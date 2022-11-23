Гороскоп на 23 ноября

Овен

Старайтесь не тратить деньги напрасно и не спешите связывать себя финансовыми обязательствами, если не уверены, что сможете их выполнить. Во всем, что касается расходов, нужна осторожность. В остальном же день будет благоприятным. Он принесет успехи в работе, даст шанс завязать полезные связи, подняться по карьерной лестнице.

Порадует общение с давними друзьями. Но и с теми, с кем впервые встретились совсем недавно, вы быстро поладите. Вероятны необычные предложения. Вы без долгих раздумий согласитесь на них и не пожалеете об этом.

Телец

Начало дня будет очень благоприятным для общения и наверняка подарит массу ярких эмоций. Стоит прислушаться к интуиции: именно она подскажет, как стоит вести себя с окружающими. Вы помиритесь с теми, с кем были в ссоре, найдете способ наладить отношения, прежде складывавшиеся напряженно.

Вторая половина дня может принести неожиданные хлопоты, новые дела и задачи, требующие решения. Хотя вокруг будут царить суета и неразбериха, вы сохраните спокойствие. Никто не сможет сбить вас с толку, запутать, заставить сделать то, что вам не по душе.

Близнецы

Интуиция подскажет, что стоит начать день с самых важных дел, и не ошибется. Именно это время будет особенно удачным. Вы быстро добьетесь успехов. Не исключены приятные встречи. Возможны и интересные знакомства, с которых может начаться долгая дружба.

Во второй половине дня лучше избегать перегрузок. Отвлекитесь от забот, отдохните. Полезным будет общение с людьми, которые понимают вас и поддерживают во всем. Именно они вновь вдохновят вас, помогут почувствовать себя увереннее и спокойнее. Вечер обещает денежные поступления, подарки.

Рак

Будет возможность сделать много полезного, причем не только для себя, но и для окружающих. Но действовать вам нужно будет быстро, а времени на размышления окажется совсем мало. Прислушивайтесь к интуиции: именно ее подсказки помогут не допустить ошибок и сразу найти верный путь к цели.

День подойдет для обращения в государственные организации, встреч с официальными лицами. Если вам нужно получить какие-то официальные документы, сделать это удастся без труда. Вечер наверняка захочется провести с самыми близкими людьми. Общение с ними порадует и вдохновит.

Лев

Важно не спешить с серьезными решениями и важными делами. Начало дня может принести неожиданные трудности, неприятные моменты. Да и эмоциональный фон в это время будет напряженным, поэтому даже мелкие неудачи могут расстроить вас не на шутку. Однако со временем усилится влияние позитивных эмоций.

Вторая половина дня откроет массу новых возможностей, и вы постараетесь не упустить ни одной из них. Вероятны приятные известия и интересные предложения, а также встречи с людьми, общения с которыми вам очень не хватало.

Дева

Старайтесь действовать решительно в начале дня. Это время обещает успехи в работе, дает шанс отлично справиться с делами, которые прежде казались сложными. Оно будет удачным и с точки зрения личных отношений. Если вы захотите кому-то понравиться, сделать это будет очень легко.

Вторая половина дня едва ли совершенно обойдется без трудностей, но все проблемы, возникающие в это время, вы быстро решите. Пригодятся знания, полученные давным-давно. Работа с документами может потребовать больше времени, чем обычно. Имейте это в виду, когда будете строить планы.

Весы

Начало дня будет насыщенным, дел окажется больше, чем можно было ожидать. Вы сохраните спокойствие, не станете нервничать и переживать. Это позволит избежать серьезных ошибок, принять взвешенные решения. Не исключено, что захочется вернуться к каким-то давним проектам. У вас будет шанс успешно завершить их.

Вторая половина дня подойдет для общения с людьми, которые особенно важны для вас. Вы о многом договоритесь, избежав разногласий и долгих споров. Не исключены приятные сюрпризы, в том числе романтические, а также подарки.

Скорпион

Никуда не спешите и будьте внимательны. Это не самый легкий день, но все же влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным. Вы справитесь с решением сложных задач, добьетесь успехов в делах, которые еще вчера казались почти безнадежными. День будет благоприятным для решения финансовых и имущественных вопросов, обращения в государственные организации.

Не всегда будут гладко складываться отношения с окружающими. Могут возникать напряженные моменты, вас не всегда будут понимать правильно, однако конфликта удастся избежать, взаимопонимание вскоре восстановится.

Стрелец

День будет благоприятным для многих полезных дел. Он хорошо подойдет для того, чтобы завершить начатое раньше, решить вопросы, возникшие давным-давно. Вам охотно помогут новые знакомые, с которыми вы вскоре подружитесь. Не исключено и начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Старайтесь не тратить слишком много на вещи, без которых легко обойтись. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания. Вы будете им очень рады.

Козерог

День не будет совершенно лишен трудностей, но все же сложится удачно. Вы с энтузиазмом возьметесь за непростые дела и справитесь с ними даже лучше, чем могли ожидать. Найдется неожиданное применение тем вашим талантам, о которых прежде никто не догадывался. Ваши успехи не останутся незамеченными. Наоборот, на них наверняка обратят внимание какие-то влиятельные люди.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не станете спешить с решением финансовых вопросов, и правильно сделаете. Именно это позволит избежать ошибок и напрасных трат.

Водолей

День подойдет для того, чтобы взяться за новое дело, постараться решить какие-то непростые задачи. Вы быстро разберетесь, как лучше действовать, научитесь всему, что нужно. Рядом будут люди, готовые помочь вам и делом, и советом. Вероятны удачные совпадения. Вы поймете, как извлечь из них максимум пользы.

Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с самыми близкими людьми. Разногласия, возникшие сегодня, укажут на проблемы, которых вы не замечали раньше. Интуиция подскажет, как стоит себя вести, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Рыбы

Будет шанс сделать очень многое, однако важно не тратить время на пустяки, особенно в начале дня, ведь именно этот период будет особенно благоприятным для полезных дел, в том числе очень серьезных. Удачно пройдут и деловые переговоры, даже если готовиться к ним вам придется в спешке.

Вторая половина дня обещает перемены к лучшему в отношениях с окружающими. Вы станете гораздо лучше понимать тех, кто рядом. Интуиция подскажет, как стоит себя вести, чтобы старые обиды остались в прошлом, а общение стало приносить только позитивные эмоции.

По материалам horo.mail.ru.