Гороскоп на 22 августа

Овен

Не требуйте от себя невозможного, если не хотите, чтобы понедельник оказался тяжелым днем. Дел и задач сегодня будет неожиданно много, и придется выбирать, на чем сосредоточиться в первую очередь, а что отложить. Начинать лучше с того, что действительно важно для вас. Решение чужих проблем может подождать.

В первой половине дня будет непросто ладить с окружающими, а вот вторая окажется благоприятной ля общения. Вы быстро найдете общий язык и с близкими, и с новыми знакомыми. Не исключено начало романтической истории.

Телец

Никуда не торопитесь. В начале дня едва ли удастся одержать важные победы, даже если вы будете очень стараться. К тому же чужие ошибки и недоработки могут стать причиной задержки в делах, так что лучше запастись терпением. Это время подойдет для того, чтобы работать с документами, решать организационные вопросы и строить долгосрочные планы.

Вторая половина дня пройдет плодотворнее, но эмоциональный фон в это время будет более напряженным. Старайтесь не переживать, если что-то пойдет не так. Серьезные проблемы едва ли возникнут, с мелкими вы быстро справитесь. Так о чем волноваться?

Близнецы

День будет благоприятным для общения. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи. Если вам нужно произвести на кого-то впечатление, пообщайтесь с этим человеком сегодня: он едва ли останется равнодушным к вашему обаянию. Можно добиться успеха в делах, требующих творческого подхода. У вас появятся отличные идеи, которые больше никому не пришли бы в голову.

Возможны хорошие новости, касающиеся работы, важные открытия и интересные предложения. Звезды готовы поддержать тех, кто стремится к карьерным вершинам. Не упустите подходящий момент: проявите инициативу!

Рак

Сегодня вы многим принесете пользу, да себе тоже, если не станете тратить время на пустяки. Начинайте день с самого важного дела; по счастливому стечению обстоятельств оно же окажется и самым интересным. Прислушайтесь к интуиции. Благодаря ее подсказкам вы поведете себя правильно в новой ситуации и добьетесь отличного результата там, где другие потерпели неудачу.

Вторая половина дня может принести какие-то мелкие неприятности. Вы не станете о них беспокоиться, и это правильно. Вскоре все уладится само собой.

Лев

Начните день с дел, с которыми можно справиться в одиночку. Договориться с кем-то в это время будет сложно: даже объяснить окружающим, что вам от них нужно, окажется непросто. К счастью, влияние позитивных тенденций наберет силу. Вскоре после полудня вы заметите, что вас снова понимают правильно.

Вечер будет особенно благоприятным для общения – и делового, и неформального. Можно повидаться с давними друзьями, отправиться на романтическое свидание или организовать домашний праздник. Вы в любом случае отлично проведете время.

Дева

Беритесь за сложные и масштабные дела: вы быстро добьетесь первых успехов, поймете, куда двигаться дальше. Удастся получить поддержку людей, от которых многое зависит. Если вы поведете себя правильно, то даже недавние соперники встанут на вашу сторону. Во всем, что касается деловых и личных отношений, полагайтесь на интуицию.

Первая половина дня благоприятна для общения, обсуждения общих планов, деловых и дружеских встреч. Во второй, скорее всего, вам захочется побыть наедине с собой, спокойно обдумать недавние события. У многих Дев в это время появятся новые планы.

Весы

Настроиться на серьезный лад сегодня будет сложнее, чем обычно. Не исключено, что захочется отложить все дела и просто отдохнуть. Но такая возможность едва ли будет: чем-то полезным все же придется заняться. К счастью, необязательно со всем справляться в одиночку. Помощников вы найдете легко. И давние, и новые знакомые будут рады поддержать вас.

Отдыхать же стоит с умом. Старайтесь не потакать всем своим слабостям, не проверять организм на прочность, не тратить слишком много на то, без чего можно обойтись. Лучше вспомнить о полезных привычках, каких-то принципах здорового образа жизни, которых не слишком сложно придерживаться. Прогулки, небольшие поездки, активный отдых помогут взбодриться.

Скорпион

Даже со сложными делами вы сегодня справитесь быстро. Возникающие преграды вы мгновенно удалите со своего пути, а оптимизм и уверенность в себе помогут довести начатое до конца. Многие захотят познакомиться с вами поближе. Вы найдете не только союзников и помощников, но и новых друзей.

Хотя забот будет немало, у вас наверняка останется время для отдыха. Порадует общение с близкими: удастся поговорить о важных вещах, все разногласия останутся в прошлом. Станет ясно, как решить возникшие в последнее время домашние проблемы, чтобы все остались довольны.

Стрелец

Удачный день с точки зрения финансов. Во-первых, возможны денежные поступления, в том числе совершенно неожиданные. Во-вторых, будет шанс заключить выгодную сделку или удачно решить спорный вопрос, избежав штрафов или иных потерь. В-третьих, вы получите информацию, которая вскоре поможет неплохо заработать.

В других сферах жизни тоже будет заметно влияние позитивных тенденций. Вы легко поладите с теми, кто вам дорог. Будет шанс помириться с человеком, о ссоре с которым вы сожалели. Вечер подойдет для романтического свидания.

Козерог

Важные встречи и ответственные переговоры лучше не откладывать надолго. Для них отлично подойдет первая половина дня, поскольку в это время вам будет легко ладить с очень разными людьми. Некоторые Козероги найдут общий язык даже с теми, кого прежде совсем не понимали.

Позже будет полезно сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Тут важно прислушиваться к интуиции, а не к чужим советам. Вряд ли кто-то сможет разобраться в ситуации лучше, чем вы. Небольшие домашние разногласия не исключены, но вскоре все признают вашу правоту.

Водолей

В начале дня будет трудновато ладить с окружающими. В это время лучше даже не начинать важных разговоров, особенно с людьми, которые вам действительно дороги. Обсуждение рабочих вопросов тоже стоит отложить, если обстоятельства это позволяют. Зато можно в одиночку справиться со сложным делом, оказавшимся не по плечу многим.

Вторая половина дня порадует удачными совпадениями. Некоторые Водолеи в это время сделают неожиданные открытия или убедятся в правильности принятых раньше решений. Хорошо пройдут семейные мероприятия, встречи с родственниками.

Рыбы

Сегодня вам очень пригодятся дипломатические таланты и способность сохранять спокойствие. Нужно будет искать подход к очень разным людям, сглаживать острые углы, договариваться с теми, от кого вы предпочли бы просто держаться подальше. Будет непросто, но вы справитесь.

Лучше не принимать никаких решений в спешке. Скорее всего, вам потребуется небольшая пауза, чтобы все обдумать, сделать правильные выводы. Близким будут очень полезны ваши советы, особенно в том, что касается семейных дел, дружеских и романтических отношений.

По материалам horo.mail.ru.