Гороскоп на 22 февраля

Овны, сегодня ваше спокойное состояние и позитивное настроение будут способствовать привлечению приятных событий в жизнь. Старайтесь уделять внимание тем, кому это необходимо.

Звезды советуют Тельцам быть аккуратными, иначе вы можете навредить сами себе. Попробуйте не принимать импульсивных решений, которые способны привести к разрыву отношений с любимым человеком.

Близнецы, чтобы не спровоцировать простудное заболевание, постарайтесь беречь свое здоровье. Сегодня в делах вам будет сопутствовать удача. Смело претворяйте замыслы в конкретные дела.

Лучшим досугом для Раков станет приятное времяпровождение с семьей и родственниками. Чтобы провести интересно и позитивно время, позвольте себе забыть о заботах и проблемах.

Львы, несмотря на желание воспользоваться ресурсами окружающих ради достижения своих интересов, постарайтесь исключить подобную мысль и посвятить время активному отдыху.

Девы, ваше упрямство способно сыграть злую шутку. Чтобы не допустить ошибок, прислушайтесь к советам компетентных людей и не принимайте участие в дискуссиях.

Весы, сегодня вам не следует преувеличивать происходящее и не испытывать чувства любимого человека на прочность. Энергетика дня способствует спокойному досугу и творческой самореализации.

У Скорпионов удачный период для работ, которые связаны с организацией личного пространства. Постарайтесь быть тактичными и доброжелательными с людьми, которые окажутся рядом с вами.

Стрельцы, если в момент совершения сделки вы прислушаетесь к своей интуиции, то сможете улучшить свое материальное положение. Смело заключайте договоры и демонстрируйте свое превосходство.

Звезды советуют Козерогам искать решения для своих актуальных проблем. Не впадайте в панику. Старайтесь проявлять лояльность и подстраиваться к внешним обстоятельствам.

Водолеи, несмотря на желание перенести все на «потом», попробуйте приложить максимальные усилия и выполнить свои обещания. Сосредоточьте внимание на главных вопросах.

У Рыб подходящий день для того, чтобы заняться делами, которые вам особенно интересны. Ваша внутренняя энергия позволит генерировать идеи и последовательно воплощать все задуманное.