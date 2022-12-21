Гороскоп на 21 декабря

Овен

День будет благоприятным для важных дел. Вы быстро поймете, как справиться с ними, добиться нужного результата, почти не прикладывая для этого усилий. Охотно помогут давние знакомые. Благодаря их поддержке вы справитесь с трудностями, которые прежде казались почти непреодолимыми. Можно восстановить старые связи, напомнить о себе тем, с кем вы прежде вместе работали, вели общий бизнес.

Многих Овнов ждут приятные известия. Не исключены и интересные предложения – вы согласитесь на них без долгих раздумий и не пожалеете об этом.

Телец

Едва ли удастся избежать суеты и неразберихи в начале дня. Это время окажется особенно сложным для тех представителей знака, которые заняты составлением и оформлением документов, готовятся обратиться в государственные организации. Тут что-то может пойти не по плану, вам придется решать неожиданно возникшие проблемы

Совсем иной будет вторая половина дня. Влияние позитивных тенденций усилится, многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Вероятны встреч, которым вы будете очень рады, и очень интересные знакомства.

Близнецы

Вас ждет необычный яркий день, который принесет удивительные события, а также возможности, которыми захочется немедленно воспользоваться. Многих Близнецов ждут приятные знакомства. Некоторые встречи сыграют важную роль в вашей жизни. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.

Сегодня вы будете особенно настойчивы, поэтому наверняка добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Вы одержите верх над давними соперниками, обезоружите недоброжелателей. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались.

Рак

День наверняка принесет какие-то неожиданности, удивительные совпадения, странные происшествия. Трудно будет сохранять спокойствие: сегодня вы будете многое принимать близко к сердцу, можете нервничать из-за того, на что в другое время едва ли обратили бы внимание. Но рядом окажутся люди, которые поддержат вас, постараются поднять настроение, предложат что-то интересное.

Вероятны успехи в учебе и творческой деятельности, а также в тех занятиях, где нужны фантазия и изобретательность. Сложнее будет сосредоточиться на том, что требует сосредоточенности, высокой концентрации внимания.

Лев

День принесет немало неожиданностей в деловой сфере. Скорее всего, вам придется отложить реализацию планов, которые вы строили раньше, и взяться за что-то совершенно новое. Однако серьезных трудностей не возникнет, вы со всем справитесь и добьетесь успеха.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Подумайте дважды, прежде чем тратить деньги на то, без чего легко обойтись. Вторая половина дня будет благоприятной для общения, встреч с давними друзьями. Вы отлично проведете время в хорошей компании. Вечер порадует романтическими сюрпризами.

Дева

Что бы ни принес этот день, старайтесь сохранять спокойствие. Это не всегда будет даваться легко, поскольку эмоциональный фон будет довольно нестабильным. Справиться с переживаниями помогут полезные дела, решение практических задач. Лучше не спешить с решением финансовых вопросов, тут легко будет что-то упустить из виду.

Вероятны небольшие разногласия с близкими. Постарайтесь не усугублять ситуацию, а сгладить острые углы. Если вы выберете верный тон, отношения быстро наладятся, общение вновь станет дарить яркие эмоции.

Весы

День может принести немало забот. Вам предстоит не только заниматься собственными делами, но и решать чужие проблемы. Это не всегда будет легко, но вы справитесь. Удастся сохранить доброжелательность и оптимизм. Вы не станете сердиться на окружающих и не позволите им испортить вам настроение.

Будет радовать общение с близкими. На вечер можно планировать семейные мероприятия, дружеские встречи, романтические свидания – все это подарит массу ярких эмоций. Будет возможность отправиться в какую-то интересную поездку.

Скорпион

День принесет интересные идеи, и вам сразу захочется заняться их реализацией. Но прежде нужно будет завершить начатое раньше. Обязательно сделайте это, иначе возникнет неразбериха, в которой сложно будет принять верное решение. Звезды сегодня будут особенно благосклонны к Скорпионам, которые занимаются интеллектуальным трудом, научными исследованиями и творчеством.

Вероятны небольшие денежные поступления. Не спешите тратить полученное: эта сумма вскоре может пригодиться для чего-то полезного. Спонтанные покупки едва ли будут удачными.

Стрелец

День будет очень благоприятным для общения. Вероятны необычные встречи, знакомства, с которых могут начаться романтические или дружеские отношения. Сегодня вам не придется особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление. Вы понравитесь даже людям, которые обычно очень требовательны к окружающим, замечают только чужие недостатки.

Вероятны успехи в делах. Какие-то трудности могут возникнуть, но они не напугают вас, не заставят отказаться от задуманного раньше. Вечером появятся интересные идеи, касающиеся работы.

Козерог

Сегодня вы будете очень импульсивны и вспыльчивы. Это очень удивит окружающих, а некоторых и разозлит не на шутку. Но серьезных проблем в общении все же не возникнет: в самые важные моменты вы справитесь с эмоциями, поведете себя правильно. Лучше не спешить с решениями, касающимися работы: сначала стоит собрать побольше информации.

Вероятны необычные знакомства, встречи с необычными людьми, совсем не похожими на ваших старых друзей. Не исключено романтическое увлечение. Некоторые Козероги рискуют совершенно потерять голову.

Водолей

День будет благоприятным для делового общения, переговоров, встреч с потенциальными работодателями и инвесторами. О своих идеях и планах вы расскажете так, что к ним никто не останется равнодушным. Не исключено, что вы найдете новых союзников, с которыми вскоре подружитесь.

Массу необычных идей принесет вторая половина дня. Лучше не спешить с их воплощением в жизнь: дайте себе время все обдумать, разобраться, как лучше действовать. Полезно будет посоветоваться с людьми, опыту и знаниям которых вы доверяете.

Рыбы

Старайтесь не переутомляться: чрезмерные нагрузки вам сегодня совсем ни к чему. Если появится возможность немного отдохнуть, отвлечься от забот, воспользуйтесь ею. Наверняка найдутся люди, готовые помочь вам, взять на себя часть ваших забот.

Можно спокойно и без спешки завершить дела, начатые раньше. Вы обратите внимание на мелочи, которые прежде не бросались в глаза, поэтому не допустите ошибок. Вероятны небольшие денежные поступления, неожиданные подарки – милые и приятные. Сюрпризы ждут влюбленных Рыб.

По материалам horo.mail.ru.