Гороскоп на 22 сентября

Овен

Не стройте иллюзий, старайтесь реально смотреть на вещи. Именно это сегодня позволит вам избежать ложных ожиданий и напрасных надежд, вовремя принять верные решения, быстро сориентироваться в новой ситуации. Действовать быстро нужно тем, кто стремится к профессиональным успехам. У вас будет шанс одержать важную победу – постарайтесь не упустить его.

Стоит быть осторожнее с деньгами, день определенно не подходит для того, чтобы делать крупные покупки или заключать сделки, не подумав. А вот с точки зрения личных отношений он будет очень благоприятным. Вероятны романтические сюрпризы.

Телец

Интуиция подскажет, что пора взяться за важные дела, и не ошибется. Это подходящий день для того, чтобы приступить к реализации какого-то масштабного плана. Вы быстро добьетесь первых успехов. Если потребуются союзники, найти их будет нетрудно. Вероятны интересные предложения, касающиеся работы.

Возможны приятные события в семье. Отношения с близкими будут складываться гармонично, вы получите массу удовольствия от общения. Вторая половина дня подойдет для прогулок и поездок. Смены обстановки будет вам полезна.

Близнецы

День будет довольно беспокойным и наверняка принесет немало забот. Однако нет сомнений: вы со всем справитесь. В этом наверняка помогут люди, которых вы прежде не раз выручали. Деловые отношения, которые прежде складывались напряженно, станут более непринужденными. Вы заметите, что находить общий язык с коллегами и руководством теперь гораздо проще.

Вероятны необычные встречи, удивительные совпадения. Будет шанс восстановить старые связи или помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Споры и разногласия с близкими, прежде огорчавшие вас, останутся в прошлом.

Рак

Вам предстоит о многом подумать. Опыт, полученные сегодня, позволит многое увидеть в новом свете, лучше понять и себя, и других. Могут измениться и деловые, и личные отношения. Станет гораздо меньше поводов для разногласий и споров, а общение будет приносить больше позитивных эмоций.

День подойдет для того, чтобы строить и обдумывать планы, расставлять приоритеты, решать, за что вы возьметесь в первую очередь. Вы не станете переживать из-за мелочей и тратить время на пустяки. Пригодится умение сосредоточиться на важном, отбросить все лишнее. Вы быстро добьетесь своей цели.

Лев

Начало дня едва ли обойдется без мелких происшествий, каких-то досадных недоразумений. Люди, с которыми прежде было легко договориться, могут вести себя странно, а порой и глупо, и это заставит вас волноваться. Однако влияние позитивных тенденций быстро усилится. Вскоре после полудня вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее.

Вторая половина дня порадует. Она подойдет и для того, чтобы взяться за что-то новое, и для завершения начатого раньше. Уделите внимание близким: для них это сегодня будет особенно важно.

Дева

День подойдет для важных разговоров; можно обсуждать вопросы и делового, и личного характера. Вас внимательно выслушают и правильно поймут. Отношения, которые прежде складывались напряженно, станут более ровными. Вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее.

Появятся необычные идеи, подкупающие оригинальностью и новизной. Однако прежде чем приступать к их воплощению в жизнь, оцените задуманное критически. Вы вовремя заметите слабые места своих планов. Это позволит избежать разочарований и напрасных надежд.

Весы

Не спешите с выводами и решениями. В начале дня может быть сложно правильно оценить ситуацию, понять, почему события развиваются так, а не иначе. Будьте осторожны с новыми знакомыми: они могут попытаться ввести вас в заблуждение. Ситуация будет улучшаться постепенно.

Вторая половина дня принесет хорошие новости. В это время вероятны встречи с людьми, по которым вы скучали, какие-то удачные совпадения и приятные сюрпризы. Особенно благосклонны будут звезды к влюбленным Весам.

Скорпион

Не стоит фантазировать и изобретать велосипед. Сегодня вам очень пригодится умение реально смотреть на вещи, учиться на чужих ошибках, использовать опыт других людей. Вы сэкономите немало сил, если будете действовать проверенными методами. День подойдет для решения финансовых вопросов, оформления документов, обращения в государственные организации.

День подойдет для поездок: будет возможность посетить интересные места. Близкие наверняка захотят составить вам компанию. Вместе вы отлично проведете время.

Стрелец

Вы многое успеете сделать. День не принесет таких задач, с которыми вы не смогли бы справиться. Вероятны необычные предложения: их могут сделать люди, о которых вы прежде слышали много хорошего. Полагайтесь на интуицию, она безошибочно подскажет, стоит ли соглашаться.

Эмоциональный фон дня будет нестабильным. Настроение может меняться часто, портиться из-за пустяков, на которые вы в другое время не обратили бы внимания. Старайтесь избегать перегрузок. Сегодня вам полезно будет отдохнуть, отвлечься от забот хотя бы ненадолго.

Козерог

Не спешите что-то кардинально менять в жизни. Сегодня стоит действовать осторожно, тщательно обдумывать каждый шаг. Лучше воздержаться от рискованных экспериментов, проявить разборчивость в связях. День определенно не подходит для того, чтобы участвовать в сомнительных авантюрах. Руководствуйтесь здравым смыслом и будьте осторожны. Позже вы не раз похвалите себя за это.

Обсуждать важные вопросы стоит с самыми близкими людьми. Не делитесь своими секретами с теми, кого пока плохо знаете, не рассказывайте о планах всем подряд.

Водолей

День будет беспокойным. Скорее всего, нужно будет заниматься несколькими делами сразу, решать не только свои, но и чужие проблемы. Вы со всем справитесь, но это потребует усилий. Не рассчитывайте на легкие победы, будьте готовы проявить настойчивость. Вероятны перемены к лучшему в деловых отношениях. У вас появятся новые союзники, надежные и способные на многое.

Вероятны денежные поступления. Они будут небольшими, но окажутся очень кстати и позволят сделать какие-то незапланированные покупки, порадовать близких.

Рыбы

Начало дня может быть довольно бестолковым и потому утомительным. Едва ли удастся сосредоточиться на каком-то одном деле, к тому же окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Не всем Рыбам удастся избежать неприятных разговоров. Некоторые представители знака рискуют поссориться с теми, с кем прежде неплохо ладили.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Она подойдет для того, чтобы принять важные решения, приступить к реализации серьезных планов. Останется время и для того, чтобы пообщаться с близкими, обсудить с ними то, что интересует всех.

По материалам horo.mail.ru.