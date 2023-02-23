Гороскоп на 23 февраля

Овен

День обещает приятные встречи и интересные разговоры. А некоторых Овнов он к тому же порадует знакомствами, которые могут сыграть важную роль в жизни представителей знака. Будьте собой: большего не потребуется, чтобы произвести на всех хорошее впечатление. Не исключены романтические сюрпризы, знаки внимания и подарки.

Вероятны небольшие разногласия, однако переживать из-за них едва ли стоит, ведь все быстро наладится. Вы будете внимательны к близким людям, а они охотно поддержат вас, подхватят на лету ваши идеи.

Телец

Будьте снисходительны к окружающим. Сегодня многим будет непросто понять вас правильно, объективно оценить ваши идеи. Со стороны может казаться, что вы фантазируете и выдаете желаемое за действительно. Пройдет некоторое время, прежде чем все поймут, что ваши замыслы можно воплотить в жизнь.

Старайтесь не переутомляться. Хороший отдых для вас сегодня будет особенно важен, благодаря ему вы почувствуете себя гораздо лучше. Стоит быть осторожнее с деньгами. Не спешите с покупками, особенно если речь идет о вещах, без которых легко обойтись.

Близнецы

День принесет неожиданно много мелких задач, требующих немедленного решения. Другие в такой ситуации наверняка растерялись бы, а вы без лишних переживаний возьметесь за дело, отлично со всем справитесь, ничего не забудете и не перепутаете. Охотно помогут давние друзья и другие люди, которые хорошо вас знают.

Можно делать покупки и заключать сделки, решать финансовые вопросы. Во всем, что связано с деньгами, достаточно просто руководствоваться здравым смыслом – вы не допустите ошибок. Вечером будет шанс приятно удивить любимого человека, и вы его не упустите.

Рак

День будет благоприятным для учебы, исследовательской деятельности, да и просто для того, чтобы обдумать какие-то сложные вопросы. Вы не станете строить иллюзий и никому не позволите сбить вас с толку, поэтому сделаете правильные выводы. Удачными будут поездки, и неважно, с какой целью вы отправитесь в дорогу.

Вторая половина дня обещает Ракам приятные встречи. Будет возможность повидаться с давними друзьями и другими людьми, по которым вы скучали. Найдется масса интересных и вдохновляющих тем для разговора.

Лев

Полезно будет сосредоточиться на домашних делах: сегодня вы сможете разобраться с тем, до чего давно не доходили руки. Уже утром станет ясно, чем нужно заняться немедленно, а что можно отложить. Тратить время на пустяки вы не станете.

Подойдет день и для общения с близкими людьми, семейных мероприятий и поездок. Некоторые Львы посетят места, о которых много слышали, и наверняка останутся довольны. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые, а те, с кем вы давно не общались, постараются наладить отношения.

Дева

Не обижайтесь по пустякам. Сегодня едва ли получится избежать мелких недоразумений. Даже близкие не всегда будут сразу понимать вас правильно, а кто-то может делать неприятные замечания. Но если вы сохраните спокойствие, во всем быстро удастся разобраться и общение вновь станет радовать.

День подойдет для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Некоторые Девы всерьез заинтересуются тем, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Постарайтесь не переутомляться вечером: это время лучше всего подойдет для отдыха.

Весы

Можно сосредоточиться на решении вопросов, связанных с деньгами. Не исключено, что вы найдете способ увеличить свои доходы или заключите сделки, которые принесут значительную прибыль. Друзья и давние знакомые порадуют приятными сюрпризами и интересными предложениями.

Хорошо сложатся поездки. В них вам охотно составят компанию близкие, и вы отлично проведете время вместе. Вечер будет благоприятным для романтического свидания. Важный разговор с любимым человеком пройдет именно так, как вы хотели.

Скорпион

Отдохните, сегодня вам это будет особенно полезно. Подумайте, какие из запланированных дел действительно срочные и требуют именно вашего внимания, а какие можно отложить или поручить кому-нибудь другому. Люди, которым вы когда-то оказали важные услуги, не откажут вам в помощи.

Старайтесь больше времени проводить с теми, кто поддерживает вас и знает, как поднять вам настроение. Серьезные разговоры и обсуждение серьезных вопросов лучше отложить. Наверняка найдутся приятные темы для легкой беседы.

Стрелец

Не огорчайтесь, если что-то пойдет не по плану. В первой половине дня действительно окажется непросто избежать недоразумений, но они не будут иметь неприятных последствий. Вы быстро во всем разберетесь и исправите те мелкие промахи, которые успеете допустить. А позже влияние позитивных тенденций усилится, настроение улучшится и все пойдет на лад.

Вечер обещает приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания, которые вас порадуют. Вероятны приятные встречи. Некоторые Стрельцы получат хорошие новости от людей, о которых беспокоились.

Козерог

Не бойтесь браться за дела, оказавшиеся не по силам другим. Сегодня у вас будет шанс быстро справиться со очень сложными и важными задачами. Пригодятся знания, полученные давным-давно. Окружающие будут приятно удивлены тем, сколько всего вы умеете.

Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров. Но вы найдете способ доказать свою правоту, никого не обидев и не поставив в неловкое положение. Стоит быть внимательнее при обсуждении финансовых вопросов. Тут едва ли стоит прислушиваться ко всем советам: есть опасность, что они только собьют вас с толку.

Водолей

Непросто будет сохранять спокойствие, особенно если день потребует общения с эмоциональными и чувствительными людьми. Вы постараетесь не поддаваться на провокации, не сердиться из-за пустяков и сохранить дружелюбие. Это потребует некоторых усилий, но вы справитесь.

Найдите время для полезных дел, которыми давным-давно пора было заняться. День подойдет для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного, решать какие-то организационные вопросы. А еще можно строить планы на будущее: вы наверняка найдете способ реализовать задуманное.

Рыбы

Чем бы вы ни планировали сегодня заняться, помните: верные решения едва ли будут лежать на поверхности, да и легкий путь к цели найти едва ли удастся. Но своих целей вы обязательно добьетесь. Окружающие заметят и оценят вашу настойчивость. Многие поймут, что на вас можно положиться в любых обстоятельствах. Не исключено, что вскоре вы получите интересные предложения.

Вероятны известия от людей, по которым вы очень скучали. День подойдет для того, чтобы восстановить связи, возобновить отношения, прежде игравшие важную роль в вашей жизни.

По материалам horo.mail.ru.