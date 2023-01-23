Гороскоп на 23 января

Овен

Если вы планируете посвятить день важным делам, будьте готовы заниматься ими самостоятельно. Даже люди, прежде не раз предлагавшие вам помощь, едва ли смогут оказать ее: обстоятельства складываются неудачно. Однако трудностей, с которыми вы не могли бы справиться сами, не возникнет.

Дома может быть больше забот, чем вы ожидали. Не исключено, что потребуют срочного решения какие-то бытовые проблемы. Вероятны незапланированные расходы. Но будут и приятные сюрпризы, и поводы для радости. Например, вероятны хорошие новости издалека.

Телец

День подойдет для новых дел, любых творческих занятий, а также для учебы и интеллектуального труда. Вам легко будет сосредоточиться: даже самые мелкие детали не останутся незамеченными. Можно делать покупки, в том числе крупные; вы безошибочно выберете вещи, которые долго будут радовать.

Несмотря на успехи, которых добьетесь сегодня, вы можете быть недовольны собой. И дело тут не в том, что вы что-то упустили или в чем-то ошиблись, а в слишком высоких требованиях. Подумайте, за что могли бы себя похвалить, – наверняка таких вещей сегодня будет немало.

Близнецы

Смело планируйте на этот день важные деловые встречи и ответственные переговоры: скорее всего, они пройдут даже лучше, чем можно было ожидать. Вы поймете, чего на самом деле хотят ваши партнеры, они поддержат ваши идеи и сами предложат что-то интересное. Благоприятным день будет и для заключения сделок.

Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Вы удивитесь тому, как легко находить общий язык с близкими людьми. Причин для споров не будет, а вот поводов для радости день принесет достаточно.

Рак

День будет довольно утомительным: сделать предстоит многое, и не сразу станет ясно, на чем нужно сосредоточиться. Вам предстоит заниматься не только своими, но и чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Не исключены неожиданные известия. Они могут повлиять на ваши планы.

Несмотря на трудности, которые порой будут возникать, сегодня вы успеете многое. День обещает приятные встречи, а также знакомство с человеком, который вскоре станет вашим самым надежным союзником и настоящим другом.

Лев

Непростой день ждет Львов, которые запланировали важные встречи, рассчитывают обсудить планы с потенциальными союзниками. Находить общий язык с окружающими будет сложнее, чем обычно. Порой вас будут неправильно понимать даже те, с кем вы прежде отлично ладили. Запаситесь терпением и будьте готовы не раз и не два объяснять то, что кажется очевидным.

Наверняка порадуют какие-то приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания. Не разочарует романтическое свидание. Люди, которым прежде как-то удавалось сопротивляться вашему обаянию, будут совершенно очарованы и захотят узнать вас получше.

Дева

Удачный день для решения финансовых вопросов, в том числе самых серьезных и важных. Сегодня вас едва ли кто-то сможет сбить с толку или запутать. Давние знакомые дадут отличные советы, помогут правильно распорядиться имеющимися средствами.

День подойдет и для решения сложных рабочих задач. Тут пригодятся не только ваши знания и опыт, но и умение ладить с людьми, договариваться о совместных действиях даже с теми, кто обычно предпочитает трудиться самостоятельно. Вечер подойдет для встречи с давними друзьями.

Весы

Не ждите от окружающих безусловной поддержки. Возможно, они просто не смогут оценить идеи, которыми вы поделитесь сегодня, или понять, почему вы действуете так, а не иначе. Если вы отнесетесь спокойно к критическим замечаниям, то извлечете из них немало пользы.

Вы отлично справитесь с решением задач, которые прежде многих поставили в тупик, потому что будете действовать по-своему, а не опираться на чужой опыт. Способность творчески подойти к любому делу станет вашим преимуществом, поможет одержать верх даже над очень сильными соперниками.

Скорпион

Справиться с эмоциями сегодня будет сложнее, чем обычно. Вы можете переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания, расстраиваться из-за пустяков. Некоторых Скорпионов будут не на шутку раздражать окружающие: непонятные, медлительные, задающие слишком много вопросов и некстати вмешивающиеся в дела.

Но если вы сосредоточитесь на важных делах, то настроение заметно улучшится. Да и успехи не заставят себя ждать: вы наверняка справитесь с тем, что раньше не получалось. А еще сегодня вероятны денежные поступления из неожиданных источников.

Стрелец

Пора напомнить о себе старым знакомым, бывшим коллегам и деловым партнерам. Не исключено, что они предложат что-то интересное или поддержат ваши идеи. Можно вернуться к давним планам, делам, которые когда-то не удалось довести до конца. Сегодня обстоятельства будут благоприятными и у вас все получится.

Не возникнет проблем в личных отношениях. Ладить с близкими будет легко, вы найдете способ их порадовать, а они постараются ответить тем же. Хорошо пройдет романтическое свидание. Вы придумаете, как сделать его незабываемым.

Козерог

Проявите настойчивость. Именно она сегодня позволит вам добиться отличных результатов во многих делах, справиться с тем, что долго не получалось, и одержать верх над давними соперниками. Хорошо пройдут деловые встречи. Вы произведете благоприятное впечатление даже на тех, кто прежде сомневался в ваших талантах.

Вероятны денежные поступления. Они могут быть незначительными, но наверняка окажутся очень кстати: позволят сделать удачные покупки, порадовать близких неожиданными подарками, приятно удивить любимого человека.

Водолей

День будет благоприятным для делового общения, обсуждения рабочих вопросов и планов. Интуиция подскажет в вам, к кому стоит обратиться за поддержкой или советом, а от кого лучше держаться подальше. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на самых выгодных условиях или помощь, которая окажется очень кстати.

Ладить с близкими будет несколько сложнее, чем обычно. Едва ли удастся избежать домашних разногласий, споров из-за каких-то бытовых вопросов. Но вы найдете способ сгладить все острые углы.

Рыбы

Руководствуйтесь интуиции: сегодня ее подсказки помогут вам достичь успеха во многих делах, справиться с тем, что прежде не получалось. Легко будет даваться учеба. Вы быстро запомните все, что нужно, и справитесь с решением сложных вопросов. Многим Рыбам чужой опыт позволит избежать собственных ошибок, сделать правильный выбор.

День едва ли обойдется без мелких неприятностей, а переживать из-за них вы будете куда больше, чем стоило бы. Лучше не принимать важных решений, особенно если они касаются не только вас, но и ваших близких. Понадобится время, чтобы правильно оценить ситуацию, решить, как лучше действовать.

По материалам horo.mail.ru.