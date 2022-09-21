Гороскоп на 21 сентября

Овен

Начало дня будет спокойным и плодотворным. Это хорошее время для полезных дел, сложной и ответственной работы. Вы не испугаетесь трудностей, проявите настойчивость, благодаря которой добьетесь успеха.

Позже вас ждут приятные волнения и вдохновляющие новости. В это время едва ли удастся избежать суеты и неразберихи, однако они не будут раздражать вас. Это время подойдет для общения с близкими, семейных дел. Также можно отправиться куда-то вместе с друзьями. Поездка наверняка подарит массу ярких впечатлений.

Телец

Начало дня обещает интересные встречи, полезные знакомства. Вам очень пригодится умение ладить с разными людьми, находить к ним подход. Возможны неожиданные и очень заманчивые предложения. У некоторых Тельцов будет шанс подняться по карьерной лестнице.

Во второй половине дня едва ли удастся избежать мелких недоразумений. Вас могут неправильно понимать близкие люди, возможны споры из-за пустяков. Не поддавайтесь на провокации. Если вы сохраните самообладание, то наверняка найдете способ изменить ситуацию к лучшему.

Близнецы

Начало дня будет беспокойным, насыщенным, но очень интересным. Вы многое успеете, если не станете тратить время напрасно. Удастся завершить сложные дела, добиться даже лучших результатов, чем вы ожидали. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Позже начнется очень благоприятное время для общения. Можно встретиться с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Произвести хорошее впечатление будет нетрудно. Случайное знакомство может получить романтическое продолжение, если вы проявите инициативу.

Рак

Не откладывайте важные дела. В начале дня вам во многом может повезти. Обидно было бы потратить это благоприятное время на пустяки. Хорошо пройдут встречи с влиятельными людьми. Не исключено, что вам предложат именно то, чего вы давно хотели.

Во второй половине дня важно будет сохранять спокойствие и доброжелательность. Если вам это удастся, отношения с окружающими останутся ровными, конфликтов не возникнет. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным Ракам. Вечер порадует важной новостью тех, кто занят решением семейных проблем.

Лев

Начало дня едва ли принесет какие-то важные события. Старайтесь относиться ко всему происходящему философски, не нервничать, когда что-то идет не так. Даже если в это время вы допустите какие-то ошибки, их вовремя удастся заметить и исправить.

Вторая половина дня будет спокойной и плодотворной. Она подойдет для любых полезных дел. Не возникнет трудностей, с которыми вы не смогли бы справиться. А вот приятные сюрпризы и удачные совпадения весьма вероятны. Будет возможность помочь близким, решить какие-то важные семейные вопросы.

Дева

Начинайте день с самых интересных и необычных дел. Вы быстро сориентируетесь в неоднозначных ситуациях. Богатая фантазия и умение творчески подходить к любым делам помогут вам быстро добиться цели, оставить соперников далеко позади. Возможны денежные поступления, удачные сделки и покупки.

Позже наступит время рутинных дел. Будет довольно скучно, но и тут вы справитесь отлично, не станете отвлекаться и не допустите ошибок. Возможны неожиданные визиты, встречи с людьми, по которым вы скучали. Будет возможность восстановить старые связи.

Весы

Обратите внимание на свое настроение. Сегодня вы многое можете видеть в мрачном свете. Трудно будет справиться с негативными эмоциями. Старайтесь принимать взвешенные решения, ничего не предпринимать под влиянием момента. Вы рискуете серьезно усложнить себе жизнь, если не будете руководствоваться здравым смыслом.

Полезно будет сосредоточиться на учебе, работе, каком-то интересном деле. У вас многое будет получаться хорошо. Удастся найти ответы на вопросы, которые других поставили в тупик. Можно делать покупки, однако с ними лучше не торопиться. Вам потребуется время, чтобы выбрать нужные вещи.

Скорпион

День может сложиться довольно напряженно, принести немало забот. Появятся новые задачи, требующие решения. Справиться с ними сможете только вы. Обращайте внимание на мелкие детали. Вы вовремя заметите то, что ускользнуло от других, и это станет первым шагом к успеху.

Старайтесь не переутомляться. Планируйте день так, чтобы у вас была возможность отдохнуть, отвлечься от забот хотя бы ненадолго. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в них вместе с друзьями. Вдали от дома могут появиться отличные идеи. Вы по-новому взглянете на то, что прежде казалось очевидным.

Стрелец

Вам станет точно известно то, о чем прежде можно было только догадываться. Вероятны важные известия издалека, а также встречи с людьми, чьи знания и опыт уже не раз были вам полезны. Это благоприятный день для работы. Вы хорошо справитесь даже с тем, что прежде не получалось. Найдутся ответы на многие сложные вопросы.

Вторая половина дня порадует. Будет шанс добиться того, к чему вы давно стремились. Проявите настойчивость, она поможет преодолеть любые преграды. Вечер подойдет для общения с человеком, который вам особенно дорог.

Козерог

Сегодня у вас будет шанс найти ответы на вопросы, тревожившие вас раньше. Важно не строить иллюзий. Если вы правильно оцените ситуацию, то вскоре поймете, как добиться успеха. Предложат помощь люди, с которыми вы познакомились совсем недавно. Вы станете не только союзниками, но и настоящими друзьями.

День порадует приятными встречами. Будет возможность восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Если в последнее время вам трудно было ладить с друзьями и другими близкими людьми, сегодня вы оставите все разногласия в прошлом.

Водолей

Сегодня вам предстоит многое сделать. Постарайтесь не тратить время на пустяки. Лучше начать с решения самых важных вопросов. В этом помогут люди, с которыми вы прежде не раз имели дело. Стоит прислушаться к советам давних знакомых. Они могут обратить ваше внимание на то, что прежде оставалось незамеченным.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное. Для спонтанных покупок это не самый подходящий день. Да и сделки едва ли будут удачными, если вы не подготовитесь к ним как следует.

Рыбы

Сегодня у вас многое будет получаться хорошо. Стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы взяться за сложные дела: вы отлично с ними справитесь. Хорошо пройдут деловые переговоры, вы быстро найдете нужные слова, сможете убедить собеседников в своей правоте.

Однако совершенно безоблачным этот день нельзя назвать. Едва ли удастся избежать переживаний и волнений. Эмоциональный фон будет напряженным. Некоторые Рыбы будут тревожиться из-за пустяков, вовсе не заслуживающих внимания. Хорошо, если рядом окажутся люди, способные поддержать вас, поднять вам настроение.

По материалам horo.mail.ru.