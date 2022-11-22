Гороскоп на 22 ноября

Овен

День не будет легким и беззаботным. Но вы все же сделаете много полезного, причем не только для себя, но и для других. Могут неожиданно появиться новые дела, задачи, требующие немедленного решения. Тут пригодится ваша настойчивость. Вы не бросите начатое, пока не добьетесь нужного результата.

Порадует общение с давними знакомыми, людьми, которые разделяют ваши интересы. Труднее будет поладить с теми, с кем вы впервые встретились совсем недавно. Но и тут можно не опасаться серьезных конфликтов: опыт и интуиция помогут вам избежать их.

Телец

День принесет немало забот, могут появиться срочные дела, задачи, требующие немедленного решения. Вы со всем отлично справитесь, если не станете нервничать, будете действовать последовательно и полагаться на собственные знания и опыт. Чужие советы едва ли будут полезны, ведь люди часто будут давать их, вовсе не разобравшись в ситуации.

Могут возникать небольшие разногласия с близкими, но вам удастся разрядить обстановку, сохранить хорошие отношения со всеми. Вторая половина дня будет благоприятной для домашних дел, они не покажутся утомительными.

Близнецы

Сохраняйте спокойствие в начале дня. В это время что-то наверняка пойдет не по плану, могут возникнуть неожиданные трудности, да и ладить с окружающими окажется сложнее, чем обычно. Возможны недоразумения на работе, задержки в делах. Не нервничайте. Вскоре ситуация начнет меняться к лучшему, наступит благоприятный момент для решительных действий.

Стоит прислушиваться к советам. Давать их будут люди, которые хорошо знают и понимают вас. Не исключено, что именно благодаря их подсказкам вы обратите внимание на то, чего не замечали раньше.

Рак

Начинайте день с самых важных дел. Именно утро подойдет для ответственных встреч, серьезных решений, а также поездок, на которые вы возлагаете большие надежды. Это благоприятное время и для того, чтобы начинать учебу. Вы будете внимательны, обратите внимание на все мелкие детали, быстро запомните все, что может пригодиться.

Вторая половина дня – хорошее время для отдыха, каких-то приятных занятий, общения с людьми, которые вам симпатичны. Возможны необычные встречи. Некоторые Раки смогут пообщаться с теми, о ком прежде очень много слышали, и будут этому рады.

Лев

Начало дня порадует. Это время откроет массу новых возможностей, вы постараетесь не упустить ни одной из них. Вероятны удачные совпадения, неожиданные интересные события, новости, которые помогут вам определиться с планами на будущее. Вероятны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Вторая половина дня обещает приятные встречи. Будет возможность провести время с людьми, которые всегда поддерживают вас, знают, чем могут порадовать, как поднять вам настроение. Влюбленных Львов ждут романтические сюрпризы.

Дева

Начало дня подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые давным-давно. Интуиция подскажет, как сделать это, ни минуты не теряя зря. Возможны необычные встречи, знакомства, с которых начнутся важные для вас дружеские или романтические отношения.

Позже наступит благоприятное время для учебы, работы, других полезных дел. Вы сможете сосредоточиться, ничего не упустите из виду, поймете, как следует действовать, чтобы быстро добиться нужного результата. Опыт, который вы получите в это время, вам наверняка пригодится еще не раз.

Дева

Начало дня подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые давным-давно. Интуиция подскажет, как сделать это, ни минуты не теряя зря. Возможны необычные встречи, знакомства, с которых начнутся важные для вас дружеские или романтические отношения.

Позже наступит благоприятное время для учебы, работы, других полезных дел. Вы сможете сосредоточиться, ничего не упустите из виду, поймете, как следует действовать, чтобы быстро добиться нужного результата. Опыт, который вы получите в это время, вам наверняка пригодится еще не раз.

Весы

День едва ли будет особенно легким и беззаботным, но возникающие время от времени трудности не помешают вам отлично справиться со многими сложными делами, успеть даже больше, чем было запланировано. Стоит быть осторожнее с деньгами, особенно в начале дня. Лучше не спешить со сделками и покупками.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения, даст шанс рабочие связи, найти новых союзников. Не возникнет трудностей и в общении с близкими людьми. Они поддержат вас в любых обстоятельствах.

Скорпион

Не переутомляйтесь в начале дня. Это время едва ли будут подходящим для сложных дел, долгих поездок, любых занятий, требующих серьезных усилий. Лучше начать с чего-то полегче. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, и вы почувствуете, что готовы потрудиться.

Вторая половина дня пройдет очень плодотворно. Не исключено, что вы вернетесь к каким-то старым планам и поймете: наступил подходящий момент для того, чтобы воплотить их в жизнь. Вечер обещает приятные сюрпризы, неожиданные подарки. Он подойдет для романтического свидания.

Стрелец

Не начинайте день с воспоминаний о неприятных событиях или размышлений о том, что огорчает вас. Настройтесь на позитивный лад, возьмитесь за полезное дело. Вы быстро добьетесь первых успехов и сразу почувствуете себя лучше. Вероятны удачные совпадения, неожиданные предложения, которые откроют перед вами новые возможности.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Вы легко поладите с самыми разными людьми – даже с теми, с кем прежде вовсе не находили общего языка. Не исключено, что наладить отношения с вами помогут недавние соперники.

Козерог

День сложится удачно. Не спешите, в этом не будет необходимости. Звезды будут на вашей стороне, благодаря их поддержке вы отлично справитесь с тем, что прежде не получалось, успешно завершите сложные дела, без лишней суеты и волнений решите вопросы, из-за которых в последнее время многие беспокоились.

Не всегда близким будет понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Однако напряженных моментов из-за этого не возникнет, ведь вы не пожалеете времени на объяснения. Вечер обещает подарки, денежные поступления и неожиданные предложения.

Водолей

Не спешите браться за сложные дела. Лучше начать день с чего-то попроще, например, решить мелкие задачи, до которых долго не доходили руки. Не всегда легко будут складываться отношения с окружающими, может казаться, что знакомые специально испытывают ваше терпение. Однако до серьезных конфликтов дело не дойдет, вы сохраните спокойствие, доброжелательность и оптимизм.

Стоит быть осторожнее там, где дело касается денег. Лучше не заключать крупных сделок, если они не были запланированы заранее, не спешить с деловыми покупками.

Рыбы

Начало дня будет благоприятным для общения, особенно делового. Это подходящее время для того, чтобы обсудить планы, решить, как вы будете действовать, с чем справитесь сами, а что доверите своим помощникам. Вероятны небольшие разногласия на работе. Не исключено, что именно они помогут найти оптимальные решения.

Вторая половина дня окажется более сложной и утомительной. Эмоциональный фон станет более напряженным, вы будете острее реагировать на мелочи, переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимание. Близкие люди поддержат вас, найдут способ поднять вам настроение.

По материалам horo.mail.ru.