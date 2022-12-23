Гороскоп на 23 декабря

Овен

День потребует настойчивости и самодисциплины. Именно эти качества помогут справиться с важными делами, добиться успеха там, где прежде никто на него не рассчитывал. Вероятен заметный прогресс в работе, который не останется незамеченным. На ваши достижения обратят внимание влиятельные люди, и вскоре вы получите интересные предложения.

Несмотря на то, что день в целом будет складываться очень хорошо, избежать переживаний и волнений не удастся. Из-за напряженности эмоционального фона многие Овны будут не в ладу с собой. Но рядом окажутся близкие люди, готовые поддержать и развеселить представителей знака.

Телец

День будет очень благоприятным для общения. Если вам нужно договориться о совместных действиях с человеком, который обычно крайне неохотно идет на контакт, попробуйте сделать это сегодня. Не исключены предложения о сотрудничестве, обещающие скорую прибыль. Вероятны приятные сюрпризы, подарки.

Подойдет день и для домашних дел: вы справитесь с ними быстро и не особенно устанете. Хорошо наводить порядок. Будет шанс избавиться от ненужных вещей с некоторой выгодой: скорее всего, кто-то захочет купить их у вас.

Близнецы

Начало дня будет особенно приятным. Звезды поддержат все ваши начинания и для того, чтобы достичь цели, не придется прикладывать серьезных усилий. Удастся быстро справиться со всеми запланированными делами, останется достаточно времени для того, чтобы заняться решением каких-то новых и особенно интересных вам задач.

А вот вторая половина дня едва ли обойдется без задержек, разногласий и недоразумений. Относиться ко всеми этому стоит философски, поскольку вскоре влияние позитивных тенденций вновь наберет силу.

Рак

Проявите настойчивость: сегодня она принесет потрясающие плоды, позволит достичь давно поставленных целей и одержать верх над давними соперниками. Вы хорошо справитесь с тем, что не получилось у других, добьетесь успеха в деле, казавшемся почти безнадежным. Легко будет ладить с людьми, и вы найдете новых союзников, с которыми вскоре подружитесь.

Первая половина дня будет очень плодотворной. Во второй же захочется немного отдохнуть, отложив часть дел на потом. И это будет мудрым решением, поскольку жизненный потенциал в это время снизится, вам будет полезно восстановить силы.

Лев

Сегодня вы будете особенно энергичны и изобретательны, поэтому и сможете справиться с делами, оказавшимися не по силам другим. Пригодится и умение ладить с людьми, быстро завоевывать расположение тех, кому обычно никто не нравится. Некоторые Львы найдут влиятельных союзников, поддержка которых еще не раз пригодится в работе.

Стоит быть внимательнее тем, кто планирует обратиться в государственные организации, решить вопросы, связанные с документами. Тут из-за вашей незначительной ошибки возможны досадные задержки, так что не пожалейте времени на то, чтобы лишний раз все проверить.

Дева

Сохранять спокойствие будет заметно сложнее, чем обычно. Вы можете зацикливаться на мелочах, снова и снова обдумывать то, что не имеет большого значения. Некоторые Девы к тому же будут особенно сильно переживать из-за того, что думают о них другие люди, и это помешает им сделать то, что давно хотелось.

Лучше не спешить с покупками, особенно если речь идет о вещах, без которых сейчас можно обойтись. Сделать правильный выбор будет непросто, вы рискуете сильно переплатить. Это касается и каких-то приобретений для себя, и подарков для близких.

Весы

День будет благоприятным для делового общения, встреч с потенциальными работодателями и деловыми партнерами. Можно договариваться о долгосрочном сотрудничестве, обсуждать условия совместной работы. Вам пойдут навстречу люди, которые никому другому не уступали даже в мелочах.

Довольно беспокойной может оказаться вторая половина дня. Появятся задачи, требующие немедленного решения. Некоторым Весам из-за них придется отложить запланированные развлечения. Но все же найдется время и для отдыха, и для общения с близкими.

Скорпион

День хорошо подойдет для общения. Окружающие оценят вашу честность: именно она благодаря ей даже непростые разговоры пройдут спокойно и продуктивно. Удачными будут публичные выступления, вы многих заинтересуете своими идеями и заразите энтузиазмом. Однако нужно иметь в виду, что не все смогут сдержать те обещания, которые дадут вам сегодня.

Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вы станете лучше понимать тех, кто вам дорог. Останутся в прошлом недопонимание и обиды, наверняка появятся планы, которые захочется осуществить вместе.

Стрелец

Этот день особенно удачно сложится для тех, кто учится или занимается исследовательской деятельностью. Сегодня вы будете способны проникнуть в самую суть вещей, установить истинные причины многих событий и явлений. Благодаря своей наблюдательности вы не допустите даже незначительных ошибок.

Вероятны перемены к лучшему в деловых и личных отношениях. Если вы прежде с кем-то не ладили, сегодня будут шансы найти общий язык. Недавние соперники могут предложить вам сотрудничество – причем без всяких коварных мыслей.

Козерог

Сегодня у вас будет шанс найти ответы на многие вопросы, разобраться в том, что прежде казалось запутанным и сложным. Пригодятся знания и опыт. Благодаря им вы примете верные решения даже в неоднозначных ситуациях, никто не сможет запутать вас или сбить с толку. Вероятны денежные поступления. День подойдет для покупок и заключения сделок.

Работы может быть больше, чем обычно. Но вы быстро справитесь со всеми делами, поэтому останется время и для отдыха, и для приятной встречи с давним другом или романтического свидания.

Водолей

Сегодня вам будет особенно легко ладить с людьми, находить к ним подход. День подойдет для участия в совместных проектах, поиска новых союзников и партнеров. Не исключено, что вы получите деловые предложения, о которых давно мечтали. Некоторые Водолеи найдут способ увеличить доходы.

Влияние позитивных тенденций будет заметно и в личных отношениях. Если сегодня вы встретитесь с человеком, который давно вам нравится, то наверняка произведете на него хорошее впечатление. А еще можно восстановить старые связи, помириться с тем, с кем вы были в ссоре.

Рыбы

Вас ждет яркий и насыщенный день. Он наверняка преподнесет приятные сюрпризы, подарит массу поводов для радости. Особенно заметным будет влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Вы удивитесь тому, как легко будет найти общий язык с новыми знакомыми. Близкие поддержат вас во всем, охотно помогут в реализации самых необычных идей.

Энтузиазм, с которым вы возьметесь за сложные дела, поможет быстро добиться в них успеха. Самые деятельные Рыбы смогут обезоружить давних недоброжелателей и произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит.

По материалам horo.mail.ru.