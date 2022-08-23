Гороскоп на 23 августа

Овен

Ладить с окружающими сегодня будет нетрудно. Вы догадаетесь, о чем думают другие, найдете подход к тем, с кем прежде не находили общего языка. Случайное знакомство может положить начало дружеским или романтическим отношениям, которые подарят вам массу позитивных эмоций.

Неплохим будет день и с деловой точки зрения. Благодаря способности мгновенно определять, что важно, а что – нет, вы не станете тратить время на пустяки, а сосредоточитесь на достижении давно поставленной цели. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Телец

Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Это время может принести хорошие новости или идеи, которые захочется немедленно реализовать. Вы легко измените планы, если увидите новую цель. И давние, и новые знакомые охотно поддержат многие ваши начинания.

Вторая половина дня пройдет спокойнее, но и она будет хороша. Вы сможете сосредоточиться на делах, до которых долго не доходили руки, успешно завершить начатое раньше. Удачное совпадение подскажет, как справиться с рабочими проблемами, избежать трудностей, не раз возникавших раньше.

Близнецы

Утром будет непросто настроиться на серьезный лад, и начинать день стоит с простых и понятных дел. Можно обратиться к старым знакомым: они и поддержат, и хороший совет наверняка дадут. Вероятны удачные покупки, а также небольшие денежные поступления.

А вот вторая половина дня пройдет очень плодотворно. Вы сделаете то, что запланировали раньше, и еще кое-что. При этом останется время и на отдых, и на приятное общение с друзьями, а также на хобби, до которого давно не доходили руки. Вечером может появиться повод для маленького домашнего праздника.

Рак

Вы сделаете много полезного и для себя, и для окружающих. День хорошо подойдет для решения важных задач. Вы не станете строить иллюзий, правильно оцените ситуацию и именно поэтому быстро поймете, как лучше действовать. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы. Не исключен и карьерный рост.

В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Не возникнет поводов для споров и разногласий с близкими, удастся спокойно обсудить общие дела. Многих Раков порадуют неожиданные встречи с давними знакомыми.

Лев

Сегодня вам очень пригодятся целеустремленность и умение настоять на своем. Именно благодаря этим качествам вы справитесь с тем, что не получилось у других. Заметно изменятся к лучшему деловые отношения. Люди, которые прежде недооценивали вас, поймут, как сильно ошибались, и встанут на вашу сторону.

Старайтесь не переутомляться. Вторую половину дня лучше посвятить каким-то делам, не требующим от вас больших усилий. Желательно в это время избегать контактов с людьми, которые часто выводят вас из равновесия.

Дева

Едва ли удастся избежать суеты. Скорее всего, вам придется заниматься несколькими делами сразу, решать и рабочие, и домашние проблемы. Утром не исключены мелкие недоразумения, найти общий язык с окружающими будет сложнее, чем обычно. Но вы не допустите конфликтов.

Вторая половина дня будет благоприятной для сложной и ответственной работы. Вы сможете сосредоточиться, обратите внимание на все важные детали, не допустите даже незначительных промахов. Вероятны денежные поступления и удачные сделки.

Весы

Начало дня обещает приятные сюрпризы. Если вы не растеряетесь, то сможете многого добиться. Принятые решения окажутся верными, вы наверняка найдете союзников, на которых можно положиться, сразу поймете, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, а что стоит отложить. Заметных успехов в работе добьются те, кто совсем недавно взялся за новое для себя дело.

Вторая половина дня тоже будет будет более спокойной. Лучше всего она подойдет для общения с особенно дорогими вам людьми. Вы быстро найдете общий язык.

Скорпион

Стоит сосредоточиться на работе: сегодня вы сможете добиться заметного прогресса в делах. Коллеги и руководство поддержат вас, помогут и делом, и советом. Удастся положить конец долгим разногласиям, заручиться поддержкой людей, с которыми вы прежде не находили общего языка.

Но эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, поэтому настроение может часто меняться. Постарайтесь не переутомляться, подумайте, чем вы могли бы себя порадовать. На вторую половину дня лучше не планировать важных разговоров: вам будет сложно провести их конструктивно.

Стрелец

Лучше не спешить с решением важных вопросов, быть внимательнее в делах, исход которых важен не только для вас. Первая половина дня едва ли будет особенно благоприятной для работы. Возможны недоразумения, неудачные совпадения, из-за которых вам не удастся вовремя завершить начатое.

Позже наступит более плодотворное и легкое время. Вероятны хорошие новости. Скорее всего, они будут касаться именно того вопроса, который для вас особенно важен. Вечер подойдет и для дружеских встреч, и для романтических свиданий.

Козерог

Сегодня вам очень пригодится умение ладить с людьми, находить подход даже к тем, кто совсем на вас не похож. День обещает неожиданные открытия, хорошие новости издалека, а также удачные совпадения, которые откроют вам путь к давно поставленной цели. Многие Козероги добьются успехов в работе, и им даже особенно стараться для этого не придется.

Возможны перемены к лучшему и в деловых, и в личных отношениях. Вас поддержат люди, с которыми прежде не удавалось найти общий язык. Вероятны необычные знакомства, удивительные встречи.

Водолей

Как бы ни развивались события, вам удастся сохранить самообладание и уверенность в своих силах. Именно это позволит избежать многих неприятных моментов. Вы не станете тратить время на сомнения и долгие размышления, вовремя начнете действовать и добьетесь даже большего, чем ожидали.

Могут неожиданно прийти гости. Скорее всего, это сделают именно те люди, общения с которыми вам в последнее время не хватало. Найдется масса интересных тем для разговора. То, что вы узнаете, вскоре обязательно пригодится.

Рыбы

В начале дня будет гораздо проще действовать самостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудничестве. Даже если вы столкнетесь с серьезной проблемой, способ решить ее найдется быстро. К тому же появятся необычные, но очень хорошие идеи, после реализации которых перед вами откроются новые возможности.

А вот вторая половина дня будет благоприятной для общения. Окружающие станут понимать вас с полуслова, а интуиция подскажет, к кому можно обратиться за поддержкой или советом. Подойдет это время и для решения финансовых вопросов.

По материалам horo.mail.ru.