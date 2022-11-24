Гороскоп на 24 ноября

Овен

Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Вам нужно будет действовать быстро; едва ли будет много времени на размышления и обсуждения. В важных делах лучше полагаться на собственные знания и опыт. Советы со стороны едва ли будут полезными, а вот сбить с толку могут.

Во второй половине дня нужно будет сосредоточиться на решении мелких задач, которые давно требовали внимания. Некоторые Овны вернутся к старым планам, поняв, что наступит подходящий момент для их воплощения в жизнь. Друзья и просто хорошие знакомые охотно помогут вам в осуществлении задуманного.

Телец

Начало дня вряд ли обойдется без переживаний и волнений. Эмоциональный фон в это время будет особенно напряженным, вы можете остро реагировать на то, чего в другое время просто не заметили бы. К тому же сложно будет избежать общения с людьми, которые и прежде не раз выводили вас из равновесия, заставляли нервничать.

Со временем влияние позитивных тенденций усилится, вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее. Вторая половина дня подойдет и для уже знакомых дел, и для совершенно новых: вы со всем отлично справитесь. Вероятны денежные поступления, подарки.

Близнецы

Не нужно торопиться. Сегодня даже привычные дела могут требовать больше внимания, чем обычно; потребуется время, чтобы справиться с ними. К тому же вам станет сложнее находить общий язык с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Трудно будет избежать разногласий и горячих споров.

Первая половина дня принесет особенно много волнений, вторая пройдет спокойнее. Она будет особенно благоприятной для общения с близкими, обсуждения семейных дел и общих планов. Вечер обещает хорошие новости влюбленным представителям знака.

Рак

День подойдет для самых разных дел, и уже знакомых, и совершенно новых. Вы быстро поймете, что нужно предпринять, чтобы достичь успеха. Никто не сможет запутать вас или сбить с толку. Давние знакомства окажутся полезными с профессиональной точки зрения. Не исключено, что именно благодаря им вам сделают предложения, от которых не захочется отказываться.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, вторая половина дня окажется заметно удачнее первой. Это время подойдет для важных встреч, общения с людьми, на которых вы хотели бы произвести благоприятное впечатление.

Лев

В первой половине дня будет непросто сохранять равновесие. Старайтесь не принимать близко к сердцу необдуманные слова окружающих, не обижаться на критические замечания и непрошенные советы. Многих выручит чувство юмора. Благодаря ему вы сможете разрядить обстановку, всем поднять настроение.

Вторая половина дня будет интересной и насыщенной. Придется заниматься несколькими делами сразу, но вас это ничуть не огорчит. Вы со всем справитесь отлично, успеете даже больше, чем планировали. Удачно сложатся поездки.

Дева

Вас ждет непростой и насыщенный день. К запланированным раньше делам добавятся совершенно новые, к тому же нужно будет исправить старые ошибки. Вы со всем справитесь, если будете рассчитывать на собственные силы, не станете рассчитывать на помощь окружающих. Лучше избегать долгих споров; ваша правота обязательно станет очевидна всем чуть позже.

Будет радовать общение с самыми близкими людьми. Именно благодаря им вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно, даже если возникнут какие-то трудности. Хорошо пройдут семейные мероприятия.

Весы

Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи. Вы легко поладите с близкими, произведете благоприятное впечатление на новых знакомых. Окружающие обратят внимание на ваши таланты, прежде остававшиеся незамеченными, и помогут найти им применение. Если вы сегодня поведете себя правильно, то вскоре найдете влиятельных союзников.

Возможны удачные совпадения. Благодаря им вы быстро завершите дела, с которыми прежде не удавалось справиться. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников, подарки, романтические сюрпризы.

Скорпион

Отличный день для работы. Вы отлично справитесь с решением любых задач, даже очень сложным, и сможете найти ответы на вопросы, которые прежде всех ставили в тупик. Будет шанс успешно провести важные переговоры, найти союзников, способных на многое. О своих идеях и планах вы будете рассказывать так, что никто не сможет остаться к ним равнодушным.

Возможны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Вы многим понравитесь, кто-то может даже влюбиться в вас с первого взгляда. Начало романтических отношений не исключено, но едва ли они будут развиваться стремительно.

Стрелец

Сегодня вам чаще, чем обычно, придется быть на виду и иметь дело с самыми разными людьми. Возможны необычные встречи, знакомства, которые окажутся полезными с профессиональной точки зрения. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны. У вас будет шанс найти новых союзников и деловых партнеров. Не исключено, что вам предложат новую работу.

Не возникнет проблем в личных отношениях: близкие будут на вашей стороне. Вы сможете договориться о том, из-за чего прежде возникало немало разногласий. Наверняка появятся какие-то общие планы, и это всех очень порадует.

Козерог

Трудно будет сосредоточиться на важных делах. Вас гораздо больше, чем обычно, будут отвлекать какие-то мелочи, неожиданные известия, а также разговоры окружающих. Это может привести к досадными ошибкам. Так что будьте внимательны, не пожалейте времени на то, чтобы лишний раз все проверить.

День подойдет для того, чтобы строить долгосрочные планы и обсуждать их с близкими, да и просто говорить о будущем. Такие беседы помогут увидеть возможности, прежде остававшиеся незамеченными. Вторая половина дня будет особенно удачной для Козерогов, которые учатся, проводят исследования или занимаются творческой работой.

Водолей

День принесет несколько интересных идей. Они не появятся сами по себе, а станут результатом вашей наблюдательности. Вы обратите внимание на то, что ускользнуло от других, увидите возможности, прежде остававшиеся незамеченными. Некоторые Водолеи неожиданно обнаружат у себя предпринимательские способности и добьются первых успехов в коммерческой деятельности.

Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Вы станете гораздо лучше понимать тех, кто вам дорог, а многие обиды и взаимные претензии останутся в прошлом. Вечер подойдет для романтического свидания.

Рыбы

Постарайтесь не обижаться на тех, кто неправильно понимает вас, не замечает ваших успехов, делает критические замечания. Это не самый простой день с точки зрения общения, однако вам стоит постараться сгладить острые углы, а не создавать новые проблемы. Вы сохраните хорошие отношения со всеми, а чуть позже окружающие сами поймут, в чем были не правы.

Дел сегодня может быть больше, чем обычно; много забот будет и на работе, и дома. Но вы со всем отлично справитесь, если не станете тревожиться по пустякам. Сосредоточьтесь на том, что хорошо умеете. У вас все получится.

По материалам horo.mail.ru.