Гороскоп на 24 декабря

Овен

Подходящий день для разговоров о важных делах, обсуждения планов. Вас поддержат и давние, и новые знакомые, а самые близкие люди предложат помощь. Не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. С покупками и сделками лучше не спешить, сегодня они едва ли будут особенно удачными.

Можно учиться и готовиться к экзаменам, собирать и анализировать информацию, с головой погружаться в изучение сложных вопросов – все это будет получаться у вас хорошо. Общение с близкими потребует терпения от самых юных Овнов, которые сегодня будут особенно вспыльчивы.

Телец

День будет очень благоприятным для общения. Вы удивитесь тому, как легко будет поладить с новыми знакомыми: уже к вечеру вы будете знать о них едва ли не больше, чем о своих давних друзьях. Хорошо пройдут семейные мероприятия, не разочарует и романтические свидание. Близкие люди найдут способ и поднять вам настроение, и вдохновить.

Полезно будет поделиться своими идеями и планами: не исключено, что вам предложат поддержку в их осуществлении. Можно сосредоточиться на решении практических бытовых вопросов: тут вы отлично справитесь.

Близнецы

Запаситесь терпением: сегодня оно вам пригодится. Важно не принимать близко к сердцу мелкие происшествия, не сердиться, если что-то идет не по плану, не ссориться с людьми, которые вам дороги. Все это будет непросто, особенно в первой половине дня, когда эмоциональный фон будет напряженным. Подождите немного. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится и все наладится.

При этом день будет весьма плодотворным. Вы отлично справитесь со многими сложными делами, решите задачи, до которых долго не доходили руки. Вероятны неожиданные подарки, приятные сюрпризы и знаки внимания. Они наверняка поднимут вам настроение.

Рак

Подходящий день для того, чтобы взяться за какое-то сложное дело. Следуя подсказкам интуиции, вы быстро с ними справитесь, не допустите даже мелких ошибок. Окружающие сегодня будут помогать вам особенно охотно. Это касается и тех, кого вы прежде не считали своими союзниками. Некоторые Раки подружатся с людьми, которых раньше почти не замечали.

Будет много удачных совпадения, приятных сюрпризов, событий, поднимающих настроение. Порадуют новости издалека, касающиеся кого-то из самых близких. Вечер принесет хорошие идеи, на осуществлении которых вы сосредоточитесь в ближайшее время.

Лев

Будьте внимательны. Сегодня даже привычные дела могут потребовать больше времени, чем обычно, и все из-за мелких ошибок, которые придется исправлять. Чем бы вы ни занимались, старайтесь досконально во всем разобраться, не упустить ни одной детали. Позже вы не раз похвалите себя за это.

День будет благоприятным с точки зрения личных отношений. Проведите его с теми, кто вам особенно важен, и вы заметите, что находить общий язык стало гораздо проще, а поводов для разногласий совсем не осталось. Вечер подойдет для небольших покупок, а вот с крупными приобретениями лучше не спешить, если они не были запланированы заранее.

Дева

День будет насыщенным. Успеть нужно будет многое, но вы со всем справитесь, если начнете с самого важного и не станете отвлекаться на пустяки. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы раньше других получите какую-то ценную информацию. Это поможет скорректировать планы.

Вероятны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Некоторые Девы смогут пообщаться с людьми, о которых прежде много слышали, и будут этому очень рады. Не исключено начало дружеских отношений или захватывающей романтической истории.

Весы

Подходящий день для того, чтобы вернуться к делам, которые вы давным-давно отложили, так и не доведя до конца. Будет шанс успешно завершить их, а результат может даже превзойти ваши ожидания. А еще вероятны успехи в учебе и научной деятельности, а также занятиях, требующих высокой концентрации внимания.

Не всегда легко будет ладить с близкими: им могут быть непонятны ваши переживания, да и найти нужные слова порой будет сложно. Но не возникнет серьезных разногласий, не будет поводов для споров и обид. А к вечеру гармония в отношениях обязательно восстановится.

Скорпион

Начало дня порадует. Это время обещает удачные совпадения и важные открытия, а также вдохновляющие новости. Могут напомнить о себе люди, по которым вы в последнее время скучали. Найдется масса тем для разговора, не исключено, что появятся общие планы. Некоторых Скорпионов ждут романтические сюрпризы.

Вторая половина дня тоже будет неплохой, но эмоциональный фон в это время станет напряженнее, а вы можете быть более чувствительны и ранимы. Старайтесь не переутомляться и избегать стрессовых ситуаций. Отдохнув немного, вы почувствуете себя гораздо лучше.

Стрелец

В начале дня может показаться, что никто не понимает вас, да и вы сами не всегда сможете точно сказать, что у вас на душе. Лучше не принимать важных решений, не вести серьезных разговоров. Дайте себе немного времени, чтобы во всем разобраться. Полезно будет отдохнуть: многие ваши переживания будут вызваны накопившейся за последние дни усталостью.

Вторая половина дня окажется очень насыщенной. Вы займетесь делами, до которых долго не доходили руки, задачами, давно требовавшими решения. Настойчивость не позволит бросить начатое на полпути, и вы добьетесь отличных результатов.

Козерог

Не падайте духом, даже если день начнется довольно неудачно. Во-первых, влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом, и перемен к лучшему не придется долго ждать. Во-вторых, многие возникающие трудности вы быстро преодолеете, а проблемы и вовсе решатся сами собой.

Вторая половина дня подойдет для самых разных дел. Но особенно хорошо вы справитесь с чем-то новым, поскольку сразу поймете, как добиться нужного результата. Общение с близкими порадует. Но и встречи с новыми знакомыми оставят приятное впечатление.

Водолей

Подходящий день для общения с людьми, которые могут быть чем-то вам полезны. Удастся произвести на них хорошее впечатление, заинтересовать своими идеями и планами. Даже если вам сразу не предложат помощь, вы наверняка получите ее несколько позже. Но хорошо пройдут и встречи с теми, кто вам просто нравится. Вы отлично проведете время.

Хорошо заниматься домашними делами, решать какие-то бытовые вопросы, делать полезные покупки. Все это не покажется вам ни утомительным, ни скучным. Любимый человек охотно составит вам компанию в поездках.

Рыбы

Начало дня будет особенно вдохновляющим. Вероятны хорошие новости, приятные сюрпризы, знаки внимания и подарки. Не исключено, что заглянут в гости люди, по которым вы скучали. Будет возможность повидаться с давними знакомыми, вы отлично проведете время вместе.

Вторая половина дня пойдет спокойнее. Она подойдет для того, чтобы вернуться к делам, давно требующим внимания. Вы разберетесь с ними на удивление быстро. Могут появиться новые планы на будущее. Можно обсудить их с близкими: вы получите и поддержку, и толковые советы.

По материалам horo.mail.ru.