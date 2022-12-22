Гороскоп на 22 декабря

Овен

Запаситесь терпением: оно вам пригодится, чтобы успешно завершить начатые дела. Не все сразу сложится так, как хотелось бы, но если вы не откажетесь от задуманного, то добьетесь отличного результата. Ваша настойчивость понравится окружающим. Не исключено, что вскоре вам сделают интересные предложения, касающиеся работы.

Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня возможны неоправданные расходы, потери. Нежелательно и брать на себя какие-то серьезные финансовые обязательства: выполнить их окажется несколько сложнее, чем вам покажется сегодня. А вот с точки зрения романтических отношений этот день будет очень благоприятным.

Телец

Сегодня у вас будет особенно много забот; не исключено, что придется заниматься несколькими делами сразу. Старайтесь не тратить слишком много времени на мелочи. Не стоит и вести долгие споры с людьми, которые в чем-то с вами не согласны: вскоре и так всем станет ясно, что вы были правы.

Лучше воздержаться от любых сомнительных начинаний, участия в авантюрах, а также сотрудничества с людьми, которые не могут похвастаться безупречной репутацией. Потребуется разборчивость и в личных отношениях: не всем, кто постарается завоевать вашу симпатию, стоит доверять.

Близнецы

Дома будет больше забот, чем обычно. Не исключено, что ради решения каких-то бытовых проблем придется отвлечься от работы, отложить запланированные дела. Вы со всем справитесь, но для этого потребуются терпение и настойчивость. Рядом будут люди, на которых можно положиться. Не бойтесь обратиться к ним за помощью или советом.

День будет благоприятным для встречи с друзьями или любимым человеком. Вы хорошо проведете время вместе. Наверняка найдутся интересные дела, могут появиться и общие планы на ближайшее будущее.

Рак

Стоит проявить инициативу в делах: так вы добьетесь заметных успехов, справитесь с важными задачами. Некоторые Раки смогут укрепить давние профессиональные связи и обзавестись новыми. Не исключены предложения о работе, обещающие скорый рост доходов. Удачно сложатся командировки, будет шанс заключить выгодные сделки.

Личные отношения не всегда будут складываться гладко, возможны напряженные моменты, разногласия с близкими. Старайтесь не вести горячих споров из-за пустяков. Иногда стоит пойти на небольшие уступки, чтобы не портить настроение ни себе, ни близким.

Лев

Удачный плодотворный день. Благодаря своим знаниям и опыту вы быстро справитесь со сложными делами, добьетесь успеха в деле, еще совсем недавно казавшемся почти безнадежным. Вы заинтересуете новых знакомых своими идеями, найдете союзников, на которых можно положиться в любой момент. День подойдет для решения финансовых и юридических вопросов, оформления соответствующих документов.

Масса дел будет требовать вашего внимания, но все же старайтесь не заниматься всем сразу и не переутомляться. Во второй половине дня очень полезно будет отвлечься от забот хотя бы ненадолго, провести время с друзьями или любимым человеком.

Дева

Что бы ни происходило сегодня, не спешите принимать решения и делать выводы. Первое впечатление почти наверняка окажется неправильным, потребуется некоторое время для того, чтобы изучить ситуацию и разобраться, почему обстоятельства сложились именно так. Многим Девам поможет избежать ошибок опыт, полученный раньше.

Стоит уделить внимание близким: для них это будет особенно важно. Хорошо пройдут семейные мероприятия, да и встречи с друзьями оставят самое приятное впечатление. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся особенно дорогого вам человека.

Весы

Очень много хороших идей принесет первая половина дня. Правда, не все, что вы задумали, удастся реализовать сразу. Но у вас будет достаточно терпения, чтобы дождаться благоприятного момента. Хорошо пройдут деловые встречи. Некоторые Весы договорятся о совместных действиях с теми, с кем прежде не ладили.

В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вероятно примирение после ссоры, восстановление связей, которыми вы прежде дорожили. Вечером будет возможность посетить какие-то интересные мероприятия в самой приятной компании.

Скорпион

Трудно будет собраться с мыслями в начале дня. Это время едва ли подойдет для серьезных дел; вы будете нервничать куда больше, чем обычно, и обращать внимание совсем не на то, что позже окажется важным. Позже ситуация изменится к лучшему. К вам вернется обычная проницательность, станет ясно, как нужно действовать, чтобы добиться успеха.

Вся вторая половина дня будет благоприятной для решения сложных задач, учебы, исследовательской и творческой деятельности. Вы многое будете схватывать на лету, обратите внимание на то, что прежде оставалось незамеченным. Скорпионов, которые возьмутся за новые дела, ждут приятные знакомства.

Стрелец

День сложится удачно, не принесет волнений и серьезных проблем. С рабочими задачами вы справитесь быстро; в случае затруднений помогут проверенные союзники. С новыми знакомыми стоит быть настороже, особенно если они слишком настойчиво пытаются заинтересовать вас своими идеями и легко дают обещания.

Гармонично будут складываться личные отношения. Близкие охотно откликнутся на любые ваши предложения, поддержат смелые идеи. Не исключены неожиданные подарки, приятные романтические сюрпризы.

Козерог

Лучше не откладывать важные дела надолго, потому что именно первая половина дня будет особенно благоприятной для них. Стоит проявить настойчивость в решении финансовых вопросов; у вас будет шанс заключить выгодные сделки и заметно увеличить доходы.

Позже наступит хорошее время для общения. Вам легко будет поладить и с близкими людьми, и с новыми знакомыми, понравиться тем, кто давно вам симпатичен. Хорошо пройдет романтическое свидание, некоторые Козероги услышат именно те слова, которых давно ждали. Вечер порадует хорошей новостью.

Водолей

День едва ли обойдется без мелких трудностей, неудачных совпадений, досадных задержек. Но все это не испортит вам настроения и не помешает достичь поставленных целей. Вы проявите настойчивость и добьетесь даже большего, чем ожидали. В этом неожиданно помогут новые знакомые, с которыми вы вскоре подружитесь. Не исключено и романтическое увлечение. Такие отношения будут развиваться стремительно и вскоре примут серьезный характер.

Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Небольшие покупки будут удачными, а вот с серьезными приобретениями лучше не спешить.

Рыбы

Начало дня будет непростым. Скорее всего, в это время вам придется принять несколько важных решений, а посоветоваться будет не с кем. Но справитесь вы просто отлично: соберете всю необходимую информацию, взвесите «за» и «против», ничего не упустите из виду. Ваши предусмотрительность и находчивость на многих произведут впечатление. Люди, которые прежде вас почти не замечали, захотят познакомиться поближе, подружиться.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем. Вторая половина дня пройдет исключительно удачно. Это время будет благоприятным для того, чтобы проявить инициативу в делах и в личных отношениях.

По материалам horo.mail.ru.