Гороскоп на 21 ноября

Овен

День пройдет очень плодотворно, если вы сами проявите инициативу, не будете сидеть сложа руки и ждать, пока вам предложат что-нибудь интересное. Как только вы найдете увлекательное дело, подтянутся и желающие заняться им вместе с вами.

До середины дня лучше не делать крупных покупок – есть риск, что деньги будут потрачены напрасно. Это единственный неприятный момент. В остальном же будет преобладать влияние позитивных тенденций, так что у вас не появится никаких оснований жаловаться на жизнь. А вот поводов для радости окажется вполне достаточно.

Телец

День пройдет неплохо, но кое-какие поводы для беспокойства все же принесет. Нелегко придется Тельцам, которые сегодня отправятся на какие-то семейные мероприятия. Ладить с родственниками, особенно старшими, будет несколько сложнее, чем обычно. Но ссор все же удастся избежать, да и поводов для серьезных обид не будет.

Зато время, проведенное с друзьями, подарит массу ярких эмоций. Они наверняка предложат что-то интересное, да и ваши идеи поддержат с большим энтузиазмом. Возможны неожиданные подарки, сюрпризы, а также приглашения, которые вы примете с удовольствием.

Близнецы

Какие бы планы вы ни строили на сегодня, рассчитывайте только на свои силы, знания и здравый смысл, когда будете воплощать их в жизнь. Вмешательство знакомых будет может привести к неприятностям и досадным недоразумениям. Не исключено, что даже самые близкие окажут вам медвежьи услуги, причем совершенно этого не желая.

Чем меньше будут ваши ожидания от других, тем проще будет находить с окружающими общий язык. Вечер отлично подойдет и для дружеской встречи, и для маленького семейного праздника, и для романтического свидания в необычной обстановке.

Рак

Не беритесь за сложные дела в начале дня. Важные встречи тоже стоит отложить: утром вам будет гораздо сложнее найти нужные слова и выбрать ту линию поведения, которая позволила бы произвести благоприятное впечатление. Очень полезно будет отдохнуть, восстановить силы, заняться чем-то неутомительным, но интересным – вы сразу почувствуете себя бодрее.

А вот вторая половина дня как раз подойдет для всего серьезного, ответственного и требующего внимания. В это время вам легко будет сосредоточиться, интуиция подскажет, что лучше предпринять, а рядом будут люди, готовые помочь и поддержать.

Лев

Наконец найдутся ответы на вопросы, над которыми вы в последнее время долго размышляли, и многое станет гораздо проще. А еще вы разберетесь со скучными делами, которые давным-давно требовали внимания, и с радостью возьметесь за что-то более интересное. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в них по приглашению старых друзей.

Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг: так у вас будет шанс получить полезную информацию, раньше других узнать то, что вскоре обязательно пригодится. Благодаря опыту других людей вы сможете избежать собственных ошибок.

Дева

Подходящий день для разговоров с людьми, которые разделяют ваши увлечения, вместе с вами занимаются какими-то интересными делами. Очень полезно поделиться с ними идеями, обменяться впечатлениями о важных событиях недавнего прошлого. Даже от споров будет толк, ведь благодаря им найдутся очень удачные решения.

День наверняка принесет какие-то радостные события, а самым изобретательным Девам к тому же даст шанс добиться того, к чему они давно стремились. Единственное, что требуется от вас, это не идти на поводу у мимолетных желаний и помнить об обещаниях, данных раньше.

Весы

Скучать сегодня определенно не придется, ведь вас ждут необычные встречи, интересные разговоры и предложения, от которых не захочется отказываться. Некоторые Весы получат наконец известия, которых давно ждали, и поводов для волнений у таких представителей знака сразу станет меньше.

Старайтесь не требовать от себя невозможного. Лучше не строить грандиозных планов, потому что из-за неожиданного события все может сложиться совсем не так, как вы рассчитывали. Начинайте с самого важного и срочного, поскольку именно первая половина дня обещает быть особенно благоприятной и плодотворной.

Скорпион

Захочется заняться несколькими делами одновременно, решить сразу все вопросы, которые в последнее время беспокоили вас и ваших близких. К сожалению, это едва ли удастся. Но если вы будете действовать последовательно, то все успеете и не выбьетесь из сил. Важно избегать любой лишней суеты, сохранять самообладание и уверенность в успехе.

Для многих знакомых, да и не только для них, ваши поддержка и помощь сегодня будут особенно важны. Но прежде чем бросать собственные дела и заниматься решением чужих проблем, подумайте, так ли это необходимо. К сожалению, есть риск, что кто-то попытается злоупотребить вашей добротой.

Стрелец

Понимать окружающих вы сегодня будете едва ли не лучше, чем себя. Удастся поладить даже с теми, кто неохотно идет на контакт, ничего не рассказывает о себе и старается не проявлять никаких эмоций. На многих ваше умение ко всем находить подход произведет неизгладимое впечатление. Люди, которые прежде не общались с вами, поймут, как много потеряли.

Можно просто отдохнуть и приятно провести время. Но звезды будут особенно благосклонны к Стрельцам, которые сегодня захотят заняться чем-то полезным. Таких представителей знака ждет большая удача.

Козерог

Сегодня вам очень пригодится умение сохранять самообладание. Этот день будет непростым, особенно для тех, кто запланировал поездки или встречи. Что-то может пойти не по плану, вероятна путаница, которая приведет к задержкам. Вы со всем разберетесь, но это потребует усилий и терпения.

Близкие не всегда будут понимать вас правильно. Но вы не станете на них сердиться, даже если придется простейшие вещи объяснять много раз. В начале дня не исключены неприятные моменты в общении, но к вечеру все обязательно наладится.

Водолей

День будет благоприятным для встреч и знакомств, общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Удастся обойтись без споров с теми, чьи взгляды отличны от ваших, привлечь недавних соперников на свою сторону. Не исключено, что на месте давней неприязни зародится взаимная симпатия.

Сосредоточиться на чем-то полезном сегодня будет трудно. Вы то и дело будете отвлекаться от важных дал на пустяки, а порой и просто витать в облаках. Не ругайте себя за это – вам просто нужно немного отдохнуть.

Рыбы

Не стоит обсуждать серьезные вопросы, если они не требуют немедленного решения. Сегодня вам может быть сложно высказать свою точку зрения ясно и доходчиво, а никого при этом не обидеть окажется еще сложнее. К тому же придется иметь дело с особенно впечатлительными и чувствительными людьми.

Зато говорить о пустяках будет очень приятно. Вы сможете развеселить всех, вдохновить тех, кто пал духом и утратил веру в себя. Вы проявите оптимизм и дружелюбие, и многие захотят познакомиться с вами поближе. Не исключено и начало романтической истории.

По материалам horo.mail.ru.