Гороскоп на 20 августа

Овен

День сложится удачно. Стоит встать пораньше, потому что утро будет особенно благоприятным и отлично подходящим для полезных дел. Неважно, решите ли вы взяться за что-то новое или вернетесь к тому, что начали давным-давно. Ваши труды в любом случае не будут напрасными, вы добьетесь отличного результата.

Вторая половина дня порадует приятными встречами. Не исключено, что напомнят о себе люди, по которым вы в последнее время очень скучали. Это подходящее время для поездки или прогулки по живописным местам. Смена обстановки вдохновит вас, поднимет настроение.

Телец

День гораздо лучше подойдет для отдыха, чем для каких-то серьезных дел. Сегодня вам будет не так-то просто сосредоточиться, довести начатое до конца. Новых идей появится немало, но здравый смысл подскажет, что сейчас не лучший момент для их реализации. Вы наверняка вернетесь к задуманному позже.

Порадует общение с близкими: найдется масса интересных тем для разговора, наверняка появятся планы, которые захочется осуществить вместе. Вечер хорошо подойдет для романтического свидания, влюбленных Тельцов ждут приятные сюрпризы.

Близнецы

Подходящий день для того, чтобы взяться за какое-то важное дело вместе с друзьями или другими близкими людьми. Вы отлично справитесь с тем, что прежде не получалось, решите вопросы, которые прежде многих ставили в тупик. Вероятны удачные покупки и сделки. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию.

Не исключены неожиданные встречи, странные знакомства. Некоторые Близнецы сегодня увидятся с людьми, о которых в последнее время много слышали. События этого дня помогут по-новому взглянуть на многие вещи, казавшиеся очевидными.

Рак

Непросто будет сохранить спокойствие. Суеты и неразберихи сегодня будет больше, чем обычно. Некоторых Раков к тому же могут выводить из равновесия замечания и непрошенные советы от окружающих. Но если вы не станете нервничать и переживать из-за пустяков, ситуация вскоре изменится к лучшему.

Можно проявить инициативу в личных отношениях. Этот день хорошо подходит для того, чтобы сделать первый шаг навстречу человеку, который вам симпатичен. Отлично сложится романтическая поездка. Вероятны приятные сюрпризы, подарки.

Лев

Дел и забот сегодня окажется больше, чем вы ожидали. Не так-то просто будет решить, за что взяться в первую очередь. Старайтесь не брать на себя слишком много: рядом есть люди, готовые разделить груз ваших забот. Середина дня будет особенно благоприятной для общения, подойдет для обсуждения любых важных вопросов.

Старайтесь не переутомляться. Спокойный отдых, какие-то несложные приятные занятия сегодня будут очень кстати: улучшатся и настроение, и самочувствие. Можно вспомнить о давнем хобби, оно вновь подарит массу позитивных эмоций.

Дева

День отлично подойдет для полезных дел. Вы не станете тратить время напрасно, успеете сделать даже больше, чем запланировали. Вероятны хорошие новости и важные открытия, а также удивительные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Некоторые Девы поймут, как завершить начатое давным-давно.

Можно делать покупки: вы не ошибетесь с выбором, не станете тратить деньги на пустяки. Во второй половине дня ваша помощь может потребоваться кому-то из близких. Старайтесь не отказывать в поддержке тем, кто вам дорог.

Весы

День хорошо подойдет для завершения дел, начатых раньше, и для обсуждения планов на будущее. Не исключено, что ваши идеи поддержат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Некоторые Весы смогут превратить давних соперников в союзников. На новых знакомых легко будет произвести хорошее впечатление, поэтому начало дружеских или романтических отношений вполне вероятно.

День подойдет для поездок. Неважно, планировали ли вы их заранее или приняли решение отправиться в дорогу в последнюю минуту. В любом случае все сложится хорошо, вы получите массу позитивных эмоций.

Скорпион

Избежать споров сегодня едва ли удастся. Но все быстро уладится, если вы сохраните спокойствие и не станете слишком остро реагировать на чужие необдуманные слова. Старайтесь быть особенно тактичными с близкими. Это и вам, и им поможет избежать многих неприятных моментов.

Не стоит посвящать весь день домашним делам, решению бытовых проблем. Поищите более интересное занятие – творческое и вдохновляющие. Можно сосредоточиться на учебе: сегодня она будет даваться легко, вы быстро разберетесь даже со сложными вопросами.

Стрелец

Отличный день для полезных дел. Вы ни минуты не захотите тратить напрасно и наверняка успеете очень многое. Будет возможность поддержать давних знакомых, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Отношения с близкими изменятся к лучшему. Благодаря вашим стараниям многие разногласия останутся в прошлом.

Вечер – лучшее время для того, чтобы строить планы на будущее. Вы быстро догадаетесь, как могут развиваться события, и наверняка найдете способ извлечь из этого пользу. Вероятны небольшие денежные поступления, возможно возвращение старых долгов.

Козерог

Можно вернуться к тому, что раньше не получалось: сегодня вы наверняка сможете добиться успеха в таких делах. Неожиданно помогут люди, с которыми вы прежде вовсе не ладили и не могли договориться о совместных действиях. Будет возможность помириться с человеком, о ссоре с которым вы сожалели.

День принесет хорошие новости. Многим Козерогам они помогут определиться с планами на будущее, решить, куда двигаться дальше. Удачное совпадение поможет справиться с проблемой, долго не дававшей покоя вашим родственникам.

Водолей

Лучше не планировать на этот день ничего серьезного. Он не обещает ни легких побед, ни больших успехов в делах, зато будет возможность отдохнуть и приятно провести время с людьми, которые вам дороги. Водолеи, занятые творчеством, найдут новый источник вдохновения. Некоторые представители знака обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались.

Не всегда будет легко ладить с близкими. Некоторые ваши идеи могут показаться им слишком сложными или далекими от реальности. Но вскоре станет совершенно очевидно, что вы были правы во всем.

Рыбы

Отличный день для того, чтобы проявить инициативу и показать всем, на что вы способны. Вы будете особенно энергичны и настойчивы, наверняка добьетесь своего, как бы ни складывались обстоятельства. Будет возможность взяться за какое-то новое интересное дело, хоть и не самое простое. Вы быстро добьетесь в нем успеха.

День подойдет для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с людьми, с теми, с кем вы были в ссоре, наладить непростые отношения. Интуиция поможет вам быстро найти подход к самым разным людям.

По материалам horo.mail.ru.