пригодится умение ладить с разными людьми, находить к ним подход. Вы найдете союзников, сможете заинтересовать своими идеями новых знакомых. Вероятно начало деловых отношений, которые откроют перед вами новые профессиональные перспективы. Правда, появятся новые заботы и обязанности. Но вы будете этому только рады.

Старайтесь не переутомляться. Первая половина дня будет очень плодотворной, во второй же вам наверняка захочется отдохнуть, отвлечься от забот хотя бы ненадолго. Это время подойдет для прогулок и поездок, а также творческих занятий.

Дева

День будет очень насыщенным. Сегодня ваша помощь потребуется многим, за ней могут обратиться даже почти не знакомые вам люди. Однако ваши собственные дела из-за этого не пострадают. А все потому, что вы правильно расставите приоритеты и постараетесь ни минуты не тратить напрасно.

Решатся проблемы, которые в последнее время приносили немало беспокойства. Многим Девам сегодня пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака найдут кратчайший путь к цели и не допустят ошибок. Не исключены неожиданные важные открытия, а также хорошие новости, касающиеся очень дорогого вам человека.

Весы

Действовать вы будете быстро и решительно, поэтому успеете добиться даже большего, чем ожидали. Не возникнет проблем, с которыми вы не могли бы справиться. День подойдет для начала новых дел, в том числе очень важных и сложных. Могут складываться неоднозначные ситуации, но интуиция поможет быстро сориентироваться и понять, как лучше себя вести.

Не всегда окружающим будут понятно, почему вы поступаете так, а не иначе. Из-за этого ладить порой будет трудно, но вы все же не допустите конфликта. А со временем ситуация улучшится.

Скорпион

День будет ярким и насыщенным. Захочется взяться за что-то новое, интуиция подскажет, что лучше не тратить время напрасно. Действительно, обстоятельства будут складываться благоприятно, и шансы достичь успеха окажутся высокими. Однако важно не торопиться с решениями, оценивать возможные последствия каждого поступка. Не все идеи, которые первыми приходят в голову, будут удачными.

С точки зрения личных отношений день будет благоприятным. Близких вы будете понимать с полуслова, да и с новыми знакомыми быстро поладите.

Стрелец

Будет много мелких дел, задач, которые неожиданно потребуют внимания. Едва ли удастся придерживаться планов, куда вероятнее, что вам предстоит импровизировать, придумывать что-то на ходу. Помните, что начинать нужно с самого важного. Да и встречи лучше планировать на утро, в это время они пройдут гораздо приятнее.

Во второй половине дня станет сложнее находить общий язык с окружающими. Даже очень близкие люди могут чем-то обидеть вас, того не желая, или неправильно понять ваши слова. Едва ли удастся составить верное впечатление о новых знакомых. Их обаяние может ввести вас в заблуждение.

Козерог

Начало дня подойдет для полезных дел. Многое будет даваться легко, вы хорошо справитесь с тем, что прежде не получалось. Вероятны интересные знакомства. Некоторые Козероги впервые встретятся с людьми, которые вскоре сыграют важную роль в их карьере. Не исключено, что вы раньше других получите ценную информацию. Она поможет принять правильные решения.

Вторая половина дня подойдет для деловых поездок, а также встреч с людьми, прибывшими издалека. Благоприятным это время будет и для общения с близкими, каких-то семейных дел.

Водолей

Вас ждет спокойный день. Если вы запланировали какие-то важные дела, не откладывайте их: лучше начать пораньше, так будет проще добиться успеха. К тому же в первой половине дня вы будете гораздо внимательнее, чем во второй, да и чувствовать себя будете лучше. Позже наступит подходящее время для решения текущих задач, выполнения привычных обязанностей.

Вечером наверняка захочется отдохнуть. Выбирайте интересные, но не слишком утомительные дела. Полезно будет вспомнить о давнем хобби: оно порадует вас ничуть не меньше, чем раньше.

Рыбы

День порадует удачными совпадениями. Вы постараетесь извлечь из них максимум пользы, хоть это будет и непросто. Будьте готовы действовать быстро: терять время напрасно нельзя. Возможны неожиданные, но очень приятные известия издалека. Могут удачно решиться профессиональные проблемы.

Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, с которыми вы прежде не ладили. Станет ясно, почему они поступали так, а не иначе. Вторая половина дня подойдет для обсуждения важных вопросов, семейных планов.

По материалам horo.mail.ru.