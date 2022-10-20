Гороскоп на 20 октября

Овен

Вас ждет плодотворный день, полный неожиданностей. Появятся новые идеи, планы, которые захочется осуществить немедленно. Полезно будет проявить инициативу в работе: вас наверняка многие поддержат. Окажутся полезными знания и опыт, полученные раньше. Те, кто прежде сомневался в ваших профессиональных качествах, поймут, как сильно ошибались.

Удачно сложатся поездки. Они будут особенно приятными, если вам составит компанию кто-то из близких. Благодаря своей любознательности и наблюдательности вы увидите много интересного.

Телец

Какие бы трудности ни возникали сегодня, вы не откажетесь от задуманного и не бросите начатое. Благодаря своей настойчивости вы добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали. Едва ли удастся избежать разногласий на работе. Не всегда коллеги и деловые партнеры будут понимать вас правильно, некоторые ваши действия могут показаться им странными. Но разобраться во всем удастся быстро, и отношения вскоре наладятся.

Порадует общение с близкими. Люди, которые любят вас, сегодня наверняка предложат что-то интересное, постараются поднять вам настроение. Вероятны сюрпризы, в том числе романтические.

Близнецы

Начало дня подойдет для полезных дел. В это время вы неожиданно быстро справитесь с тем, что прежде казалось сложным, найдете ответы на важные вопросы. Многим Близнецам пригодится то, что они узнали раньше. Представители знака примут верные решения, не допустят ошибок, которые могли бы иметь серьезные последствия.

Во второй половине дня старайтесь особенно серьезно относиться ко всему, за что беретесь. Даже мелкие дела могут потребовать больше внимания, чем обычно. Будет возможность помочь близкому человеку, оказавшемуся в сложной ситуации.

Рак

Начало дня порадует: это время принесет отличные идеи и новые планы. Перед некоторыми Раками откроются профессиональные возможности, о которых они давно мечтали. Будет шанс заняться каким-то непростым, но очень перспективным делом, показать, на что вы способны. Вероятны полезные знакомства.

Со временем эмоциональный фон станет более напряженным. Во второй половине дня будет труднее собраться с мыслями. Возможны волнения и переживания из-за пустяков, ладить с окружающими станет сложнее. Но вы все же сохраните оптимизм, постараетесь не портить настроение ни себе, ни другим.

Лев

Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Не спешите со сделками и покупками, подумайте дважды, прежде чем расставаться со значительной для вас суммой или брать на себя серьезные финансовые обязательства. В остальном день будет благоприятным. Если вы сосредоточитесь на работе или учебе, но наверняка добьетесь в них успеха, справитесь с решением задач, которые прежде всех ставили в тупик.

Можно заняться домашними делами. Тут не возникнет серьезных трудностей, и время вы не потратите напрасно. Вечер подойдет для общения с друзьями, они будут рады встрече.

Дева

Вы во многих делах добьетесь успеха, если настроитесь на серьезный лад. Не стоит рассчитывать на легкие победы, особенно в первой половине дня. Обстоятельства будут складываться неудачно, вероятны трудности там, где вы их меньше всего ожидали. Однако со временем влияние позитивных тенденций усилится.

Вторая половина дня – отличное время для общения. Можно обсуждать любые вопросы, не опасаясь, что возникнут серьезные разногласия. К вашему мнению прислушаются даже люди, которые прежде им вовсе не интересовались.

Весы

Будет шанс узнать много интересного, раньше других получить какую-то важную информацию. Старайтесь обращать внимание на то, что происходит вокруг, ничего не упускать из виду. Не исключены полезные знакомства, встречи с людьми, общение с которыми откроет перед вами новые профессиональные перспективы.

День подойдет для встречи с друзьями: можно пригласить их к себе или отправиться в гости. Удачно сложатся небольшие поездки, смена обстановки пойдет вам на пользу. Вечер обещает хорошие новости, важные для вас и ваших близких.

Скорпион

День будет особенно благоприятным для делового общения. Хорошо пройдут переговоры, от которых вы не ждали ничего особенного. Будет шанс привлечь на свою сторону людей, от которых многое зависит. С середины дня начнется благоприятный период для работы с документами, обращения в государственные организации.

Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она не подведет. Вероятны удачные покупки и сделки. Неплохим будет день и с точки зрения личных отношений, можно не опасаться разногласий и споров.

Стрелец

Не будьте слишком легкомысленны и не спешите с решениями. День сложится удачно, если вы будете серьезны, не станете полагаться на удачу. Многим Стрельцам пригодится настойчивость, потому что добиться нужного результата сразу едва ли удастся. Дела, которыми вы прежде занимались с большим интересом, могут показаться скучными. Но они все же будут требовать внимания, так что лучше не бросать начатое.

Появится возможность побывать на каких-то необычных мероприятиях, познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Не исключено начало дружбы или романтической истории.

Козерог

Дела сегодня потребуют больше времени, чем обычно: возможны задержки, не исключено и нарушение старых договоренностей. В решении важных вопросов лучше рассчитывать только на себя, поскольку даже проверенные союзники могут вас подвести. Можно сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Вероятны удачные сделки, неожиданные денежные поступления.

Хорошо проявлять инициативу в личных отношениях. День обещает приятные знакомства. Подойдет он и для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Водолей

Беспокойный день. Будет много разговоров, едва ли удастся избежать долгих споров, обойтись без обсуждения того, что вам не слишком интересно. Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, порой раздражая и заставляя сердиться. Однако вы сохраните равновесие, не дадите воли негативным эмоциям и ни с кем не поссоритесь.

Любая работа, связанная с документами, сегодня будет казаться особенно утомительной. Зато там, где требуются фантазия и творческий подход, вы быстро справитесь и добьетесь отличных результатов.

Рыбы

Не нервничайте из-за пустяков. Это не самый спокойный день, но назвать его плохим никак нельзя. Сосредоточьтесь на своих самых важных целях, старайтесь не отвлекаться на мелочи, и все получится. Лучше действовать самостоятельно, а если и обращаться за помощью, то только к людям, которых вы давно знаете.

Можно вернуться к старым делам и проектам: сейчас вам, скорее всего, удастся успешно завершить их. Вечер стоит провести с близкими. Им будут особенно приятны ваши внимание и забота. Полезно будет обсудить семейные планы.

По материалам horo.mail.ru.