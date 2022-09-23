Гороскоп на 23 сентября

Овен

День сложится удачно, если вы будете осторожны и внимательны. Не стоит рассчитывать на легкие победы, особенно там, где вы прежде сталкивались с трудностями. Лучше избегать опасных экспериментов, не участвовать в сомнительных авантюрах. Руководствуйтесь здравым смыслом, именно он подскажет, как можно достичь цели.

За важные дела лучше браться после полудня. К этому времени влияние позитивных тенденций станет достаточно сильным, звезды поддержат многие смелые начинания. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся ваших близких.

Телец

Не требуйте от себя невозможного. Сегодня вам может быть сложно сосредоточиться на делах, немало усилий потребуется, чтобы вовремя завершить начатое. Не беда, если решение какие-то вопросов нужно будет отложить. Вы наверняка вернетесь к ним позже. Помните: сегодня вам необязательно справляться со всем самостоятельно. Рядом будут люди, к которым можно обратиться за помощью. Главное – сделать это вовремя.

Общение с близкими порадует. Они часто будут понимать вас с полуслова, и долгих объяснений не потребуется. Вечер подойдет для того, чтобы строить и обсуждать семейные планы.

Близнецы

Относитесь серьезно ко всему, за что беретесь. Даже если сегодня вы не собираетесь заниматься какими-то особенно сложными и важными делами, трудности и задержки не исключены, обстоятельства могут складываться неудачно. Однако в ваших силах преодолеть все преграды. Будьте внимательны и настойчивы, не отказывайтесь от задуманного и не отвлекайтесь на пустяки.

Не всегда ровно будут складываться отношения с окружающими, возможны напряженные моменты в общении. Постарайтесь сгладить острые углы, избежать открытого конфликта.

Рак

Подумайте дважды, прежде чем делиться с кем-то своими секретами или рассказывать о важных планах. Излишняя откровенность может обойтись дорого. В остальном же сложится удачно. У вас будет шанс успешно завершить сложное дело, которому уже было отдано немало сил. Результат ваших трудов приятно удивит окружающих. Не исключено, что вскоре вы получите интересные предложения.

Возможны неожиданные денежные поступления, а также ценные подарки. С покупками лучше не торопиться: едва ли удастся быстро выбрать нужную вещь.

Лев

Не сердитесь и не огорчайтесь, если в начале дня что-то пойдет не по плану. Это действительно не самое простое время, но и назвать его безнадежным никак нельзя. Важно не спешить с решениями, касающимися работы и бизнеса, и прислушиваться к интуиции, подсказки которой помогут сделать правильный выбор.

Вторая половина дня порадует. Это подходящее время для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, навести порядок. Возможны приятные встречи, интересные знакомства. Вы многим понравитесь, кто-то наверняка захочет подружиться.

Дева

День хорошо пройдет для делового общения. Вы быстро поладите с очень разными людьми, произведете благоприятное впечатление даже на тех, кто обычно замечает только чужие недостатки. Удастся быстро подобрать нужные слова, убедить всех в своей правоте. Вероятны предложения, обещающие скорый рост доходов.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: день гораздо лучше подходит для того, чтобы делать накопления, откладывать средства для какой-то важной цели.

Весы

День будет ярким и вдохновляющим. Вы почувствуете, что готовы взяться за дела, которые долго откладывали. Удастся быстро решить организационные вопросы, определиться с рабочими планами, договориться о сотрудничестве. Не возникнет проблем с оформлением документов, успешными будут визиты в государственные организации.

Сегодня вы чаще, чем обычно, будете оказываться в центре внимания. Не теряйтесь! Ведите себя естественно и непринужденно – это всем понравится. Не исключено начало захватывающей любовной истории.

Скорпион

Будет шанс произвести хорошее впечатление на людей, которые прежде сомневались в ваших талантах. Сегодня они поймут, как сильно ошибались, и наверняка постараются наладить отношения. Интуиция подскажет, кто может стать надежным союзником, а кому пока не стоит доверять.

День подойдет для встречи с друзьями, совместного отдыха, развлекательной поездки. Не исключено, что вас пригласят в какое-то необычное место. Тут можно соглашаться, не раздумывая, потому что вы наверняка получите массу ярких эмоций.

Стрелец

Сосредоточьтесь на работе и других полезных делах: день отлично подойдет для них. Вы сможете достичь неплохих результатов, почти не прикладывая для этого усилий, а если постараетесь, то добьетесь очень многого. Многим Стрельцам сегодня помогут давние знакомые, проверенные союзники. Благодаря поддержке таких людей вы одержите верх над сильным соперником.

Могут потребоваться небольшие расходы, связанные с бытовыми проблемами: мелким ремонтом, покупкой новой техники. Напрасными такие траты не будут. Вечер принесет новости, которые порадуют и вас, и ваших близких.

Козерог

День порадует хорошими новостями и интересными предложениями. Вы не растеряетесь, не упустите шанс достичь давно поставленной цели. Действовать нужно будет быстро, и не всегда у вас окажется достаточно времени для того, чтобы составить четкий план. Но можно положиться на интуицию: она не подведет.

Первая половина дня будет благоприятной для общения, подходящей для встреч и с новыми знакомыми, и с теми, с кем вы давным-давно дружите. Позже захочется побыть наедине с собой, чтобы спокойно обдумать недавние события.

Водолей

День будет непростым. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном, придется решать несколько вопросов сразу. Конечно, вы с этим справитесь, но не все сразу получится так, как хотелось бы. Вероятны разногласия с близкими, напряженные моменты в общении. Если обстоятельства позволяют на время отложить серьезные разговоры, стоит именно так и поступить.

Лучше не спешить со сделками и покупками. Там, где дело касается денег, вы сегодня будете склонны к некоторому легкомыслию, поэтому рискуете много потратить на пустяки.

Рыбы

Вас ждет насыщенный день. Едва ли удастся придерживаться плана, составленного раньше. Скорее всего, вам придется заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Благодаря этому вы получите опыт, который вскоре наверняка пригодится. Некоторые Рыбы к тому же завяжут очень полезные знакомства.

День хорошо подойдет для того, чтобы проявлять инициативу – и в делах, и в личных отношениях. Смело делитесь новыми идеями, их наверняка поддержат. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным Рыбам.

По материалам horo.mail.ru.