Гороскоп на 20 января

Овен

Постарайтесь спокойно отнестись к проблемам, которые могут возникнуть в начале дня. Это время нельзя назвать легким и безоблачным, но неразрешимых проблем оно не принесет. Что-то наверняка пойдет не по плану, но если вы прислушаетесь к интуиции, то быстро поймете, как стоит действовать.

А со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться, поэтому во второй половине дня вас ждет много приятных сюрпризов и поводов для радости. Этот период будет особенно благоприятным с точки зрения личных отношений.

Телец

Начало дня может принести какие-то мелкие трудности, а также задачи, требующие немедленного решения. Они не застанут вас врасплох. Вы быстро сориентируетесь в ситуации, поймете, что нужно предпринять, чтобы добиться результата. На ваши успехи обратят внимание окружающие. Не исключено, что вскоре вы получите от них какие-то интересные предложения.

Вторая половина дня окажется очень удачной. Скорее всего, вы решите проблемы, из-за которых не на шутку переживали в последнее время. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с особенно дорогими вам людьми.

Близнецы

Едва ли сегодня удастся совершенно избежать волнений и переживаний. В основном они будут связаны с работой, деловыми отношениями, вашими профессиональными перспективами. Помните: всю полученную информацию нужно проверять. Есть опасность, что кто-то специально запутает вас или случайно введет в заблуждение.

Но и влияние позитивных тенденций будет полезным. День принесет хорошие новости Близнецам, занятым решением финансовых вопросов, планирующим крупные сделки. Вероятны и приятные события в семье.

Рак

Непросто будет избежать споров в начале дня. Если вы планируете на это время важные дела, имейте в виду, что заниматься ими, скорее всего, придется самостоятельно. Даже люди, прежде обещавшие помощь, сейчас едва ли смогут вас поддержать. Однако вскоре вы заметите, что ладить с окружающими стало проще: вас лучше понимают и меньше критикуют.

Вторая половина дня отлично подойдет для полезных занятий, в том числе таких, которые требуют участия других людей. Вы легко договоритесь со всеми. Некоторые Раки найдут настоящих друзей.

Лев

Любые дела, требующие общения, сотрудничества, объединения усилий с другими людьми, стоит планировать на первую половину дня. Вы быстро поладите с окружающими, мгновенно поймете, чего ожидать от новых знакомых, и легко договоритесь со старыми. Однако непросто будет сосредоточиться на том, что требует высокой концентрации, внимания к деталям: вас слишком часто будут отвлекать.

Во второй половине дня, скорее всего, захочется отдохнуть и отвлечься от забот. Такая возможность наверняка будет. Если вас пригласят на какое-то необычное мероприятие, не отказывайтесь: вероятны приятные знакомства.

Дева

Можно начинать день с каких-то запутанных и сложных дел, решения серьезных вопросов. Вы быстро поймете, как нужно действовать, сделаете первые шаги в избранном направлении. Хорошие новости поднимут настроение. Многие Девы узнают о благополучном разрешении ситуаций, из-за которых было немало волнений.

Появятся хорошие идеи. Во второй половине дня вы сможете сосредоточиться на их реализации. Никто не станет мешать вам или пытаться отговорить. А вот помощь кто-то наверняка предложит, и с такими людьми вы отлично поладите.

Весы

Будьте готовы заниматься несколькими делами сразу: только так вы сегодня сумеете успеть все, что запланировали. Не исключено, что ваша помощь и поддержка потребуется кому-то из самых близких людей. Многим Весам к тому же нужно будет срочно решать бытовые вопросы, домашние проблемы. Из-за всего этого день будет довольно утомительным. Но все же вы останетесь довольны тем, как он сложится, да и собой тоже.

День может оказаться важным для влюбленных: они наконец открыто обсудят то, о чем долго молчали. Проблемы, прежде огорчавшие вас и заставлявшие волноваться, останутся в прошлом.

Скорпион

День не будет лишен напряженных моментов, но все же сложится удачно. Рабочие задачи могут оказаться сложнее, чем вы ожидали. Их решение потребует много времени еще и потому, что помогать вам сегодня едва ли кто-то будет. Но вы и сами справитесь: пригодятся опыт и знания, полученные в течение нескольких последних недель.

А вот с точки зрения личных отношений день будет исключительно благоприятным. Не будет поводов для серьезных споров с близкими, а если возникнут какие-то мелкие разногласия, вы быстро поймете, как их преодолеть.

Стрелец

Будьте осторожны в начале дня. В это время легко допустить ошибку, сказать или сделать что-то, о чем позже придется пожалеть. Окружающим не всегда будет понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Однако если вы будете терпеливы и постараетесь все спокойно объяснить, конфликтов не возникнет, и вы получите поддержку.

Влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Вторая половина дня сложится удачно. Она будет благоприятной для важных дел и новых начинаний, а также для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться.

Козерог

Сохранять спокойствие сегодня будет труднее, чем обычно. Особенно напряженным эмоциональный фон будет в начале дня. Вы можете принимать близко к сердцу какие-то незначительные события или волноваться, сами не понимая почему. Не пытайтесь думать обо всем сразу. Вы почувствуете себя гораздо увереннее, если сосредоточитесь на чем-то одном.

Вторая половина дня обещает хорошие новости. Скорее всего, они будут касаться семейных дел или решения вопросов, беспокоивших ваших родственников. Приятные сюрпризы ждут влюбленных Козерогов.

Водолей

Постарайтесь провести день плодотворно. У вас есть шанс добиться больших успехов в делах, еще совсем недавно казавшихся очень сложными. Появятся определенность и ясность там, где прежде можно было довольствоваться лишь смутными догадками. Вы сразу почувствуете себя гораздо увереннее. Окружающие обратят на это внимание, ладить с ними станет гораздо проще.

Вероятны приятные знакомства, не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас. Вы произведете хорошее впечатление даже на тех, кто обычно настроен критически и запоминает только чужие недостатки.

Рыбы

День порадует приятными известиями и интересными предложениями. Проявите инициативу в делах, возьметесь за дело, к которому долго не решались приступить; сегодня у вас многое будет получаться хорошо. Удачно пройдут встречи с потенциальными партнерами, вы сразу понравитесь людям, которые могут поддержать ваши профессиональные начинания.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для отдыха, встреч с друзьями, общения с людьми, которые разделают ваши увлечения и хобби. Вы не только узнаете много интересного, но и отлично проведете время.

По материалам horo.mail.ru.