Гороскоп на 21 февраля

Овен

Комфортный и приятный день. У вас отличное настроение, и ни мелкие неприятности, ни нарушение планов не смогут его испортить. Вы быстро ориентируетесь в ситуации и находите выход из любого положения, даже самого сложного. Можно делать небольшие покупки, лучше всего тратить деньги на то, что требуется вам для работы и учебы. Подходящий день для того, чтобы заняться домашними делами: с ними вы справляетесь быстро и почти без усилий.

Телец

Не торопитесь: этот день совершенно не подходит для того, чтобы решать вопросы в спешке. Возможны разногласия с друзьями и союзниками, споры из-за пустяков. Вы отстаиваете свою точку зрения, но не всегда прислушиваетесь к чужому мнению, а зря: есть шанс получить дельный совет или полезную подсказку. Благоприятный день для покупок, в том числе очень крупных, а также заключения других сделок.

Близнецы

Удачный, приятный и легкий день. У вас много отличных идей, с реализацией которых не возникнет проблем. Найти союзников и помощников будет легко: ваш энтузиазм заразителен, и желающих заняться чем-то полезным вместе с вами предостаточно. Очень остро финансовое чутье; если в этот день вы заключаете какие-то сделки, они приносят прибыль, а если делаете покупки, они неизменно оказываются удачными. Этот день очень хорошо подходит для общения с близкими людьми: можно обсуждать что угодно, от планов на будущее до давних проблем, которые по-прежнему не дают вам покоя.

Рак

День новых идей и смелых планов. Раки расстаются с сомнениями и тревогами, мешавшими добиться успеха, начинают действовать решительно – и предпринимают именно те шаги, которые необходимы для успеха. Очень остра интуиция, прислушивайтесь к ее подсказкам, и вы не совершите ошибок, о которых пришлось бы пожалеть. Подходящий день для важных разговоров с близкими, обсуждения вопросов, которые не оставляют вас равнодушным. Не нужно скрывать свои чувства, можно открыто заявлять о желаниях и ожиданиях.

Лев

День не лишен волнений и мелких неприятностей, но ни то, ни другое не должно испортить вам настроение. Будет возможность заняться интересным делом, которое долго приходилось откладывать из-за недостатка свободного времени. Также появится шанс повидаться с человеком, по которому вы давно скучали. Желательно воздержаться от незапланированных покупок и крупных расходов.

Дева

Беспокойный день. Успеть нужно очень многое, вам же никак не удается сосредоточиться на делах, то и дело отвлекают какие-то посторонние мысли, а также люди, настойчиво требующие вашего внимания. Планы, которые вы строили раньше, нужно будет скорректировать. Едва ли это вас обрадует, но позже вы поймете, что всё сложилось наилучшим образом. Общение с близкими требует терпения и сдержанности. Хорошо, если рядом будет человек, способный разрядить напряжение доброй шуткой или ласковым словом.

Весы

Не стоит ждать от этого дня чего-то особенного. Он может принести мелкие неприятности и заставить поволноваться, но в целом сложится неплохо. Едва ли вы добьетесь каких-то значительных успехов, но сможете приятно провести время, отдохнуть и восстановить силы. Имейте в виду, что значительные нагрузки сегодня нежелательны. Это касается и физического труда, и занятий спортом. Эффективны спа-процедуры и сеансы массажа, посещение салона красоты поднимет настроение.

Скорпион

Довольно сложной будет первая половина дня. В этот день могут возникать домашние проблемы, не исключены неприятные известия. В дальнейшем влияние позитивных тенденций будет усиливаться, и день в целом сложится достаточно удачно. Особенно хорошим он будет для творческих личностей: таких Скорпионов посетит вдохновение, к тому же они обретут веру в себя, которой в последнее время не хватало.

Стрелец

День будет ничем не примечательным, если вы сами не приложите усилия, чтобы он прошел ярко и неповторимо. Найдите себе интересное дело, привлеките к нему друзей и близких, поэкспериментируйте с новыми методами достижения цели, и вы не только получите блестящий результат, но и отлично проведете время.

Козерог

Очень удачный день, отлично подходящий для новых начинаний, в том числе больших и серьезных. Вы преисполнены решительности и готовы преодолеть все преграды; пусть и не сразу, но вы добьетесь того, к чему стремитесь. Будет шанс получить поддержку влиятельных людей или тех, чей опыт поистине бесценен. Подходящий день для общения с родственниками, укрепления семейных связей.

Водолей

Проблем не возникнет, если вы сами себе их не создадите. Вы слишком доверчивы, часто идете на поводу у людей, которые обещают многое, но не собираются делать для вас ровным счетом ничего. Полагайтесь только на проверенных союзников, и вы сможете избежать многих неприятностей. Можно строить планы на будущее: вы правильно оцениваете собственные силы и можете предсказать, как будут развиваться события.

Рыбы

Очень благоприятный день для общения. И с новыми знакомыми, и с теми, кого знаете давно, вы ладите отлично и легко находите общий язык. Можно начинать общие дела и проекты, планировать долгосрочные далекие поездки, заниматься организацией совместного досуга. Вероятны удачные покупки. Сегодня вы склонны приобретать вещи, на которые в другое время не обратили бы внимания, радовать вас они будут долго.

СБ