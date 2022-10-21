Гороскоп на 21 октября

Овен

Прислушивайтесь к интуиции особенно внимательно. Сегодня именно она подскажет вам, как можно добиться успеха, поможет найти выход из непростой ситуации. Очень кстати окажутся знания, полученные вами давным-давно. Благодаря им вы добьетесь успеха в совершенно новых делах, не допустите ошибок.

Сохранять спокойствие будет сложнее, чем обычно. Вы можете сердиться или огорчаться из-за пустяков. Но даже в сложные моменты вы будете руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями. Это позволит избежать напряженных моментов в общении, конфликтов.

Телец

Начало дня вдохновит. Это время будет особенно щедрым на новые возможности в деловой сфере. Если сейчас вы проявите инициативу, то вскоре получите какие-то интересные предложения или добьетесь профессиональной цели, к которой давно стремились. Важна разборчивость в общении. Лучше не доверять тем, кто обещает слишком многое.

Личные отношения будут складываться особенно гармонично. Вторая половина дня – отличное время для романтического свидания или встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.

Близнецы

Начало дня едва ли обойдется без напряженных моментов. Будут непросто складываться отношения с окружающими: вас чаще обычного будут упрекать в чем-то, критиковать. Старайтесь реагировать на это спокойно, сглаживать острые углы. Не исключено, что придется объяснять вещи, которые кажутся вам очевидными. Лучше делать это спокойно и доброжелательно.

Во второй половине дня влияние позитивных тенденций заметно усилится. Вы почувствуете: пора взяться за что-то новое, звезды готовы поддержать ваши смелые начинания. Подойдет это время и для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях.

Рак

Вас ждет удачный день, легкий и плодотворный. Многое будет получаться хорошо. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, взяться за какие-то сложные и важные дела: вы хорошо с ними справитесь. Не исключено, что придется решать несколько вопросов сразу, но это вас ничуть не затруднит.

День подойдет для решения финансовых вопросов. Не исключено, что вы заключите выгодные сделки, найдете новые источники дохода. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Если в последнее время вы спорили о чем-то с близкими, сейчас наверняка удастся найти решение, которое всем понравится.

Лев

День будет беспокойным. Вам чаще, чего обычно, придется заниматься чужими делами, разбираться в том, что прежде вовсе вас не касалось. Но серьезных проблем не возникнет, вы хорошо со всем справитесь. Наверняка предложат помощь давние знакомые; на них можно положиться во всем.

Вероятны успехи в делах, требующих творческого подхода, фантазии. Вам пригодится умение находить нестандартные решения, увидеть то, чего не заметили другие. Вечер обещает приятные встречи. Он подойдет и для общения с друзьями, и для романтического свидания.

Дева

Начало дня будет беспокойным. Придется заниматься несколькими делами сразу, трудно будет сосредоточиться на том, что важно именно для вас. Вероятны неожиданные встречи, довольно напряженные разговоры. Не исключено, что придется общаться с людьми, от которых вы предпочли бы держаться подальше. Конфликта удастся избежать только благодаря вашим дипломатическим талантам.

Во второй половине дня влияние позитивных тенденций заметно усилится. Это время подойдет для решения самых разных вопросов – и связанных с работой, и касающихся личной жизни. Вероятны денежные поступления.

Весы

Можно справиться сразу с несколькими сложными делами. Конечно, лучше действовать не в одиночку – рядом есть люди, готовые вам помочь. Будет шанс найти новых союзников, которые поддержат даже самые смелые ваши идеи. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

День будет благоприятным и с точки зрения личных отношений. Он хорошо подойдет для общения с самыми близкими. Вы обсудите самые сложные вопросы, избежав разногласий и споров. Вечер подойдет для семейных мероприятий. Можно навестить дальних родственников или пригласить их в гости.

Скорпион

Начало дня будет удачным с деловой точки зрения. Это подходящее время для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро поймете, как достичь успеха, быстро научитесь всему, что нужно. Нетрудно будет поладить с коллегами, а также с людьми, с которыми вас связывают профессиональные интересы.

Вторая половина дня будет отличаться довольно напряженным эмоциональным фоном. Поэтому лучше не торопиться с решениями, ничего кардинально не менять в жизни, поддавшись мимолетному порыву. Дайте себе время. Немного успокоившись, вы поймете, как лучше поступить.

Стрелец

Начало дня едва ли обойдется без недоразумений, каких-то досадных происшествий. Возможны незапланированные расходы, финансовые потери. Лучше не спешить с покупками, они вряд ли окажутся удачными. В остальном же день будет благоприятным. Успешно пройдут деловые переговоры, важный вопрос решится наилучшим для вас образом.

Легко будет найти общий язык с окружающими. Вы быстро подружитесь с теми, кого впервые встретите сегодня. Не исключены приятные известия о людей, о судьбе которых вы беспокоились.

Козерог

На первую половину дня лучше не планировать ничего важного. Это время будет отличаться довольно напряженным эмоциональным фоном. Из-за переживаний и волнений вам сложно будет собраться с мыслями, принять взвешенные решения. К тому же вероятны разногласия с окружающими, споры.

Вторая половина дня сложится гораздо удачнее. Она подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Наиболее удачным время будет для дел, требующих творческого подхода. Некоторые Козероги обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались, и удивят ими своих знакомых.

Водолей

Старайтесь серьезно относить ко всему, за что беретесь. Любые проявления легкомыслия сегодня могут иметь довольно неприятные последствия. Не стоит рассчитывать на везение, если вы заняты чем-то важным. Скорее всего, обстоятельства будут складываться не самым удачным образом. Но вы все же с ними справитесь и добьетесь своего, проявив настойчивость.

Со временем будет усиливаться влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня окажется очень благоприятной для общения. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи. Многие Водолеи найдут новых друзей.

Рыбы

Чем бы вы ни занимались в первой половине дня, старайтесь рассчитывать на свои силы и действовать самостоятельно. Это время едва ли подойдет для деловых переговоров. Сложно будет найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде неплохо ладили. Исключением являются финансовые вопросы: их можно обсуждать, не опасаясь неожиданных разногласий.

Во второй половине дня общение будет приносить куда больше позитивных эмоций. Оно подойдет и для рабочей встречи, и для романтического свидания, и для разговора с друзьями. Не исключено, что появится повод для маленького домашнего праздника.

По материалам horo.mail.ru.