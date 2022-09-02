Гороскоп на 2 сентября

Овен

Энергии у вас будет достаточно, чтобы добиться невозможного, но направить ее в нужное русло окажется непросто. Выбирая, на чем сосредоточиться сегодня, прислушайтесь к интуиции: подсказки и советы скорее собьют вас с толку, чем помогут. Удача будет сопутствовать многим начинаниям Овнов-бизнесменов. Такие представители знака смогут неплохо заработать, если не станут тратить время напрасно.

Старайтесь быть терпеливыми с близкими людьми, проявите снисходительность к их слабостям. Ладить с окружающими станет гораздо проще, когда вы перестанете ждать от них чего-то особенного.

Телец

Ищите то, что вас вдохновляет. Вы сможете многого достичь, если будете заниматься тем, что вам действительно интересно. День подойдет для творческих занятий, а также для того, чтобы начать учиться чему-то совершенно новому. Вы быстро разберетесь в сложных вопросах, легко запомните все, что нужно.

Вероятны перемены в отношениях с близкими. Сегодня вы станете гораздо лучше понимать тех, кто вам дорог. Не потребуется долгих объяснений, чтобы договориться о каких-то важных вещах. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы и подарки.

Близнецы

Не все дела сегодня будут даваться легко, но никакие проблемы и преграды не помешают вам достичь цели. Вы проявите настойчивость, которой многие позавидуют, и произведете сильное впечатление на тех, кто пока плохо вас знает. Вероятны необычные знакомства и интересные предложение. Возможно начало и деловых, и дружеских отношений.

Многим Близнецам сегодня пригодятся их незаурядные дипломатические таланты. Благодаря им представители знака даже смогут превратить недавних соперников в союзников. Но вечером наверняка захочется побыть наедине с собой, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями.

Рак

Начало дня может принести трудности, но нет сомнений в том, что вы быстро найдете способ с ними справиться. Идеи, которые появятся у вас, вряд ли еще кому-то могли бы прийти в голову. У окружающих ваша изобретательность вызовет восхищение, и многие захотят познакомиться с вами поближе.

Вторая половина дня отлично подойдет для решения каких-то практических задач, мелких бытовых проблем. Возьмитесь за то, что долго откладывали: сейчас у вас все получится очень быстро. Вечер порадует удачным совпадением и приятным сюрпризом.

Лев

Отличный день для важных переговоров, публичных выступлений, встреч с людьми, на которых нужно произвести впечатление. Сегодня вам нетрудно будет говорить убедительно. Слушать вас с интересом будут даже те, кто обычно считает только собственные слова заслуживающими внимания. Вероятны полезные знакомства.

Также можно добиться успеха в каких-то сложных делах, решении задач, прежде оказавшихся не по силам многим. Сегодня вам удастся разобраться в том, что другим кажется безнадежно запутанным. Надо отметить, что своей проницательностью вы воспользуетесь только в самых благородных целях.

Дева

Проявите настойчивость. Без нее сегодня едва ли удастся добиться успеха. День сам по себе не так уж плох, но на легкие победы лучше не рассчитывать. Особенно важно помнить об этом Девам, которые попытаются решить сложные задачи. Верные ответы не будут лежать на поверхности, вам придется поломать голову, чтобы найти их.

День будет благоприятным с точки зрения финансов. Возможно, вы заключите очень выгодные сделки или получите деньги из неожиданного источника. И запланированные, и спонтанные покупки будут удачными.

Весы

День будет беспокойным, насыщенным и очень интересным. Не все пойдет по плану, но вас это едва ли заставит тревожится. Вы не утратите уверенности в успехе, даже столкнувшись с серьезными трудностями. Интуиция подскажет, как лучше действовать, и своих целей вы наверняка достигнете.

Возможны необычные встречи. Некоторые Весы сегодня смогут пообщаться с людьми, о которых много слышали раньше. Вероятно начало романтических или дружеских отношений. Вам не придется особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление.

Скорпион

День принесет много новых дел и задач. Помните, что вы едва ли добьетесь успеха, если попытаетесь заниматься всем одновременно. Лучше действовать последовательно. Так вы сможете избежать лишней суеты, потратите куда меньше сил и не станете волноваться из-за пустяков.

Найти общий язык с окружающими не всегда будет просто. Даже близкие не сразу поймут вас правильно. Но вы будете терпеливы и сохраните доброжелательность, не станете сердиться и ни с кем не поссоритесь. Любимый человек будет благодарен вам за внимание, заботу и поддержку.

Стрелец

День вряд ли обойдется без каких-то мелких недоразумений, но всерьез переживать из-за них вы, конечно, не станете. Вероятны перемены к лучшему в деловой сфере, необычные предложения, касающиеся работы или бизнеса. Если вы давно хотели взяться за что-то новое, не упустите подходящий момент.

Ладить с окружающими будет немного сложнее, чем обычно, но вы найдете способ сгладить все острые углы. Многих Стрельцов сегодня выручит чувство юмора. Удастся не только разрядить обстановку, но и поднять всем настроение.

Козерог

В начале дня придется поволноваться, но влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться. Да и настроение будет улучшаться с каждым часом. Скорее всего, сегодня вам очень пригодятся фантазия и изобретательность. Нужно будет искать совершенно новый путь к давно поставленной цели. Вы с этим отлично справитесь.

Отличный день для общения с близкими: вы будете понимать друг друга с полуслова. Вечер подойдет для семейных мероприятий, встречи с друзьями, активного отдыха. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.

Водолей

Не откладывайте дела надолго. Чем серьезнее задача, тем раньше стоит браться за ее решение. Первая половина дня пройдет особенно плодотворно у Водолеев, которые вместе с проверенными союзниками возьмутся за какое-то очень важное дело. Достичь цели удастся даже быстрее, чем вы ожидали.

Во второй половине дня наверняка захочется отдохнуть и отвлечься от забот. Вы можете позволить себе паузу: не потребуется много времени, чтобы восстановить силы. Старайтесь избегать любых излишеств. Это определенно не лучший день для того, чтобы проверять организм на прочность.

Рыбы

Наступил подходящий момент для того, чтобы разобраться с трудностями, накопившимися за последние дни. Вы удивитесь тому, как быстро решатся проблемы, совсем недавно казавшиеся очень сложными. Помощь вам едва ли потребуется, но, если кто-то предложит ее, не отказывайтесь. Новые союзники окажутся очень приятными людьми, вскоре вы подружитесь.

Вероятны денежные поступления. Некоторым Рыбам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше. Для покупок и сделок будет особенно благоприятной вторая половина дня.

По материалам horo.mail.ru.