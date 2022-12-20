Гороскоп на 20 декабря

Овен

День хорошо подойдет для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро получите всю информацию, необходимую для того, чтобы справиться с ними, да и помощников найдете без труда. Многие Овны получат поддержку, на которую прежде не рассчитывали. Некоторые представители знака обзаведутся полезными деловыми связями.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Вы будете склонны к расточительности, можете потратить значительные суммы на пустяки. Вечер стоит провести с самыми близкими людьми: общение с ними будет особенно приятным.

Телец

День будет благоприятным для встреч и переговоров. Вы легко найдете общий язык с очень разными людьми, произведете хорошее впечатление на тех, кому обычно почти никто не нравится. Возможны предложения о работе. Некоторые Тельцы найдут неожиданное применение своим талантам, чем вызовут восхищение окружающих.

Главное – правильно расставить приоритеты и не переживать из-за пустяков. К сожалению, во второй половине дня вы будете склонны придавать слишком большое значение мелочам, на которые в другое время не обратили бы внимания. Лучше не принимать важных решений: под влиянием эмоций вы можете допустить ошибку.

Близнецы

День будет ярким и необычным. Вы почувствуете, что готовы взяться за что-то новое и отлично справитесь с тем, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Многим Близнецам интуиция поможет найти общий язык с людьми, с которыми представители знака раньше не ладили. Возможно восстановление старых связей, примирение после ссоры.

Настойчивость и целеустремленность, которые вы проявите сегодня, не всем придутся по вкусу. Громче всех будут возмущаться люди, уже давно втайне завидующие вам: наблюдать за тем, как вы добиваетесь успеха, сегодня будет особенно невыносимо.

Рак

Будьте готовы к сюрпризам: день преподнесет их немало. Что-то наверняка пойдет не по плану, но вы не растеряетесь и найдете способ извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Эксперименты и импровизации будут удачными, благодаря умению творчески подойти к любому делу вы справитесь с тем, что не получилось у других.

Вероятно удачное решение финансовых вопросов, не исключены денежные поступления из неожиданных источников. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Если вы хотите понравиться кому-то, постарайтесь увидеться или поговорить с этим человеком вскоре после полудня.

Лев

День едва ли обойдется без недоразумений. Особенно много их будет на работе. Это, впрочем, не помешает вам вовремя справиться с делами и успешно завершить начатое. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов: есть риск упустить из виду какую-то важную деталь. А вот переговоры, касающиеся будущего сотрудничества, пройдут успешно, вы получите интересные предложения.

В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Некоторых Львов ждут очень приятные сюрпризы: могут сбыться их давние желания и самые смелые мечты.

Дева

Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Это один из тех дней, когда можно добиться значительных успехов, оставаясь в тени. Прежде, чем обращаться к кому-то за советом, убедитесь, что опыту и знаниям этого человека действительно можно доверять. Сегодня вокруг вас будет особенно много людей, склонных преувеличивать свои достижения и победы.

Вторая половина дня будет особенно плодотворной. Вы справитесь сразу с несколькими делами, причем среди них будут и такие, которые прежде многим оказались не по плечу. Однако старайтесь не переутомляться: отдых пойдет вам на пользу.

Весы

Старайтесь решать самые важные вопросы самостоятельно. Поручать другим сегодня стоит лишь незначительные дела, мелочи, до которых у вас просто не доходят руки. Во всем, что касается финансов и имущества, стоит доверять интуиции. Советы знакомых скорее собьют вас с толку, чем помогут.

Интересные знакомства обещает вторая половина дня. Вы легко найдете общий язык с людьми, чьи увлечения и взгляды заметно отличаются от вашим. Общение окажется приятным и полезным, возможно начало дружеских или романтических отношений.

Скорпион

День будет благоприятным для общения. Вас ждут необычные встречи, интересные знакомства. На удивление легко будет ладить с людьми, к которым прежде не удавалось найти подход. Многие обратят внимание на те ваши таланты и достоинства, которых прежде не замечали. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения.

С решением привычных задач вы справитесь без труда. А вот если возьметесь за что-то новое, могут возникнуть сложности. Но вы не бросите начатое, а постараетесь как можно быстрее научиться всему, что нужно. Рядом окажутся люди, готовые помочь и советом, и делом.

Стрелец

Вас ждет насыщенный день. Дел окажется больше, чем можно было ожидать, причем все они будут разными. Некоторым Стрельцам придется на ходу учиться новому, другие нужно будет вспомнить то, что они когда-то знали. Но все представители знака отлично справятся с испытаниями.

Вероятны удачные покупки и сделки, а также предложения о работе, которым вы будете рады. Не исключено, что вы найдете возможность значительно увеличить доходы. Вторая половина дня обещает неожиданные визиты. Гости приедут издалека и привезут хорошие новости.

Козерог

На смену вашему обычному самообладанию сегодня придут вспыльчивость, импульсивность и раздражительность. Как ни странно, в некоторых делах это окажется полезным. Растерявшись от вашего напора, окружающие пойдут на уступки, согласятся на условия, прежде казавшиеся не слишком выгодными.

Старайтесь следить за тем, чтобы из-за ваших негативных эмоций не страдали близкие. Если вы будете деликатны с теми, кто вам дорог, проблем в отношениях не возникнет, удастся даже преодолеть какие-то давние трудности.

Водолей

Сегодня вам очень пригодится умение сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Именно благодаря этим качествам удастся не только избежать конфликтов, но и наладить отношения, которые прежде складывались напряженно.

Дел может оказаться больше, чем вы ожидали, поскольку придется заниматься решением не только своих, но и чужих проблем. Но вы сразу поймете, на чем нужно сосредоточиться немедленно, а что может подождать. Поэтому останется достаточно времени и для отдыха, и для общения с близкими.

Рыбы

Непросто будет сосредоточиться на делах. И окружающие будут отвлекать вас чаще, чем обычно, и просто настроиться на серьезный лад удастся не сразу. Поэтому лучше не браться за что-то серьезное в первой половине дня, а подождать немного. Не исключены хорошие новости издалека; чаще всего они будут касаться финансов и имущества.

Вторая половина дня – время, когда вас наверняка посетит вдохновение. Новые идеи могут показаться гениальными, но прежде, чем приступать к их воплощению в жизнь, стоит все обдумать и взвесить. Не лишним будет и посоветоваться с давними знакомыми. Они наверняка подскажут, как лучше реализовать ваши планы.

По материалам horo.mail.ru.