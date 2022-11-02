Гороскоп на 2 ноября

Овен

День будет беспокойным и очень интересным. Многим Овнам он принесет неожиданные предложения, на которые представители знака согласятся без долгих раздумий. Вероятны перемены в деловых отношениях: вы заметите, что окружающие чаще прислушиваются к вашему мнению, охотнее откликаются на идеи, которыми вы делитесь.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию, поэтому рискуете потратить значительную сумму на ерунду. Вечер порадует какими-то приятными событиями дома, хорошими новостями, касающимися ваших близких.

Телец

День принесет немало волнений. Найти общий язык с окружающими будет сложнее, чем обычно. Вероятны разногласия из-за пустяков, споры, которые отнимут драгоценное время. Будьте готовы к задержкам в работе, особенно если имеете дело с новыми знакомыми.

Старайтесь не требовать слишком многого ни от себя, ни от окружающих. Избежать мелких недоразумений сегодня едва ли удастся, но серьезных проблем и непреодолимых преград не возникнет. Во второй половине дня ваша поддержка может потребоваться кому-то из близких.

Близнецы

Сосредоточьтесь на работе: сегодня вы сможете добиться больших успехов. Удастся справиться со сложными делами, решить вопросы, которые прежде многих ставили в тупик. Ладить с коллегами и руководством будет легко. Даже если прежде разногласия возникали по любому поводу, сегодня вы удастся быстро договориться о совместных действиях и реализации общих планов.

Дома могут возникнуть какие-то мелкие проблемы, незначительные бытовые трудности. Вы справитесь с ними, если не станете тратить время напрасно. Вероятны незапланированные расходы.

Рак

В делах лучше рассчитывать на собственные силы. Проверенные союзники сегодня едва ли смогут прийти на помощь, а с новыми сотрудниками будет непросто договориться. Вероятны незапланированные расходы, небольшие финансовые потери. С покупками лучше не торопиться, они едва ли будут удачными.

Удастся о многом поговорить с близкими, обсудить вопросы, которые в последнее время не давали вам покоя. Вы сможете помириться с теми, с кем были в ссоре, восстановить старые связи. Некоторые Раки подружатся с теми, с кем прежде поддерживали лишь чисто формальные отношения.

Лев

День потребует осторожности в делах. Особенно внимательными стоит быть Львам, занятым решением финансовых вопросов. Сегодня легко что-то упустить из виду, забыть или перепутать. Невнимательность может привести к потерям. Однако рядом будут люди, которые вовремя укажут на ошибки, дадут отличные советы. Прислушайтесь!

Как бы ни складывался день, старайтесь сохранять самообладание. Если вы справитесь с этим, то и способ добиться успеха наверняка найдете. Утро подойдет для самостоятельных действий, а позже наступит подходящее время для поиска союзников, участия в каких-то совместных проектах.

Дева

Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Это время подойдет для дел, требующих творческого подхода: у вас появятся отличные идеи, их удастся немедленно воплотить в жизнь. Будет и шанс реализовать какие-то давние планы. Правда, тут потребуется настойчивость. Но вы не откажетесь от задуманного и обязательно добьетесь своего.

Во второй половине дня наверняка захочется отдохнуть, отвлечься от забот. Полезно будет пообщаться с людьми, которые хорошо понимают вас и во всем поддерживают. Удачно сложатся поездки. Если вы отправитесь в дорогу вместе с любимым человеком, то отлично проведете время вместе, о многом поговорите.

Весы

Действуйте решительно. Сегодня вы отлично справитесь с работой, сможете успешно завершить дело, которому отдали много сил. Ваши успехи не останутся незамеченными. Вероятно, именно благодаря им на вас обратят внимание люди, от которых многое зависит. Вероятны полезные знакомства. Не исключено начало многообещающего сотрудничества.

Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Близкие охотно поддержат вас во всем, не станут спорить, воздержатся от критических замечаний. Вечер будет благоприятным для романтического свидания: оно подарит много ярких впечатлений.

Скорпион

Осторожнее с деньгами. Возможны неудачные покупки и сделки, напрасные расходы. В остальном же день будет благоприятным. Он подойдет для решения сложных задач; вы отлично справитесь с тем, что прежде не получалось. Хорошо пройдут встречи с людьми, поддержка которых могла бы быть вам полезна. Вы произведете самое лучшее впечатление даже для тех, кто обычно замечает только чужие недостатки.

Старайтесь не переутомляться. Чрезмерные нагрузки сегодня могут особенно плохо сказываться на вашем настроении и самочувствии. Берегите себя; отдых будет вам очень полезен.

Стрелец

День подойдет для важных разговоров. Можно обсуждать вопросы, из-за которых прежде было немало споров. На этот раз найдется решение, которое понравится всем. Удачно сложатся поездки, и неважно, с какой целью вы отправитесь в дорогу. Вдали от дома вероятны приятные знакомства. С одной из случайных встреч может начаться долгая дружба или красивая романтическая история.

Благоприятным будет день и для учебы. Вам легко будет запомнить новую информацию, проанализировать ее и сделать выводы. Полученные знания вскоре вам пригодятся.

Козерог

День может принести неожиданности, но они не заставят вас переживать и волноваться. Даже если обстоятельства будут складываться неудачно, вы не откажетесь от своих планов, не утратите уверенности в успехе, и обязательно добьетесь цели. День подойдет для деловых встреч, обращения в государственные организации, оформления документов и решения юридических вопросов.

Ладить с близкими не всегда будет легко. Ваши идеи могут не понравиться близким, не исключены разногласия и споры. Однако и тут вам удастся сохранить равновесие. Вы поведете себя правильно, не скажете и не сделаете ничего, о чем позже пришлось бы пожалеть.

Водолей

День стоит начать с решения важных вопросов. Утром вам будет легко правильно оценить ситуацию, понять, как стоит действовать, чтобы достичь успеха. Это время подойдет для покупок и сделок, а также переговоров, касающихся денег и имущества. Нежелательно отправляться в поездки: в пути могут возникнуть трудности.

Во второй половине дня вы сделаете много полезного для тех, кто вам особенно дорог. Будет возможность поддержать близкого человека, помочь ему справиться с неожиданно возникшей проблемой. Ваши опыт и знания многим будут полезны.

Рыбы

Старайтесь избегать перегрузок и стрессовых ситуаций. День пройдет неплохо, если вы не станете требовать слишком многого ни от себя, ни от окружающих. Снисходительность к слабостям (и чужим, и собственным) поможет вам избежать многих неприятных моментов. И не спешите. Прежде чем принимать любое решение, стоит разобраться в ситуации, все обдумать и взвесить. Времени на это у вас будет достаточно.

Домашние дела не займут много времени, каких-то серьезных бытовых проблем не возникнет. А вот неожиданные расходы возможны, как и неудачные покупки.

По материалам horo.mail.ru.