Гороскоп на 21 января

Овен

Совершенно избежать трудностей едва ли удастся. Однако неразрешимых проблем день не принесет, а со всеми остальными вы справитесь раньше, чем они испортят кому-то настроение. Сегодня вам наверняка пригодится умение ладить с людьми: благодаря ему вы помиритесь с теми, с кем были в ссоре, восстановите старые связи.

День подойдет для того, чтобы пригласить в гости друзей, устроить домашний праздник для самых близких. Вы найдете способ развеселить всех. Вероятны подарки и небольшие денежные поступления.

Телец

Займитесь тем, что раньше казалось сложным: сегодня у вас все получится, удастся добиться успеха там, где его никто не ожидал. Особенно плодотворной будет первая половина дня: вы успеете больше, чем запланировали. Хорошие новости получат Тельцы, занятые решением финансовых или имущественных вопросов.

Подойдет день и для того, чтобы попытаться наладить отношения, прежде складывавшиеся напряженно. Можно спокойно, без лишних эмоций обсудить непростые ситуации прошлого, разобраться в проблемах, мешавших взаимопониманию.

Близнецы

Семейные дела могут потребовать неожиданно много внимания. Не исключено, что из-за них придется отложить все остальное, отказаться от каких-то запланированных развлечений. Это может огорчить. Зато появится возможность решить проблемы, давно портившие настроение вам и вашим близким.

Порадуют известия от давних друзей. Не исключены и подарки, приятные сюрпризы, которые запомнятся вам надолго. Во второй половине дня появится возможность пообщаться с тем, кто давно вам нравится. Вы наверняка произведете хорошее впечатление.

Рак

День хорошо подойдет для общения с новыми знакомыми: легко будет найти темы для разговора, выяснится, что ваши интересы и взгляды во многом схожи. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории.

Кроме того, день будет благоприятным для решения вопросов, связанных с финансами и имуществом. Вы сразу поймете, на что можно тратить деньги, а на чем стоит сэкономить. Могут появиться неплохие идеи, касающиеся работы и бизнеса. Не спешите с их воплощением в жизнь: сначала нужно все как следует обдумать.

Лев

День отлично подойдет для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Это дело может оказаться непростым, и завершить его сразу не удастся. Но вы поймете, как нужно действовать, и не упустите шанс достичь успеха. Вероятны необычные предложения. Если они исходят от давних знакомых, можно соглашаться без долгих раздумий.

Имейте в виду: окружающие сегодня будут слушать вас особенно внимательно. Есть опасность, что кто-то попытается использовать сказанное против вас. Подумайте дважды, с кем стоит делиться секретами или важной информацией.

Дева

Если вы планируете заняться чем-то важным, будьте готовы уделять внимание мелочам и вдаваться в детали. Также имейте в виду, что все самые важные вопросы нужно будет решать самостоятельно: едва ли тут кто-то сможет вам помочь.

Несмотря на трудности, которые могут возникнуть, день сложится неплохо. Многих Дев близкие порадуют хорошими новостями и приятными сюрпризами. Вероятны неожиданные подарки, которым вы будете очень рады. Во второй половине делать незапланированные покупки: тратить деньги на пустяки не захочется.

Весы

День наверняка удивит вас неожиданными событиями. Скорее всего, они помогут найти ответы на вопросы, прежде вызывавшие немало беспокойства. Не исключены важные новости издалека и даже настоящие открытия. Рядом будут люди, с которыми можно будет обсудить то, что вас волнует и тревожит.

Прислушайтесь к интуиции: благодаря ее подсказкам вы станете гораздо лучше понимать окружающих, догадаетесь, на кого можно положиться, а с кем стоит быть настороже. Лучше не спешить с решением финансовых вопросов, нежелательно брать или давать деньги в долг.

Скорпион

Совладать с эмоциями сегодня будет сложнее, чем обычно. Раздражение и гнев могут заставить вас сказать или сделать то, о чем вы позже пожалеете. Это будет особенно заметно в первой половине дня; на это время лучше не планировать ни важных дел, ни серьезных разговоров.

День сложится удачно у Скорпионов, которые сосредоточатся на решении каких-то сложных задач, возьмутся за то, что прежде не получалось. Такие представители знака проявят завидную изобретательность, не станут следовать чужому примеру, а найдут собственный путь к цели.

Стрелец

День подойдет для серьезных разговоров, обсуждения вопросов, из-за которых раньше было много споров. Вам удастся выбрать верный тон и сохранить спокойствие. Даже если кто-то не сразу согласится с вами, вы не станете сердиться. Благодаря этому вы договоритесь с теми, с кем прежде не ладили, найдете новых союзников и даже настоящих друзей.

Старайтесь не переутомляться. Во второй половине дня у вас наверняка появится желание отдохнуть, отвлечься от забот и сменить обстановку. Возможность сделать это будет, не упустите ее.

Козерог

День будет очень беспокойным, но столь же интересным. Он подойдет для того, чтобы взяться за какое-то совершенно новое дело. Вы быстро поймете, как добиться в нем успеха. Нетрудно будет и найти помощников, причем таких, которые вскоре станут вашими настоящими друзьями. Не исключено и начало захватывающей романтической истории. Она подарит массу ярких эмоций.

А еще вероятно важное известие, касающееся серьезного вопроса. Оно окажется гораздо лучше, чем вы ожидали. Настроение сразу улучшится, причем не только у вас, но и у ваших близких.

Водолей

Старайтесь не терять равновесия, даже если что-то пойдет не по плану. Этот день едва ли пройдет спокойно, к тому же будет отличаться довольно напряженным эмоциональным фоном. Но если вы все же настроитесь на позитивный лад, то увидите возможности, которых прежде не замечали.

Хорошие новости получат Водолеи, занятые решением серьезных юридических вопросов или вовлеченные в судебные противостояния. Вторая половина дня порадует влюбленных представителей знака. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близким человеком. Разногласия и недопонимание останутся в прошлом.

Рыбы

День порадует. У вас будет возможность заняться чем-то увлекательным, вернуться к давнему хобби или отправиться в интересную поездку. Друзья и другие близкие люди охотно составят вам компанию, поддержат ваши идеи, найдут способ поднять настроение, если вы вдруг загрустите.

Вы отлично справитесь с делами, требующими творческого подхода. Не возникнет проблем с учебой. Даже если нужно будет запомнить очень много информации, у вас это получится. Лишь на исходе дня влияние позитивных тенденций несколько снизится, но серьезных проблем не возникнет и в это время.

По материалам horo.mail.ru.